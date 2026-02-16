Ένοπλη ληστεία σε σούπερ μάρκετ στον Πειραιά

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 π.μ. της Δευτέρας (16/2) σε σούπερ μάρκετ στον Πειραιά.

Η ληστεία έγινε στο κατάστημα «Σκλαβενίτης» στην οδό Θηβών 119, όταν ένα άτομο με καλυμμένα χαρακτηριστικά και υπό την απειλή όπλου εισέβαλε στο σούπερ μάρκετ, απείλησε την ταμεία και πήρε τις εισπράξεις.

Στη συνέχεια, ο δράστης διέφυγε πεζός και αναζητείται από την αστυνομία.

Διαβάστε επίσης:

Νίκαια: Η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαίωσε τον βιασμό του 17χρονου

«Λουκέτο» για «τεχνικές εργασίες» στο εργοστάσιο «VitaFree» του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα»

Νέα τριήμερη απεργία στα ταξί από αύριο στην Αττική – Διήμερο χειρόφρενο σε όλη τη χώρα