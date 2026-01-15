Εξαφάνιση 16χρονης στην Πάτρα: Στο μικροσκόπιο η ζωή της Λόρα – Η σχέση με τους γονείς της και οι αποκαλυπτικές μαρτυρίες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρα, η οποία εξαφανίστηκε στις 8 Ιανουαρίου από την Πάτρα.

Το κορίτσι εθεάθη για τελευταία φορά στην περιοχή του Ζωγράφου, στην Αθήνα, το απόγευμα της Τρίτης, 13/1. Έκτοτε τα ίχνη της αγνοούνται.

Την ίδια ώρα, και με φόντο τις αναφορές για κακοποίηση της 16χρονης στο οικογενειακό της περιβάλλον, στο μικροσκόπιο έχουν μπει οι γονείς της ανήλικης, και μαρτυρίες από το περιβάλλον της, που αποκαλύπτουν ότι η ίδια αντιμετώπιζε προβλήματα με τον πατέρα της.

Η ψυχολογική πίεση στο οικογενειακό περιβάλλον

«Μου είχε πει ότι ο μπαμπάς της κοιτάει το κινητό της και της βάζει κάτι όρια. Γενικά ήταν πολύ μυστηριώδης, δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Απλά ξέρω ότι γενικά δεν ήθελε πολύ να συναναστρέφεται με τον μπαμπά της. Μπορεί να μιλούσαμε και να μου έλεγε “πρέπει να κλείσω γιατί έρχεται ο πατέρας μου και δεν θέλω να με δει με το κινητό”. Σε όλα αυτά που γίνονταν, νομίζω ότι η μητέρα της είχε μια ουδέτερη θέση. Δεν είχε κάτι ιδιαίτερα, μόνο θα τη μάλωνε καμιά φορά, καμία σχέση με τη σχέση που είχε με τον πατέρα της», ανέφερε συμμαθήτρια της 16χρονης στην εκπομπή Live News.

Κατά την ίδια, η 16χρονη είχε αποκαλύψει για τον πατέρα της ότι «τη μάλωνε πάρα πολύ εύκολα, αν δεν έκανε τις δουλειές του σπιτιού, τα πιο απλά. Τις απλές δουλειές, ότι κάτι φοβερό. Της φώναζε πάρα πολύ, της έπαιρνε το κινητό με το παραμικρό. Της είχε πει “πλύνε τα πιάτα”, δεν τα έπλενε και της έπαιρνε το κινητό».

«Την πίεζε πάρα πολύ, πιεζόταν πάρα πολύ με τον μπαμπά της. Φόραγε πάντα φούτερ και τζιν και ας είχε ζέστη. Ήθελε μακριά ρούχα. Φόραγε τα ίδια ρούχα ανά δύο μέρες, δεν είναι ότι την πρόσεχαν και πολύ», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Αντίστοιχή ήταν και η μαρτυρία μιας παλιάς συμμαθήτριας του κοριτσιού, η οποία περιέγραψε ένα περιστατικό όπου η Λόρα μιλούσε μαζί της και την έκλεισε όταν αντιλήφθηκε ότι ερχόταν ο πατέρας της.

«Από τον μπαμπά της μάς έλεγε συνέχεια ότι δεχόταν ψυχολογική βία, δηλαδή τη μάλωναν για τα πιο απλά. Μας έλεγε ότι “δεν αντέχω άλλο, δεν ξέρω τι να κάνω”. Μου έλεγε “έρχεται ο πατέρας μου, πρέπει να σε κλείσω, δεν πρέπει να με δει”. Δηλαδή της έπαιρναν το κινητό. Της ασκούσε πολύ ψυχολογική βία. Θυμάμαι χαρακτηριστικά που μιλούσαμε και έλεγε ότι “oh my God, he is coming, πρέπει να σε κλείσω γιατί θα με μαλώσει που είμαι με το κινητό”. Και γενικά δεν ήθελε να τον συναναστρέφεται πολύ, να του μιλάει πολύ», είπε χαρακτηριστικά.

«Μας έλεγε ότι είχαν έρθει στην Ελλάδα γιατί έψαχναν τον πατέρα της»

Ενδιαφέρον, ωστόσο, έχει και ο λόγος για τον οποίο η 16χρονη και η οικογένειά της ήρθαν να ζήσουν στην Ελλάδα, σύμφωνα πάντα με όσα είχε αποκαλύψει η ίδια σε συμμαθήτριές της.

«Τον τελευταίο καιρό δεν κάναμε παρέα, αλλά κάναμε πάρα πολλή όσο ήταν στο δικό μου σχολείο, σε αυτό το ιδιωτικό που λένε στην Πάτρα. Γενικά ήταν πάρα πολύ κλειστό παιδί και γενικά την είχε δυσκολέψει πάρα πολύ η αλλαγή από Γερμανία-Ελλάδα. Και ήθελε προφανώς σε κάποιον να μιλήσει. Και εμείς την κάναμε παρέα αλλά αυτή ξεκίνησε να μας ανοίγεται από τις πρώτες δύο μέρες που την κάναμε παρέα γιατί προφανώς ήθελε να μιλήσει σε κάποιον», σημείωσε η παλιά συμμαθήτρια της Λόρα.

