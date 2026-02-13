Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα στην εφημερίδα «Μακεδονία»

Συναγερμός σήμανε στη Θεσσαλονίκη έπειτα από τηλεφώνημα για βόμβα στις εγκαταστάσεις της εφημερίδας «Μακεδονία».

Ο άγνωστος είπε ότι η βόμβα θα εκραγεί στις 17.40. Περιπολικά απέκλεισαν την 25η Μαρτίου στη Νέα Ευκαρπία όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της εφημερίδας.

Στο σημείο βρέθηκαν και στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Ωστόσο, όπως αποδείχθηκε επρόκειτο για φάρσα…

Διαβάστε επίσης

Στο Σύνταγμα οι αγρότες με δεκάδες τρακτέρ – Μεγάλο συλλαλητήριο έξω από τη Βουλή (Photos/Video)

Τραγωδία στο Παγκράτι: Νεκρός 48χρονος μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι – Εξετάζεται το ενδεχόμενο ανακοπής καρδι

«Βαθαίνει» το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα: Η μέση ηλικία ξεπέρασε τα 47 έτη