Τραγωδία στο Παγκράτι: Νεκρός 48χρονος μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι – Εξετάζεται το ενδεχόμενο ανακοπής καρδιάς

Τραγωδία σημειώθηκε στο Παγκράτι, όταν ένας άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 48χρονος φέρεται να έχασε την ισορροπία του στην οδό Ελλανίκου στο Παγκράτι, με αποτέλεσμα να πέσει στο δρόμο και να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται και το ενδεχόμενο ανακοπής καρδιάς, κάτι που θα αποσαφηνιστεί από τη νεκροψία-νεκροτομή που αναμένεται να διενεργηθεί.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά σε περαστικούς, οι οποίοι κάλεσαν αμέσως τις Αρχές.

Επί τόπου έφτασαν διασώστες του ΕΚΑΒ και επιχείρησαν να τον επαναφέρουν με καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, δίνοντας μάχη για αρκετή ώρα.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό αλλά παρά τις προσπάθειες των γιατρών εκείνος δεν τα κατάφερε και κατέληξε.

