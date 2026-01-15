Ταξί: Νέα παράταση στην απεργία ως το πρωί της Παρασκευής – 48ωρη και την επόμενη εβδομάδα

Να παρατείνουν την απεργία τους ως την Παρασκευή (16/01) στις 6:00 το πρωί αποφάσισαν οι οδγηγοί των ταξί.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΣ του ΣΑΤΑ, οι οδηγοί εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους και την επόμενη εβδομάδα, συγκεκριμένα στις 20 και 21 Ιανουαρίου, οπότε και θα ακολουθήσει νέα 48ωρη απεργία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ

«Σε μια κρίσιμη φάση για τον κλάδο μας, αντιπροσωπεία του ΣΑΤΑ πραγματοποίησε σήμερα, σειρά συναντήσεων με κοινοβουλευτικές ομάδες κομμάτων της Αντιπολίτευσης, όπου αναλύσαμε διεξοδικά όλα τα προβλήματα του ταξί:

1. Ηλεκτροκίνηση – Όχι στην βίαιη μετάβαση

Απαιτούμε παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση έως το 2035, με ρεαλιστικό και βιώσιμο σχέδιο μετάβασης.

2. Ξεκάθαρο πλαίσιο έργου Ταξί – Ε.Ι.Χ. με οδηγό

Απαιτούμε ελάχιστη μίσθωση 150€ συν Φ.Π.Α. για τα Ε.Ι.Χ. με οδηγό, σε ολόκληρη την επικράτεια, ώστε να σταματήσει η νόθευση του μεταφορικού έργου και η κοροϊδία σε βάρος των επαγγελματιών Ταξί.

3. Αθέμιτος ανταγωνισμός – Ασυδοσία πολυεθνικών

Η κυβέρνηση κλείνει τα μάτια στον αθέμιτο ανταγωνισμό που προκαλούν πολυεθνικές εφαρμογές, υπονομεύοντας τον κλάδο και ιδιαίτερα τα Ράδιο Ταξί.

4. Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας (Λεωφορειολωρίδες) – Αυτονόητο δικαίωμα

Απαιτούμε δικαίωμα χρήσης των Ειδικών Λωρίδων Κυκλοφορίας (λεωφορειολωρίδων) από τα έμφορτα Ταξί όπως σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα που σέβεται τους πολίτες της.

5. Φορολογικό – Τέλος στην τεκμαρτή – ληστρική επιδρομή

Ζητάμε δίκαιη φορολογική μεταχείριση και τερματισμό της φορολογικής εξόντωσης του κλάδου.

6. Ερανιστικό Νομοσχέδιο

Το Σχέδιο Νόμου – αν και βρίσκετε ακόμη στο στάδιο της προετοιμασίας- είναι ενδεικτικό των προθέσεων της κυβέρνησης. Πλήρη απαξίωση και οικονομική εξόντωση των επαγγελματιών.

Οι συναντήσεις:

Συνάντηση με την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ (Νίκος Ανδρουλάκης, Aναστάσιος Νικολαΐδης).

Συνάντηση με την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ (Σωκράτης Φάμελλος, Νίκος Παππάς, Διονύσης Καλαματιανός, Αλέξανδρος Μεικόπουλος).

Συνάντηση με την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Ελληνικής Λύσης (Βασίλης Χήτας, Βασίλειος Γραμμένος).

Συνάντηση με την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ (Γιώργος Κατσιώτης).

Οι εκπρόσωποι των Κοινοβουλευτικών Ομάδων εξέφρασαν την υποστήριξή τους και δεσμεύτηκαν να πιέσουν για άμεσες λύσεις.

Οι δράσεις της επόμενης εβδομάδας

Την ερχόμενη εβδομάδα προγραμματίζουμε 48ωρη απεργία στις 20 και 21 Ιανουαρίου, εντείνοντας την πίεση για την διευθέτηση των δίκαιων αιτημάτων μας.

Επιπλέον, την Τρίτη 20 Ιανουαρίου και ώρα 10:00 π.μ., διοργανώνουμε κλαδική ενημερωτική εκδήλωση στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου.

Παρακαλούμε για μαζική συμμετοχή, ώστε να ενημερωθούμε και να συντονιστούμε.

Αλαζονεία και πολιτική κάλυψη

Δυστυχώς, η αλαζονική και προκλητική στάση του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών κ. Κυρανάκη ξεπερνά κάθε όριο.

Με τις δηλώσεις του υποτιμά συστηματικά τα χρόνια προβλήματα του κλάδου, αγνοεί τις εκκλήσεις χιλιάδων ταξιτζήδων και παρουσιάζει ψευδώς την πραγματικότητα, σαν να μην υπάρχει η μαζική φωνή μας.

Αυτή η συμπεριφορά δεν είναι απλώς αδιάφορη – είναι εσκεμμένα εχθρική απέναντι στο ταξί και τους ταξιτζήδες, που κρατούν ζωντανή την καθημερινή μετακίνηση εκατομμυρίων πολιτών.

Την πρωταρχική ευθύνη φέρει ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, που όχι μόνο τον αφήνει ανεξέλεγκτο, αλλά και τον καλύπτει πολιτικά, επιτρέποντας αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά.

Αντί για διάλογο και λύσεις, η κυβέρνηση επιλέγει την αδράνεια και την πρόκληση, ρισκάροντας περαιτέρω κλιμάκωση της κρίσης – ευθύνη που θα βαραίνει αποκλειστικά εκείνους.

Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ 6 ΤΟ ΠΡΩΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Συνάδελφοι, μένουμε ενωμένοι και αποφασισμένοι. Η νίκη θα έρθει μέσα από συλλογική δράση!

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΤΑ».

