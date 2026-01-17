search
17.01.2026 13:40

Θεσσαλονίκη: Ένταση έξω από το Ολύμπιον με 6 προσαγωγές – Ακροδεξιοί πέταξαν τρικάκια (Photos)

17.01.2026 13:40
tsipras_syllipseis_main

Σε έξι προσαγωγές προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. λίγη ώρα πριν από την έναρξη της εκδήλωσης για την Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα, έξω από το «Ολύμπιον», στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την Αστυνομία, πρόκειται για μια ομάδα ομάδα έξι ανθρώπων, που προσέγγισε το Ολύμπιον, παρά την απαγόρευση, και πέταξε τρικάκια με το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, γράφοντας «ανεπιθύμητος», και τονίζοντας ότι πρόδωσε τη Μακεδονία.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν οι προσαγωγές θα μετατραπούν σε συλλήψεις.

Κάλεσμα σε διαμαρτυρία για τις 11.30 το πρωί είχε απευθύνει η εθνικιστική οργάνωση «Ενωμένοι Μακεδόνες» και ο αντιπρόεδρος του Εθνικού ΜετώπουΓιάννης Κουριαννίδης, ο οποίος ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook: «Δεν ξεχνάμε την προδοσία της Μακεδονίας μας. Διαμαρτυρία έξω από τον κινηματογράφο ΟΛΥΜΠΙΟΝ, για την προκλητική παρουσία του πρωτεργάτη της προδοσίας στην πόλη μας. Σάββατο 17 Ιανουαρίου 11.30 π.μ. Πρέπει να είμαστε όλοι εκεί».

