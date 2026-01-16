search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.01.2026 08:50
16.01.2026 07:31

Τρόμος για ζευγάρι στη Λάρισα που δέχθηκε επίθεση από αδέσποτα σκυλιά – Στο σημείο η αστυνομία

16.01.2026 07:31
skylos new

Σκηνές τρόμου έζησε το πρωί της Πέμπτης (15/1) ένα ζευγάρι στη Λάρισα, όταν δέχθηκε επίθεση από αδέσποτα σκυλιά.

Το συμβάν, κατά πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας onlarissa.gr, έλαβε χώρα εντός του αστικού ιστού και ειδικότερα επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου, στο ύψος του 2ου Γυμνασίου όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το ζευγάρι δέχθηκε την επίθεση από τα σκυλιά.

Το ζευγάρι κατέλαβε πανικός με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί η αστυνομία, η οποία με άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ έσπευσαν στο σημείο.