«Μας είχε πει ότι την είχε πάρει μία μονάδα για κακοποιημένα παιδιά. Μας έλεγε ότι ο μπαμπάς της είχε πληρώσει αρκετά λεφτά για να τη βγάλει. Μας έλεγε κιόλας ότι είχαν έρθει στην Ελλάδα, γιατί τον έψαχναν τον πατέρα της. Ήξερε λίγο σπαστά αγγλικά και ελληνικά. Αγγλικά ήξερε, απλά ήταν κάποιες φορές που δεν μπορούσε να εξηγήσει τι θέλει να πει σωστά. Και θυμάμαι την είχα ρωτήσει “αφού δεν ξέρεις ελληνικά, γιατί ήρθες στην Πάτρα και σε ελληνικό σχολείο;”. Και μου είχε πει ότι δεν ήθελαν να πάνε στην Αθήνα γιατί είναι πολύ κέντρο. Είχαν έρθει στην Πάτρα για να τους είναι πιο δύσκολο να τους βρουν», πρόσθεσε.

Συγκέντρωνε χρήματα για να φύγει από το σπίτι της

Η παλιά συμμαθήτρια της 16χρονης αποκάλυψε, ακόμη, ότι η Λόρα έψαχνε πάντα τρόπους να βγάλει χρήματα, προκειμένου να φύγει από το σπίτι της.

Όπως περιέγραψε, στην πρώτη Γυμνασίου «διάβαζαν όλα τα παιδιά αγγλικά βιβλία. Όλα τα παιδιά τα ήθελαν και αυτή τα αγόραζε και με το που τα τελείωνε ή τα πουλούσε ή τα δάνειζε με λεφτά. Στην τάξη, επειδή δεν ήξερε ελληνικά έπλεκε πολύ θυμάμαι. Έπλεκε σε κάθε μάθημα και ό,τι έφτιαχνε το ανέβαζε στο Instagram να το πουλήσει ή μας το πουλούσε στην τάξη. Έψαχνε πάντα τρόπους να βγάλει λεφτά γιατί εμάς μας είχε πει ότι “εγώ θέλω να φύγω από το σπίτι όταν μεγαλώσω”».

«Δεν είχα πάει ποτέ σπίτι της. Μια φίλη μου είχε πάει μόνο, μου είχε πει ότι το σπίτι της ήταν πάρα πολύ ακατάστατο και ότι δεν το πρόσεχαν», πρόσθεσε η ίδια ανήλικη.

Η Λόρα «μας έλεγε ότι με κάτι αδέρφια που έχει, έναν αδερφό ή δύο, που είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτή στη Γερμανία, δεν είχαν επαφές καθόλου. Μας έλεγε πάρα πολύ περίεργα πράγματα. Στην Πληροφορική δεν έκανε ό,τι κάνουμε. Έβλεπε κάτι ταινίες με κορίτσια με ψυχιατρεία. Ήταν μια συγκεκριμένη ταινία που της άρεσε πάρα πολύ και την έβλεπε συνέχεια που είχε να κάνει με κάτι κορίτσια που είναι σε κάτι ψυχιατρεία».

«Ήθελε πάντα να βρίσκει τρόπους να βγάζει λεφτά. Θυμάμαι αρκετές φορές ότι είχε ζητηθεί από τους γονείς της να πληρώσουν για μια εκδρομή, μονοήμερη στην Αθήνα ας πούμε. Αλλά νομίζω μας είχε πει ότι θα κρατήσει τα λεφτά και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι της είχαν πληρώσει και δύο εκδρομές κάτι κορίτσια. Εγώ της είχα πει ότι δεν μπορώ να πληρώσω. Μας το είχε πει ότι “εγώ θέλω να φύγω από το σπίτι όταν μεγαλώσω”», συμπλήρωσε.

Κατά τις ίδιες πηγές από το σχολικό περιβάλλον του κοριτσιού, το τελευταίο χρονικό διάστημα η ίδια ζητούσε από τις συμμαθήτριές της να βγαίνουν συνεχώς.

Διαβάστε επίσης:

Φωτιά στη Δάφνη – Κοντά στον σταθμό του μετρό Άγιος Ιωάννης

Συναγερμός για high tech επιθέσεις σε κινητά πολιτών στην Αθήνα – Πώς έκλεβαν τραπεζικά δεδομένα και προχωρούσαν σε αγορές

Δίκη για Σήφη Βαλυράκη: Για καυγά μίλησε μάρτυρας – «Ήρθε πλώρη με πλώρη το αλιευτικό με το φουσκωτό του θύματος»