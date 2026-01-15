Καταγγελία για νεκρό μετανάστη στην Αμυγδαλέζα

Ένας 42χρονος μετανάστης φέρεται να πέθανε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στην Αμυγδαλέζα.

Σύμφωνα με την καταγγελία της ΚΕΕΡΦΑ , ο 42χρονος Κουαγιούμ Χαν μεταφέρθηκε στο κέντρο κράτησης μεταναστών της Αμυγδαλέζας από άλλο αστυνομικό τμήμα. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του εκεί ζητησε από τους αστυνομικούς να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, επειδή πονούσε, αλλά αυτό δεν έγινε ποτέ. Τελικά, παρελήφθη σήμερα νεκρός από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο Κουαγιούμ Χαν ήρθε στην Ελλάδα πριν από 20 περίπου χρόνια και είχε αιτηθεί για άδεια παραμονής για εξαιρετικούς λόγους. Η κίνηση καλεί σε αντιφασιστική συγκέντρωση το Σάββατο 17/1, Πετράλωνα , πλ. Μερκούρη 3μμ.

Η ανακοίνωση της ΚΕΕΡΦΑ

Αλλος ένας μετανάστης νεκρός στο κολαστήριο της Αμυγδαλέζας; Σύμφωνα με πληροφορίες από μετανάστες κρατούμενους στο στρατόπεδο συγκέντρωσης της Αμυγδαλέζας, οι οποίοι επικοινώνησαν με την ΚΕΕΡΦΑ, ο Kουαγιούμ Χαν, ετών 42, μεταφέρθηκε νεκρός από το ΕΚΑΒ σήμερα το πρωί.

Οι ίδιοι μας ενημέρωσαν ότι ο Κουαγιούμ Χαν είχε μεταφερθεί στην Αμυγδαλέζα από άλλο αστυνομικό τμήμα. Πονούσε πολύ και ζητούσε επίμονα από τους αστυνομικούς φύλακες να τον πάνε σε νοσοκομείο και αυτό δεν έγινε ποτέ. Οι ίδιοι φοβούνται να μιλήσουν επώνυμα, αφού όπως αναφέρουν αστυνομικοί χτυπάνε συχνά μέσα στην Αμυγδαλέζα.

Ρωτάμε τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μ. Χρυσοχοϊδη και τον υπουργό Μετανάστευσης Θ. Πλεύρη: Αληθεύει αυτή η ενημέρωση; Αν αληθεύει, πως κατέληξε να χαθεί η ζωή του; Υπάρχει ιατρικό προσωπικό στην Αμυγδαλέζα για να παρέχει περίθαλψη στους κρατούμενους και να εκτιμά την κατάσταση της υγείας τους προκειμένου να κριθεί αν χρήζουν μεταφοράς σε νοσοκομείο;

Ο Κουαγιούμ Χαν ήρθε στην Ελλάδα πριν από 20 περίπου χρόνια ενώ είχε αιτηθεί για άδεια παραμονής για εξαιρετικούς λόγους. Υπενθυμίζουμε ότι η απουσία ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης είχε κοστίσει την ζωή του Χασίρ Αλί, τον περασμένο Μάρτη. Βρέθηκε κρεμασμένος στην Αμυγδαλέζα αλλά η καθυστερημένη μεταφορά του σε νοσοκομείο ήταν καθοριστική στο να οδηγηθεί στη ΜΕΘ και να καταλήξει αφού έμεινε διασωληνωμένος αρκετές μέρες.

Στην Μινεσότα, ο Τραμπ στέλνει την ICE για να αρπάζει μετανάστες, να πυροβολεί στο ψαχνό και να εκτελεί την Ρενέ Γκουτ, μητέρα και αλληλέγγυα των μεταναστών. Στην Ελλάδα, μετανάστες χάνουν την ζωή τους στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, όπως στην Αμυγδαλέζα, εκεί όπου η κυβέρνηση οδηγεί τους μετανάστες για απέλαση μετά τις καταδιώξεις της ICE του Θ.Πλεύρη. Όλα αυτά δύο μέρες πριν την επέτειο της δολοφονίας του Σαχζάτ Λουκμάν από τους χρυσαυγίτες, το 2013, στα Πετράλωνα.

Ετούτη η κυβέρνηση έχει αναλάβει τη βρόμικη δουλειά της Χρυσής Αυγής με τους κατασταλτικούς μηχανισμούς της να εξοντώνουν μετανάστες, όπως τον Μοχάμεντ Καμράν στο ΑΤ Αγ.Παντελεήμονα ή τον Μία Χαλίς στο ΑΤ Ομόνοιας. Η συγκάλυψη των εγκλημάτων τους είναι απροκάλυπτη.

Καλούμε σε μαζική συμμετοχή στην αντιφασιστική αντιρατσιστική συγκέντρωση 13 χρόνια από τη δολοφονία του Σαχζάτ Λουκμάν, στα Πετράλωνα, το Σάββατο 17 Γενάρη, στις 3μμ, στην πλατεία Μερκούρη.



Διαβάστε επίσης

«Η μητέρα μου φοβόταν και το είπε πολλές φορές» – Η ομιλία της κόρης της Ενκελέιντα που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της στο Ευρωκοινοβούλιο

Κολυδάς: Ο χειμώνας επιστρέφει – «Βουτιά» της θερμοκρασίας από την Κυριακή

Απρέπεια Ανεστίδη: Χυδαίες εκφράσεις κατά Μητσοτάκη μπροστά στους δημοσιογράφους (Video)