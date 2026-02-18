search
ΤΕΤΑΡΤΗ 18.02.2026 19:14
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.02.2026 18:45

Κουρέτας για Βιολάντα: «Στα χαρτιά ήταν εντάξει» – Τι είπε για ελέγχους, επιδοτήσεις και το κλείσιμο του δεύτερου εργοστασίου

18.02.2026 18:45
Kouretas

Για το εργοστάσιο «Βιολάντα» που λειτουργούσε παραβιάζοντας τη νομοθεσία τοποθετήθηκε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας.

 Ο ίδιος εξήγησε , μιλώντας στην ΕΡΤ, ότι οι επιχειρήσεις ανεβάζουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά στο Open Business του υπουργείου Ανάπτυξης κι ότι η Περιφέρειες δεν πραγματοποιούν πια επιτόπιους ελέγχους. «Aπό το 2016 υπάρχει το πρόγραμμα Open Business στο οποίο κάθε εταιρεία βάζει με ηλεκτρονικό τρόπο όλες τις άδειές της, για τον μηχανολογικό εξοπλισμό, την πυροπροστασία, την Πολεοδομία, τα πάντα. Η Περιφέρεια ελέγχει αν τα χαρτιά αυτά είναι εντάξει. Δεν πηγαίνει όπως παλιά, με φυσική παρουσία να δει αν τηρούνται οι προϋποθέσεις». 

«Τυπικά, τα χαρτιά στο εργοστάσιο που εξερράγη ήταν εντάξει, σύμφωνα με το Open Business. Στο δεύτερο εργοστάσιο που έκλεισε, δεν ήταν» τόνισε και πρόσθεσε πως «μέσα στον χρόνο, η Περιφέρεια πραγματοποιεί δειγματοληπτικά ελέγχους σε αρκετές επιχειρήσεις και στο πεδίο, για να διαπιστώσει αν πράγματι είναι σωστά αυτά τα χαρτιά. Οι υπάλληλοι αν δουν ότι τα χαρτιά έχουν κάποιο πρόβλημα, ζητούν διευκρινίσεις από την εταιρεία και αν δεν δοθούν οι κατάλληλες διευκρινίσεις, γίνεται ανάκληση της άδειας».

Είχαν πραγματοποιηθεί έλεγχοι στο εργοστάσιο «Βιολάντα»

Ο Δημήτρης Κουρέτας επεσήμανε ότι είχαν πραγματοποιηθεί έλεγχοι στο εργοστάσιο της «Βιολάντα». «αυτό είναι σε ανακριτική διαδικασία, το έχει αναλάβει ο εισαγγελέας κι εγώ δεσμεύομαι».

Σχετικά με το εργοστάσιο Vitafree, που ανήκει στον ίδιο επιχειρηματία είπε «Έγινε η ίδια διαδικασία -μετά την τραγωδία- κι επειδή διαπιστώθηκαν κάποιες παραλήψεις, ζητήθηκαν διευκρινίσεις κι επειδή δεν δόθηκαν έγινε ανάκληση της άδειας, το μεσημέρι της Δευτέρας».

Έγιναν έλεγχοι σε όλα τα εργοστάσια της περιοχής που λειτουργού με υγραέριο

Παράλληλα ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας επεσήμανε ότι διενεργήθηκαν έλεγχοι σε όλα τα εργοστάσιο της περιοχής που λειτουργούν με υγραέριο. «Στο συγκεκριμένο εργοστάσιο και σε άλλα 60 που λειτουργούν με υγραέριο, οι έλεγχοι έγιναν με δική μου πρωτοβουλία. Από την ώρα που έγινε αυτό το δυστύχημα, έδωσα εντολή στους υπαλλήλους να πάνε και να ελέγξουν όλες αυτές τις εταιρείες οι οποίες είχαν υγραέριο. Τους έδωσα την εντολή να πάνε να ελέγξουν κανονικά και στο πλαίσιο αυτής της εντολής βρέθηκε το δεύτερο εργοστάσιο και ενδεχομένως να προκύψουν και άλλα στην πορεία. Διότι κάθε μέρα ελέγχονται δεκάδες τέτοια εργοστάσια, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι παραπάνω από αυτό που μου δίνει τη δυνατότητα ο νόμος.

Στο τρίτο εργοστάσιο (το οποίο είναι ηλεκτρικό), σύμφωνα με την αναφορά που έχω, δεν υπάρχει καμία παράβαση και θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά».

Είχε πάρει επιδότηση η «Βιολάντα»

Ο Δημήτρης Κουρέτας, διευκρίνισε επίσης, ότι τον Ιανουάριο η εταιρεία είχε λάβει 66.700 ευρώ μέσω ενός επενδυτικού προγράμματος, ύψους περίπου 900.000 ευρώ, το οποίο είχε εγκριθεί από την Περιφέρεια Θεσσαλίας τον Νοέμβριο του 2020.

