Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένη 24χρονη οδηγός χτύπησε 15 αυτοκίνητα, κατέληξε σε τζαμαρία

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα της Παρασκευής (16/01), καθώς μια 24χρονη οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης, προκαλώντας ζημιές σε τουλάχιστον 15 οχήματα και ένα κατάστημα.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του OPEN, η 24χρονη έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της, προσέκρουσε σε πολλά ΙΧ και σε ένα περίπτερο, καταλήγοντας σε τζαμαρία καταστήματος.
Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι η κοπέλα, η οποία ευτυχώς δεν τραυματίστηκε σοβαρά, βρισκόταν σε κατάσταση μέθης, κι έτσι κινήθηκαν οι διαδικασίες για τη σύλληψή της.
Τέλος, το τροχαίο καταγράφηκε περίπου στις 5:00 τα ξημερώματα, στη συμβολή των οδών Παπάφη με Μπότσαρη, σε ένα πολύ κεντρικό σημείο της ανατολικής Θεσσαλονίκης.
