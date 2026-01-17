Άγρια δολοφονία 50χρονου κοινοτάρχη στο Αγρίνιο: «Συναντηθήκαμε στο καφενείο – Τον ακολούθησα και έστησα καρτέρι»



«…Παραδέχομαι ότι εγώ πυροβόλησα πρώτος. Το πρωί ήμουν στο καφενείο του χωριού, όταν μπήκε το θύμα και άκουσα που έλεγε στους υπόλοιπους ότι θα πήγαινε να κυνηγήσει ζαρκάδια και ότι μέσα στο αυτοκίνητο θα είχε και το όπλο του. Όταν έφυγε από το καφενείο, τον ακολούθησα….».

Αυτές ήταν, σύμφωνα με πληροφορίες, οι πρώτες λέξεις του 45χρονου που συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου κατηγορούμενος για την ανθρωποκτονία του 50χρονου προέδρου της κοινότητας του Λιθοβουνίου, στην περιοχή της Μακρυνείας στην Αιτωλοακαρνανία.

«Εγώ τον σκότωσα»

Σύμφωνα με πληροφορίες του nafpaktianews, ο 45χρονος επικοινώνησε με τις Αρχές δηλώνοντας την πρόθεσή του να παραδοθεί. «Ελάτε να με πάρετε από το σπίτι, εγώ τον σκότωσα», είπε.

Ο 45χρονος, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία, αυτή τη στιγμή δίνει κατάθεση στους αστυνομικούς.

Οι Αρχές ερευνούν, μεταξύ άλλων, και καταγγελία σύμφωνα με την οποία ο δράστης είχε καταγγείλει στην Αστυνομία πριν από μερικούς μήνες ότι είχε δεχθεί απειλές από τον 50χρονο.

Τοπικά ΜΜΕ αναφέρουν πως θύμα και δράστης είχαν προσωπικές διαφορές.

Τα δύο όπλα αναμένεται να μεταφερθούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ.

