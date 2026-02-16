search
ΔΕΥΤΕΡΑ 16.02.2026 12:55
16.02.2026 12:19

Θύμα διάρρηξης η Μαρίνα Σταυράκη, την απείλησαν με μαχαίρι (video)

Εφιαλτικές στιγμές για την Μαρίνα Σταυράκη – πρώην συζυγό του Γιώργου Πατούλη – μέσα στο σπίτι που έμενε στη Γλυφάδα, τα ξημερώματα της Πέμπτης 12 Φεβρουαρίου.

Δύο κουκουλοφόροι έκαναν ληστεία και απείλησαν την φιλόλογο με μαχαίρι, μέχρι εκείνη να τους πει τον κωδικό του συναγερμού και να τον απενεργοποιήσουν.

Η Μαρίνα Σταυράκη κατήγγειλε τη ληστεία στην αστυνομία και πλέον περιμένει να μάθει τα αποτελέσματα της έρευνας.

Οι δύο δράστες μπήκαν στο διαμέρισμα και απείλησαν την εκπαιδευτικό με ένα μαχαίρι. Εκείνη δεν αντιστάθηκε.

Όπως προκύπτει από το βίντεο ντοκουμέντο, με την είσοδο και την έξοδο των δύο κουκουλοφόρων, οι ληστές παρέμειναν στο σπίτι της κυρίας Σταυράκη για περίπου 40 λεπτά.

Οι δύο δράστες έφτασαν στην περιοχή με ένα λευκό μηχανάκι. Το πάρκαραν στην αλάνα που υπάρχει έξω από το διαμέρισμα της κυρίας Σταυράκη και έθεσαν σε εφαρμογή το σχέδιό τους.

Αμέσως μετά καταγράφηκαν να ανεβαίνουν στο μηχανάκι τους και να απομακρύνονται από τον δρόμο που είχαν έρθει. 

Οι κινήσεις τους δείχνουν μελετημένες. Πιθανότατα ήξεραν ότι εκείνη την ώρα, είχαν περισσότερες ελπίδες να ολοκληρώσουν το χτύπημα χωρίς να γίνουν αντιληπτοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ληστές πήραν όσα τιμαλφή και χρήματα βρήκαν μπροστά τους και αποχώρησαν χωρίς να τραυματίσουν την Μαρίνα Σταυράκη.

Μετά το πρώτο σοκ, στην περιοχή σήμανε συναγερμός και η Μαρίνα Σταυράκη βρήκε την δύναμη να τηλεφωνήσει στην αστυνομία που έτρεξε αμέσως για να πάρει κατάθεση από το θύμα. Οι έρευνες συνεχίζονται αλλά για την ώρα παραμένουν άκαρπες.

