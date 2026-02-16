search
ΔΕΥΤΕΡΑ 16.02.2026 12:37
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.02.2026 10:55

Βοιωτία: 16χρονη κατήγγειλε τον βιασμό της από δύο ανηλίκους – Έξι συλλήψεις

16.02.2026 10:55
viasmos

Θύμα βιασμού φέρεται να έπεσε μια 16χρονη κοπέλα το περασμένο Σάββατο (14/2/26) σε περιοχή του Ορχομενού από δύο αγόρια 17 και 15 ετών, τα οποία έχουν συλληφθεί.

Μαζί με τους ανήλικους συνελήφθησαν και οι τέσσερις γονείς τους για παραμέληση της εποπτείας τους και έχει κινηθεί η προβλεπόμενη νομική διαδικασία με τη δικογραφία να βρίσκεται στην Εισαγγελία.

Η ανήλικη που κατήγγειλε το περιστατικό, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, φέρεται να έχει εξεταστεί από ιατροδικαστή που να επιβεβαιώνει την τέλεση της γενετήσιας πράξης.

Οι κατηγορούμενοι σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες φέρονται να αρνούνται τις κατηγορίες με τον έναν από τους κατηγορούμενους να υποστηρίζει στην αστυνομία πως ό,τι έγινε – έγινε με την θέληση της ανήλικης ενώ ο δεύτερος αρνείται την συμμετοχή του στην πράξη.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λιβαδειάς.

Διαβάστε επίσης:

Νίκαια: Η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαίωσε τον βιασμό του 17χρονου

«Λουκέτο» για «τεχνικές εργασίες» στο εργοστάσιο «VitaFree» του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα»

Ένοπλη ληστεία σε σούπερ μάρκετ στον Πειραιά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
akylas_new
MEDIA

Eurovision 2026: Στα φαβορί για νίκη το «Ferto» του Akylas

ypografes-chevron-mitsotakis-guilfoyle1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για τις υπογραφές με Chevron: «Η έρευνα ενέχει αβεβαιότητα, αλλά πιστεύουμε σε αυτή την προσπάθεια»

chevron-helleniqenergy_1602_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πότε θα μάθουμε εάν υπάρχει πετρέλαιο και φυσικό αέριο στα «οικόπεδα» Chevron – HELLENiQEnergy

patouli
ΕΛΛΑΔΑ

Θύμα διάρρηξης η Μαρίνα Σταυράκη, την απείλησαν με μαχαίρι (video)

tania-tsanaklidou-new
LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο με αφόρητους πόνους μεταφέρθηκε η Τάνια Τσανακλίδου (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis_panagopoulos_GSEE_new
ΕΛΛΑΔΑ

Επανεξελέγη και... άνετα σύνεδρος για την ΓΣΕΕ ο Παναγόπουλος - Πρώτη δύναμη η ΔΑΣ

Papanotas-Sirigos-Xristidou
LIFESTYLE

Σκληρή απάντηση Χρηστίδου - Συρίγου σε Παπανώτα: «Πώς μας αφαιρείται το δικαίωμα του σχολίου επειδή θεωρείς εσύ ότι έχουμε αποτύχει στα προσωπικά»

karavatou_antenna_siginisi
LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: «Είπα όχι σε σχέσεις, παρόλο που ήθελα – Σκέφτομαι αν κάνω κακό στα παιδιά μου»

akis-petretzikis-new
LIFESTYLE

Beef ανάμεσα σε Πετρετζίκη και γνωστό Ιταλό σεφ - Ανελέητο κράξιμο για συνταγή (Video)

aggelopoulos theo
ΕΛΛΑΔΑ

Μπορεί να επανέλθει στο μεγάλο παιχνίδι της ναυτιλίας ο Θεόδωρος Αγγελόπουλος;

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 16.02.2026 12:36
akylas_new
MEDIA

Eurovision 2026: Στα φαβορί για νίκη το «Ferto» του Akylas

ypografes-chevron-mitsotakis-guilfoyle1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για τις υπογραφές με Chevron: «Η έρευνα ενέχει αβεβαιότητα, αλλά πιστεύουμε σε αυτή την προσπάθεια»

chevron-helleniqenergy_1602_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πότε θα μάθουμε εάν υπάρχει πετρέλαιο και φυσικό αέριο στα «οικόπεδα» Chevron – HELLENiQEnergy

1 / 3