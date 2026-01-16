search
16.01.2026
ΕΛΛΑΔΑ

16.01.2026 09:41

Εύβοια: Βίντεο από τον άγριο ξυλοδαρμό του 16χρονου στην Ερέτρια – «Το παιδί ήταν γεμάτο αίματα, το είχαν σακατέψει»

eretria_xylo

Σοκ έχει προκαλέσει στην Ερέτρια η άγρια επίθεση σε βάρος ενός 16χρονου, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε από μαθητές γυμνασίου καθώς επέστρεφε από το σχολείο, εξαιτίας μιας διαμάχης για ένα κορίτσι.

Ο 16χρονος υπέστη κάταγμα στη γνάθο και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία». Οι έξι ανήλικοι συνελήφθησαν, αλλά στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι.

Το βίντεο ντοκουμέντο που δημοσιεύει το Star δείχνει την αγριότητα της επίθεσης που δέχτηκε ο ανήλικος.

Στο βίντεο καταγράφεται η στιγμή που το θύμα περπατά αμέριμνο με την κοπέλα του και έναν ακόμη φίλο του στο δρόμο. Όπως φαίνεται τον ακολουθούν ανήλικοι πάνω σε πατίνια, τρέχουν να τον προλάβουν. Λίγα μέτρα παρακάτω δέχεται άγρια χτυπήματα από την ομάδα των 6 μαθητών.

Αιμόφυρτος στο έδαφος, με το σαγόνι σπασμένο και εμφανή τραύματα στο πρόσωπο, ο 16χρονος μαθητής εκλιπαρούσε για βοήθεια. «Το παιδί ήταν μέσα στα αίματα, το σηκώσαμε. Ήταν γεμάτο αίματα, τραύλιζε. Το είχανε σακατέψει με λίγα λόγια».

Η ομάδα των νταήδων το βάζει στα πόδια. Στο σημείο μαζεύεται κόσμος που προσπαθεί να βοηθήσει τον μαθητή.

«Η γνάθος του παιδιού έχει φύγει. Πάνε με ένα σκοπό, έχουν συμβεί διάφορα. Νωρίτερα τον είχαν προσβάλει και τον χτύπησαν. Ήταν και άλλοι μπροστά στον ξυλοδαρμό, ήταν πολλοί».

