Η παραγωγός της σειράς «Τεχεράνη» Ντάνα Έντεν είναι η Ισραηλινή που βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο της Αθήνας

Σε αυτοκτονία οφείλεται, όπως όλα δείχνουν, ο θάνατος της ισραηλινής που εντοπίστηκε νεκρή χθες το βράδυ σε ξενοδοχείο της Αθήνας.

Η 54χρονη παραγωγός ταινιών, Ντάνα Εντεν, για ώρες δεν είχε δώσει σημάδια ζωής και ο αδελφός της πήγε να την βρει στο ξενοδοχείο που διέμενε, επί της οδού Λέκκα, κοντά στο Σύνταγμα. Εκεί, την εντόπισε νεκρή και ειδοποίησε τις Αρχές.

Οταν έφτασαν εκεί, εντόπισαν συσκευασίες από χάπια τα οποία φαίνεται να είχε πάρει. Επίσης, εντόπισαν στο σώμα της σημάδια στον λαιμό, καθώς φαίνεται πως έκανε απόπειρα απαγχονισμού πριν πάρει τελικά τα χάπια. Η γυναίκα φέρεται να είχε ψυχολογικά προβλήματα στο παρελθόν, καθώς είχε νοσηλευτεί και έκανε φαρμακευτική αγωγή.

Η Έντεν είχε έρθει στην Ελλάδα για γυρίσματα για την σειρά «Τεχεράνη» της οποίας είναι παραγωγός.

Διαβάστε επίσης:

Καισαριανή: Πόσο κοστολογείται η Αντίσταση στο ebay ; Και για πόσο θα περιμένουμε τον «νικητή» της «δημοπρασίας» ;

Νίκαια: Η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαίωσε τον βιασμό του 17χρονου

«Λουκέτο» για «τεχνικές εργασίες» στο εργοστάσιο «VitaFree» του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα»