16.01.2026 00:24

Χανιά: Σοβαρό τροχαίο με εγκατάλειψη – Τραυματίστηκε μοτοσικλετιστής

16.01.2026 00:24
troxaio_platanias8

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 20:30 της Πέμπτης, 15/1, στον Πλατανιά, στην παλιά εθνική Χανίων – Κισάμου, κοντά στη γέφυρα του ποταμού Κερίτη.

Σύμφωνα με το kriti360.gr, οδηγός μοτοσικλέτας προσπάθησε να αποφύγει κάποιο άλλο ΙΧ που μπήκε στον δρόμο από τη διασταύρωση, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο και να πέσει σε καλαμιές.

Ο μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε από την πτώση, καθώς έσπασε το χέρι του, ενώ το άλλο όχημα που εμπλεκόταν στο τροχαίο εξαφανίστηκε και αναζητείται.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον τραυματία για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο Χανίων.

