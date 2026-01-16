search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.01.2026 08:51
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.01.2026 08:21

Νεκρή ηλικιωμένη γυναίκα σε καμπίνα πλοίου – Έδεσε εκτάκτως στο λιμάνι του Λαυρίου

16.01.2026 08:21
epivates-ploio-bluestar-limani4
φωτογραφία αρχείου

Νεκρή εντοπίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (15/1) μια γυναίκα στο πλοίο Blue Star Chios που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς – Ρόδος.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το Λιμενικό τις μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης (15/1) , το Κεντρικό Λιμεναρχείο Λαυρίου ενημερώθηκε για την έκτακτη προσέγγιση στο λιμάνι του Λαυρίου, του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου Blue Star Chios, κατά παρέκκλιση του προγραμματισμένου δρομολογίου του, προκειμένου να αποβιβάσει μία 88χρονη επιβάτιδα (υπήκοο Αλβανίας), η οποία εντοπίστηκε, χωρίς τις αισθήσεις της, εντός της καμπίνας της και έχρηζε άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης.

Με τον κατάπλου του πλοίου στο λιμάνι, η ασθενής παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Ιπποκράτειο» όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της.

Το πλοίο είχε αποπλεύσει από το λιμάνι του Πειραιά και απέπλευσε προς την συνέχιση του δρομολογίου του για τους λιμένες της Θήρας, Ηρακλείου, Σητείας, Κάσου, Κάρπαθου και Ρόδου.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Λαυρίου που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: 13χρονος εξαφανίστηκε από δομή φιλοξενίας

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένη 24χρονη οδηγός χτύπησε 15 αυτοκίνητα, κατέληξε σε τζαμαρία

Νεκρός σε οικοδομή στην Αγία Παρασκευή βρέθηκε ο 25χρονος που είχε εξαφανιστεί από το Μαρούσι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
prostate_cancer_new
ΥΓΕΙΑ

Νέα μελέτη για τον καρκίνο του προστάτη: Ποια είναι η ιδανική διάρκεια ορμονοθεραπείας με τις λιγότερες παρενέργειες

vissi-gavalas-new
LIFESTYLE

Λάκης Γαβαλάς για Άννα Βίσση: «Μου έγραψε ότι τη χρησιμοποιώ για να γίνω διάσημος» (Video)

ANATROPI_TRAKTER
ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό ατύχημα στη Μεσσηνία: Άνδρας καταπλακώθηκε από τρακτέρ

epivates-ploio-bluestar-limani4
ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή ηλικιωμένη γυναίκα σε καμπίνα πλοίου – Έδεσε εκτάκτως στο λιμάνι του Λαυρίου

melten
BUSINESS

ΕΤΕπ: Χρηματοδότηση 90 εκατ. ευρώ στη METLEN για βωξίτη και νέα μονάδα γαλλίου στη Στερεά Ελλάδα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kimoulis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Κιμούλης: «Σε αυτή τη ζωή δεν έχουμε έρθει για να είμαστε ευτυχισμένοι» (Video)

messaropoulou-karavatou-new
LIFESTYLE

Μεσσαροπούλου για Καραβάτου: «Βάλε AI να μιλήσει, καλύτερα θα τα πει» (Video)

anestidis
ΕΛΛΑΔΑ

Σάλος με τα υβριστικά σχόλια Ανεστίδη για Μητσοτάκη μπροστά στους δημοσιογράφους - Δεν παίρνει τίποτα πίσω

pagkrati_kathizisi_1401_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Καθίζηση του οδοστρώματος σε κεντρικό δρόμο, «ρούφηξε» κολώνα φωτισμού - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (photos/videos)

papadakis-giorgos-new
MEDIA

Αδιανόητη ασέβεια από καφετζή στη Μεσσήνη για τον Γιώργο Παπαδάκη - Το ξέσπασμα του Λιάγκα (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.01.2026 08:50
prostate_cancer_new
ΥΓΕΙΑ

Νέα μελέτη για τον καρκίνο του προστάτη: Ποια είναι η ιδανική διάρκεια ορμονοθεραπείας με τις λιγότερες παρενέργειες

vissi-gavalas-new
LIFESTYLE

Λάκης Γαβαλάς για Άννα Βίσση: «Μου έγραψε ότι τη χρησιμοποιώ για να γίνω διάσημος» (Video)

ANATROPI_TRAKTER
ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό ατύχημα στη Μεσσηνία: Άνδρας καταπλακώθηκε από τρακτέρ

1 / 3