Βοιωτία: 16χρονη κατήγγειλε τον βιασμό της από δύο ανηλίκους – Έξι συλλήψεις

Θύμα βιασμού φέρεται να έπεσε μια 16χρονη κοπέλα το περασμένο Σάββατο (14/2/26) σε περιοχή του Ορχομενού από δύο αγόρια 17 και 15 ετών, τα οποία έχουν συλληφθεί.

Μαζί με τους ανήλικους συνελήφθησαν και οι τέσσερις γονείς τους για παραμέληση της εποπτείας τους και έχει κινηθεί η προβλεπόμενη νομική διαδικασία με τη δικογραφία να βρίσκεται στην Εισαγγελία.

Η ανήλικη που κατήγγειλε το περιστατικό, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, φέρεται να έχει εξεταστεί από ιατροδικαστή που να επιβεβαιώνει την τέλεση της γενετήσιας πράξης.

Οι κατηγορούμενοι σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες φέρονται να αρνούνται τις κατηγορίες με τον έναν από τους κατηγορούμενους να υποστηρίζει στην αστυνομία πως ό,τι έγινε – έγινε με την θέληση της ανήλικης ενώ ο δεύτερος αρνείται την συμμετοχή του στην πράξη.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λιβαδειάς.

