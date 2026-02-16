Θεσσαλονίκη: Μεγάλος κίνδυνος για πολυκατοικία στις Συκιές, μετά από κατολίσθηση (videos)

Σε κίνδυνο βρίσκεται μία πολυκατοικία στην περιοχή των Συκεών στη Θεσσαλονίκη, όπου σημειώθηκε κατολίσθηση από τις συνεχείς βροχοπτώσεις που έχουν πλήξει την πόλη τις τελευταίες μέρες.

Στην οδό Θουκυδίδου, ακριβώς δίπλα σε πολυκατοικία υπάρχει μια πρασιά (σε βράχο) που συνορεύει με πολυκατοικία που ίσως και λόγω των έντονων βροχοπτώσεων, κατέρρευσε χθες το βράδυ, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Όπως λένε οι κάτοικοι της περιοχής, είναι ένα πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί από το 2015, ρωγμές κάτω από την πρασιά, από τότε.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ οι κάτοικοι είχαν ειδοποιήσει την πολεοδομία που είχε συστήσει να γίνουν εργασίες στήριξης, αλλά ακόμη δεν έχουν προβεί σε καμία ενέργεια.