«Πρόκειται για ένα επενδυτικό πρόγραμμα, για το οποίο η συγκεκριμένη εταιρεία πληρωνόταν ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών του προγράμματος. Η τελευταία δόση ήταν τώρα και το πρόγραμμα αποπληρώθηκε». Το πρόγραμμα αφορούσε μια επέκταση του εργοστασίου με μηχανολογικό εξοπλισμό, με περίπου 50% επιδότηση. Η εν λόγω εταιρεία, από τον αναπτυξιακό νόμο που είχε υπογραφεί το 2020, είχε επιδοτηθεί και έπαιρνε χρήματα ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών. Δεν είχε καμία σχέση με το επίδικο θέμα».

Σοβαρά θέματα και σε άλλες εταιρείες

Παράλληλα, επεσήμανε ότι εντοπίστηκαν κενά και σε άλλες εταιρείες.  «υπάρχει μια βουβαμάρα σε όλη την κοινωνία της Θεσσαλίας και όλης της Ελλάδος, γιατί γίνεται αντιληπτό ότι υπάρχουν σοβαρά θέματα τα οποία εκκρεμούν σε διάφορες εταιρείες και αυτό είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ μεγάλο».

Ο Δημήτρης Κουρέτας υπενθύμισε ότι εκατοντάδες εργαζόμενοι έχουν μείνει αυτή τη στιγμή χωρίς δουλειά. «Το κομμάτι των εργατών που δουλεύουν είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο πιστεύω ότι θα πρέπει να απασχολήσει την κυβέρνηση σε κεντρικό επίπεδο. Οι άνθρωποι αυτοί πώς θα ζήσουν; Διότι είναι εκατοντάδες άνθρωποι οι οποίοι έχασαν τη δουλειά τους μέσα σε μια νύχτα.Ενδεχομένως θα μπορούσε να εξεταστεί από τον υπουργό να βγει ένα ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι έχασαν τη δουλειά τους σε ένα τόσο τραγικό τρόπο».

Διαβάστε επίσης

Βιολάντα: Νέες αποκαλύψεις για εγκληματικές παραλείψεις – «Δεν είχε γίνει πυροσβεστικός έλεγχος για 12 χρόνια»

«Βιολάντα»: Πόρισμα κόλαφος της Πυροσβεστικής για την τραγωδία – Σοβαρές παραβάσεις, εκτός λειτουργίας οι ανιχνευτές διαρροής

Οργή για το χειροκρότημα στον ιδιοκτήτη της Βιολάντα μπροστά σε νωπούς τάφους – «Μπορούσε να είναι ο δικός τους», ξέσπασε ο γιος εργάτριας που σκοτώθηκε

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Ολοκληρώθηκε η απολογία του Τζιωρτζιώτη, τα έριξε στους μηχανικούς

mavrikis
ΕΛΛΑΔΑ

Χρήστος Μαυρίκης: Αναβλήθηκε για τις 23 Απριλίου η δίκη για τους πυροβολισμούς στα Σπάτα

mourtzoukou 112- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

Kouretas
ΕΛΛΑΔΑ

Κουρέτας για Βιολάντα: «Στα χαρτιά ήταν εντάξει» – Τι είπε για ελέγχους, επιδοτήσεις και το κλείσιμο του δεύτερου εργοστασίου

tileorasi
MEDIA

Κορυφαίο σε τηλεθέαση για μια ακόμη ημέρα (17/2) το prime time του Alpha

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Κατόπιν πιέσεων της διοίκησης η συγκέντρωση υπέρ του Τζωρτζιώτη - Τι καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων

f-35_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για την υπεροπλία στο Αιγαίο: Πύραυλος με βεληνεκές 250 χλμ. στα F-35 – Τι σχεδιάζει να αγοράσει από τις ΗΠΑ το Πεντάγωνο

violanta_new_456
ΕΛΛΑΔΑ

Παραδοχή τοπογράφου που υπέγραψε το τοπογραφικό της Βιολάντα ότι δεν μέτρησε την απόσταση των δεξαμενών προπανίου: «Κατέγραψα αυτά που μου είπαν»

patsas2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι γείτονες μάς κλέβουν τον πατσά» – Οργή για την πιθανή ένταξη του εδέσματος στην UNESCO ως ελληνικό πιάτο

opeka-pasok-stelexos.jpg
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναστασία Χατζηδάκη: Το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που είναι στο επίκεντρο της υπόθεσης με τα μαϊμού επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 18.02.2026 19:11
violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Ολοκληρώθηκε η απολογία του Τζιωρτζιώτη, τα έριξε στους μηχανικούς

mavrikis
ΕΛΛΑΔΑ

Χρήστος Μαυρίκης: Αναβλήθηκε για τις 23 Απριλίου η δίκη για τους πυροβολισμούς στα Σπάτα

mourtzoukou 112- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

1 / 3