15.01.2026 20:01

Υπό έλεγχο η φωτιά στη Δάφνη

15.01.2026 20:01
PYROSBESTIKI NEW

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης σε λοφίσκο, στην περιοχή μεταξύ Νέου Κόσμου και Δάφνης. Η φωτιά εκδηλώθηκε σημείο κοντά στην οδό του Αγίου Ιωάννη Κυνηγού.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε σε ξύλινο οικίσκο και ξηρά χόρτα και δεν υπήρξε κίνδυνος επέκτασης. Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

