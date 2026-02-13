search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.02.2026 17:12
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.02.2026 15:45

Τραγωδία στο Παγκράτι: Νεκρός 48χρονος μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι – Εξετάζεται το ενδεχόμενο ανακοπής καρδιάς

13.02.2026 15:45
Κρήτη: Μάχη στην Εντατική δίνει 11χρονος μετά από τροχαίο με πατίνι - Media

Τραγωδία σημειώθηκε στο Παγκράτι, όταν ένας άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 48χρονος φέρεται να έχασε την ισορροπία του στην οδό Ελλανίκου στο Παγκράτι, με αποτέλεσμα να πέσει στο δρόμο και να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται και το ενδεχόμενο ανακοπής καρδιάς, κάτι που θα αποσαφηνιστεί από τη νεκροψία-νεκροτομή που αναμένεται να διενεργηθεί.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά σε περαστικούς, οι οποίοι κάλεσαν αμέσως τις Αρχές.

Επί τόπου έφτασαν διασώστες του ΕΚΑΒ και επιχείρησαν να τον επαναφέρουν με καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, δίνοντας μάχη για αρκετή ώρα.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό αλλά παρά τις προσπάθειες των γιατρών εκείνος δεν τα κατάφερε και κατέληξε.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Φορτηγό παρέσυρε πεζή, βαριά τραυματισμένη η γυναίκα

Κρήτη: Αθωώθηκε η τραπεζοκόμος για τον θάνατο τροφίμου σε γηροκομείο όπου πέθαναν άλλοι 32 άνθρωποι

Λάρισα: Νέα υπόθεση παιδικής πορνογραφίας – Συνελήφθη 49χρονος

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nadia giannakopoulou 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιαννακοπούλου για τον αλγόριθμο του συνεδρίου: Αντικαταστατικό σύστημα, να το αποσύρει ο Ανδρουλακης

theoxaris_2710_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Συμφωνεί η κυβέρνηση με την άποψη Θεοχάρη ότι το καλώδιο δεν ποντίστηκε και δεν ποντίζεται διότι φταίει η Κύπρος;

stournaras-tsipras-234
ΕΛΛΑΔΑ

Στα άκρα η κόντρα Τσίπρα-Στουρνάρα: Οι κατηγορίες για διαμελισμό της αλήθειας, πολιτική μεροληψία και το λυσάρι με τις ατάκες

POLAKIS_TSIPRAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Στουρνάρας φέρνει Πολάκη και Τσίπρα… πιο κοντά

trakter syntagma 881- nrew
ΕΛΛΑΔΑ

Στο Σύνταγμα οι αγρότες με δεκάδες τρακτέρ – Μεγάλο συλλαλητήριο έξω από τη Βουλή (Photos/Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

tzortzoglou-new
LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου: «Πήγαινα στον γιατρό με την ελπίδα ότι θα έχω κάτι και θα τελειώνω με αυτή τη ζωή» (Video)

barbeque_new (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Τι γιορτάζουμε την Τσικνοπέμπτη - Πώς καθιερώθηκε το έθιμο

p0m7kjp6 (1)
MEDIA

«Lord of the Flies»: Η μίνι σειρά του BBC είναι πιο ανατριχιαστική από το «Adolescence» του Netflix (photos/videos)

papadimitrioy-gerontidakis-new
LIFESTYLE

Ντορέττα Παπαδημητρίου: «Eίναι προφανές ότι βρίσκομαι σε μια πολύ όμορφη και συντροφική φάση»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.02.2026 17:10
nadia giannakopoulou 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιαννακοπούλου για τον αλγόριθμο του συνεδρίου: Αντικαταστατικό σύστημα, να το αποσύρει ο Ανδρουλακης

theoxaris_2710_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Συμφωνεί η κυβέρνηση με την άποψη Θεοχάρη ότι το καλώδιο δεν ποντίστηκε και δεν ποντίζεται διότι φταίει η Κύπρος;

stournaras-tsipras-234
ΕΛΛΑΔΑ

Στα άκρα η κόντρα Τσίπρα-Στουρνάρα: Οι κατηγορίες για διαμελισμό της αλήθειας, πολιτική μεροληψία και το λυσάρι με τις ατάκες

1 / 3