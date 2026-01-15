Υπό έλεγχο η φωτιά στη Δάφνη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης σε λοφίσκο, στην περιοχή μεταξύ Νέου Κόσμου και Δάφνης. Η φωτιά εκδηλώθηκε σημείο κοντά στην οδό του Αγίου Ιωάννη Κυνηγού.
Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε σε ξύλινο οικίσκο και ξηρά χόρτα και δεν υπήρξε κίνδυνος επέκτασης. Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.
