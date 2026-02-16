search
ΔΕΥΤΕΡΑ 16.02.2026 12:41
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.02.2026 10:24

Η παραγωγός της σειράς «Τεχεράνη» Ντάνα Έντεν είναι η Ισραηλινή που βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο της Αθήνας

16.02.2026 10:24
dana-eden

Σε αυτοκτονία οφείλεται, όπως όλα δείχνουν, ο θάνατος της ισραηλινής που εντοπίστηκε νεκρή χθες το βράδυ σε ξενοδοχείο της Αθήνας.

Η 54χρονη παραγωγός ταινιών, Ντάνα Εντεν, για ώρες δεν είχε δώσει σημάδια ζωής και ο αδελφός της πήγε να την βρει στο ξενοδοχείο που διέμενε, επί της οδού Λέκκα, κοντά στο Σύνταγμα. Εκεί, την εντόπισε νεκρή και ειδοποίησε τις Αρχές.

Οταν έφτασαν εκεί, εντόπισαν συσκευασίες από χάπια τα οποία φαίνεται να είχε πάρει. Επίσης, εντόπισαν στο σώμα της σημάδια στον λαιμό, καθώς φαίνεται πως έκανε απόπειρα απαγχονισμού πριν πάρει τελικά τα χάπια. Η γυναίκα φέρεται να είχε ψυχολογικά προβλήματα στο παρελθόν, καθώς είχε νοσηλευτεί και έκανε φαρμακευτική αγωγή.

Η Έντεν είχε έρθει στην Ελλάδα για γυρίσματα για την σειρά «Τεχεράνη» της οποίας είναι παραγωγός.

Διαβάστε επίσης:

Καισαριανή: Πόσο κοστολογείται η Αντίσταση στο ebay ; Και για πόσο θα περιμένουμε τον «νικητή» της «δημοπρασίας» ;

Νίκαια: Η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαίωσε τον βιασμό του 17χρονου

«Λουκέτο» για «τεχνικές εργασίες» στο εργοστάσιο «VitaFree» του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Nekuia-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Νέκυια»: Η μουσικοθεατρική παράσταση της Φένιας Παπαδόδημα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

akylas_new
MEDIA

Eurovision 2026: Στα φαβορί για νίκη το «Ferto» του Akylas

ypografes-chevron-mitsotakis-guilfoyle1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για τις υπογραφές με Chevron: «Η έρευνα ενέχει αβεβαιότητα, αλλά πιστεύουμε σε αυτή την προσπάθεια»

chevron-helleniqenergy_1602_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πότε θα μάθουμε εάν υπάρχει πετρέλαιο και φυσικό αέριο στα «οικόπεδα» Chevron – HELLENiQEnergy

patouli
ΕΛΛΑΔΑ

Θύμα διάρρηξης η Μαρίνα Σταυράκη, την απείλησαν με μαχαίρι (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis_panagopoulos_GSEE_new
ΕΛΛΑΔΑ

Επανεξελέγη και... άνετα σύνεδρος για την ΓΣΕΕ ο Παναγόπουλος - Πρώτη δύναμη η ΔΑΣ

Papanotas-Sirigos-Xristidou
LIFESTYLE

Σκληρή απάντηση Χρηστίδου - Συρίγου σε Παπανώτα: «Πώς μας αφαιρείται το δικαίωμα του σχολίου επειδή θεωρείς εσύ ότι έχουμε αποτύχει στα προσωπικά»

karavatou_antenna_siginisi
LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: «Είπα όχι σε σχέσεις, παρόλο που ήθελα – Σκέφτομαι αν κάνω κακό στα παιδιά μου»

akis-petretzikis-new
LIFESTYLE

Beef ανάμεσα σε Πετρετζίκη και γνωστό Ιταλό σεφ - Ανελέητο κράξιμο για συνταγή (Video)

aggelopoulos theo
ΕΛΛΑΔΑ

Μπορεί να επανέλθει στο μεγάλο παιχνίδι της ναυτιλίας ο Θεόδωρος Αγγελόπουλος;

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 16.02.2026 12:40
Nekuia-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Νέκυια»: Η μουσικοθεατρική παράσταση της Φένιας Παπαδόδημα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

akylas_new
MEDIA

Eurovision 2026: Στα φαβορί για νίκη το «Ferto» του Akylas

ypografes-chevron-mitsotakis-guilfoyle1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για τις υπογραφές με Chevron: «Η έρευνα ενέχει αβεβαιότητα, αλλά πιστεύουμε σε αυτή την προσπάθεια»

1 / 3