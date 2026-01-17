Θεσσαλονίκη: Ένταση έξω από το Ολύμπιον με 6 προσαγωγές – Ακροδεξιοί πέταξαν τρικάκια (Photos)

Σε έξι προσαγωγές προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. λίγη ώρα πριν από την έναρξη της εκδήλωσης για την Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα, έξω από το «Ολύμπιον», στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την Αστυνομία, πρόκειται για μια ομάδα ομάδα έξι ανθρώπων, που προσέγγισε το Ολύμπιον, παρά την απαγόρευση, και πέταξε τρικάκια με το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, γράφοντας «ανεπιθύμητος», και τονίζοντας ότι πρόδωσε τη Μακεδονία.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν οι προσαγωγές θα μετατραπούν σε συλλήψεις.

Κάλεσμα σε διαμαρτυρία για τις 11.30 το πρωί είχε απευθύνει η εθνικιστική οργάνωση «Ενωμένοι Μακεδόνες» και ο αντιπρόεδρος του Εθνικού Μετώπου, Γιάννης Κουριαννίδης, ο οποίος ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook: «Δεν ξεχνάμε την προδοσία της Μακεδονίας μας. Διαμαρτυρία έξω από τον κινηματογράφο ΟΛΥΜΠΙΟΝ, για την προκλητική παρουσία του πρωτεργάτη της προδοσίας στην πόλη μας. Σάββατο 17 Ιανουαρίου 11.30 π.μ. Πρέπει να είμαστε όλοι εκεί».

Διαβάστε επίσης:

Άγρια δολοφονία 50χρονου κοινοτάρχη στο Αγρίνιο: «Συναντηθήκαμε στο καφενείο – Τον ακολούθησα και έστησα καρτέρι»

Τι ώρα ανοίγουν τα μαγαζιά αύριο Κυριακή 18/1

Κρήτη: Εντοπίστηκε ζωντανός 70χρονος που είχε εξαφανιστεί στο Ηράκλειο