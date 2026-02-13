search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.02.2026 18:59
ΕΛΛΑΔΑ

13.02.2026 18:10

Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα στην εφημερίδα «Μακεδονία»

13.02.2026 18:10
Συναγερμός σήμανε στη Θεσσαλονίκη έπειτα από τηλεφώνημα για βόμβα στις εγκαταστάσεις της εφημερίδας «Μακεδονία». 

Ο άγνωστος είπε ότι η βόμβα θα εκραγεί στις 17.40. Περιπολικά απέκλεισαν την 25η Μαρτίου στη Νέα Ευκαρπία όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της εφημερίδας

Στο σημείο βρέθηκαν και στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Ωστόσο, όπως αποδείχθηκε επρόκειτο για φάρσα…

