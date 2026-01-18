Θεσσαλονίκη: Στο αυτόφωρο τη Δευτέρα οι 6 συλληφθέντες για την ένταση έξω από το Ολύμπιον

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν σήμερα οι έξι συλληφθέντες μετά την ένταση που δημιουργήθηκε χθες έξω από το Ολύμπιον, πριν την έναρξη της παρουσίασης του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα.

Οι συλληφθέντες πέταξαν τρικάκια έξω από το κινηματοθέατρο με το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, και αναγράφοντας «ανεπιθύμητος».

Τα έξι άτομα απομονώθηκαν γρήγορα από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Σήμερα αφέθηκαν ελεύθεροι και αύριο θα οδηγηθούν στο αυτόφωρο, με τις κατηγορίες που τους απέδωσε ο εισαγγελέας για παράβαση νόμου περί συναθροίσεων, καθώς είχε εκδοθεί απαγόρευση συναθροίσεων, και για απείθεια.

