Δεν αποκλείουν το σενάριο της ανθρωποκτονίας οι ελληνικές Αρχές για την υπόθεση της νεκρής ισραηλινής παραγωγού

Η Ντάνα Έντεν, μία από τις κορυφαίες τηλεοπτικές παραγωγούς του Ισραήλ και βραβευμένη με Emmy για τη δουλειά της στο διεθνώς αναγνωρισμένο κατασκοπευτικό δράμα “Tehran” του Apple TV+, πέθανε την Κυριακή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα σε ηλικία 52 ετών, ενώ βρισκόταν στην πόλη για τα γυρίσματα της σειράς.

Η ελληνική αστυνομία ηγείται της έρευνας. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Haaretz επικαλούμενη ελληνικά Μέσα, βρέθηκαν ύποπτοι μώλωπες στο λαιμό και τα χέρια της Έντεν, γεγονός που ώθησε τις αρχές να εξετάσουν το σενάριο της δολοφονίας. Η αστυνομία διέταξε πλήρη νεκροψία και τοξικολογικές εξετάσεις για να διαπιστωθούν οι συνθήκες του θανάτου της.

Η Έντεν διέμενε στο ξενοδοχείο όπου βρέθηκε η σωρός της από τις 4 Φεβρουαρίου. Ο αδερφός της την ανακάλυψε αφού προσπαθούσε επί ώρες να επικοινωνήσει μαζί της τηλεφωνικά, χωρίς απάντηση. Η αστυνομία αναφέρει ότι συλλέγει υλικό από κάμερες ασφαλείας και λαμβάνει καταθέσεις από το προσωπικό του ξενοδοχείου.

Μια δήλωση της εταιρείας παραγωγής Dana and Shula Productions ανέφερε ότι «οι φήμες που υποδηλώνουν θάνατο από εγκληματικό ή πολιτικό κίνητρο είναι ψευδείς και αβάσιμες».

Παράλληλα, προτρέπει τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό να «αποφύγουν τη δημοσίευση μη επαληθευμένων ισχυρισμών και να ενεργήσουν με υπευθυνότητα και ευαισθησία. Αυτή είναι μια στιγμή μεγάλης θλίψης για την οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους της. Ζητάμε να γίνει σεβαστή η αξιοπρέπεια της Ντάνα και η ιδιωτικότητα των αγαπημένων της προσώπων».

Η Έντεν διηύθυνε την εταιρεία παραγωγής Dana and Shula Productions τα τελευταία 18 χρόνια μαζί με την παραγωγό Σούλα Σπίγκελ. Ήταν παντρεμένη και είχε τρία παιδιά.

«Είμαστε σοκαρισμένοι και συντετριμμένοι από τον πρόωρο θάνατο της αγαπημένης μας φίλης και συνεργάτιδας Ντάνα Έντεν», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της. «Η Ντάνα, μια χαρισματική δημιουργός με διεθνή φήμη, εργάστηκε στον κλάδο για περισσότερα από 30 χρόνια. Τα τελευταία 18 χρόνια στην Dana and Shula Productions, κέρδισε πολλά βραβεία, συμπεριλαμβανομένου ενός Emmy για την παραγωγή της διεθνούς σειράς ‘Tehran’».

Το 2007, η Έντεν και η Σπίγκελ ίδρυσαν την Dana and Shula Productions. Με την πάροδο των ετών, παρήγαγαν μια σειρά τηλεοπτικών σειρών, ενώ το κατασκοπευτικό δράμα τους “Tehran” σημείωσε μεγάλη διεθνή επιτυχία και πωλήθηκε στην υπηρεσία streaming Apple TV+. Τον Νοέμβριο του 2021, η σειρά κέρδισε το Διεθνές Βραβείο Emmy για την καλύτερη δραματική σειρά για την πρώτη της σεζόν.

“Το ‘Tehran’ δεν είναι απλώς ένα κατασκοπευτικό δράμα, αλλά μια σειρά για την κατανόηση των ανθρώπων πίσω από εκείνους που θεωρούνται εχθροί σας”, δήλωσε η Έντεν στην τελετή απονομής των βραβείων. “Το κάνουμε αυτό κάθε μέρα στο πλατό. Αυτή τη στιγμή γυρίζουμε τη δεύτερη σεζόν και συνεργαζόμαστε με Ιρανούς ηθοποιούς από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων Ιρανών προσφύγων.”

