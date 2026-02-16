Αντιμέτωπος με ανάκληση του ασύλου του βρίσκεται ο πρόεδρος της Πακιστανικής Κοινότητας στην Ελλάδα, Τζαβέντ Ασλάμ (Javed Aslam), στο πλαίσιο της οδηγίας Πλεύρη.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δώσει οδηγία για επανεξέταση υποθέσεων διεθνούς προστασίας.

Το πρωί της Δευτέρας, το Υπουργείο δημοσιοποίησε μια ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία ανακοίνωση, μόνο τις τελευταίες δύο εβδομάδες, εκκίνησε η διαδικασία ανάκλησης ασύλου για 33 πολίτες τρίτων χωρών, προερχόμενους από χώρες όπως η Συρία, το Πακιστάν, η Αίγυπτος και το Ιράκ.

Αυτό σημαίνει πρακτικά, ότι απεστάλη κλήση με την οποία η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου ενημερώνει για την ανάκληση του καθεστώτος του Τζαβέντ Ασλάμ και τον καλεί εντός 15 εργάσιμων ημερών, όπως ορίζει ο νόμος, να προβεί, εφόσον το επιθυμεί, σε κατάθεση τυχόν αντιρρήσεων μέσω υπομνήματος για την αξιολόγηση τους πριν την τελική έκδοση της απόφασης. Εάν και εφόσον αμφισβητήσει την απόφαση τότε η υπόθεσή του θα εξεταστεί στον β΄ βαθμό.

Η ανάκληση της διεθνούς προστασίας του Τζαβέντ Ασλάμ εντάσσεται στη γραμμή που έχει χαράξει το υπουργείο το τελευταίο διάστημα υπό την καθοδήγηση του κ. Πλεύρη.

Κατά την περίοδο 2013–2020 πραγματοποιήθηκαν συνολικά μόλις 19 ανακλήσεις καθεστώτων διεθνούς προστασίας. Αντιθέτως, κατά την περίοδο 2021–2025 οι ανακλήσεις ανήλθαν σε 583 , ενώ για το 2026 έχουν ήδη δρομολογηθεί επιπλέον 47 περιπτώσεις.

Μόνο το 2025 καταγράφηκαν 196 ανακλήσεις, αριθμός που υπερβαίνει πολλαπλάσια το σύνολο ολόκληρης της επταετίας 2013–2020. Η σύγκριση αυτή καταδεικνύει τη ριζική αλλαγή στον ρυθμό και στην ένταση εφαρμογής της διαδικασίας ανακλήσεων.

Οι ανακλήσεις πραγματοποιούνται με το αιτιολογικό ότι «το πρόσωπο συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια της χώρας , αποτελεί «κίνδυνο για την κοινωνία κατόπιν τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης» ή όταν «έχει επέλθει ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών στη χώρα καταγωγής και δεν συντρέχουν πλέον οι λόγοι για τους οποίους είχε χορηγηθεί διεθνής προστασία».

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Μεγάλος κίνδυνος για πολυκατοικία στις Συκιές, μετά από κατολίσθηση (videos)

Βοιωτία: 16χρονη κατήγγειλε τον βιασμό της από δύο ανηλίκους – Έξι συλλήψεις

Νίκαια: Η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαίωσε τον βιασμό του 17χρονου