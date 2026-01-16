Τροχαίο ατύχημα στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη – Ένας τραυματίας

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τις 5:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής (16/1) στην περιοχή της ιχθυόσκαλας Κερατσινίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πέραμα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αυτοκίνητο με δύο επιβαίνοντες εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του ενός από αυτούς.

