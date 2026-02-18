Κουρέτας για Βιολάντα: «Στα χαρτιά ήταν εντάξει» – Τι είπε για ελέγχους, επιδοτήσεις και το κλείσιμο του δεύτερου εργοστασίου

Για το εργοστάσιο «Βιολάντα» που λειτουργούσε παραβιάζοντας τη νομοθεσία τοποθετήθηκε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας.

Ο ίδιος εξήγησε , μιλώντας στην ΕΡΤ, ότι οι επιχειρήσεις ανεβάζουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά στο Open Business του υπουργείου Ανάπτυξης κι ότι η Περιφέρειες δεν πραγματοποιούν πια επιτόπιους ελέγχους. «Aπό το 2016 υπάρχει το πρόγραμμα Open Business στο οποίο κάθε εταιρεία βάζει με ηλεκτρονικό τρόπο όλες τις άδειές της, για τον μηχανολογικό εξοπλισμό, την πυροπροστασία, την Πολεοδομία, τα πάντα. Η Περιφέρεια ελέγχει αν τα χαρτιά αυτά είναι εντάξει. Δεν πηγαίνει όπως παλιά, με φυσική παρουσία να δει αν τηρούνται οι προϋποθέσεις».

«Τυπικά, τα χαρτιά στο εργοστάσιο που εξερράγη ήταν εντάξει, σύμφωνα με το Open Business. Στο δεύτερο εργοστάσιο που έκλεισε, δεν ήταν» τόνισε και πρόσθεσε πως «μέσα στον χρόνο, η Περιφέρεια πραγματοποιεί δειγματοληπτικά ελέγχους σε αρκετές επιχειρήσεις και στο πεδίο, για να διαπιστώσει αν πράγματι είναι σωστά αυτά τα χαρτιά. Οι υπάλληλοι αν δουν ότι τα χαρτιά έχουν κάποιο πρόβλημα, ζητούν διευκρινίσεις από την εταιρεία και αν δεν δοθούν οι κατάλληλες διευκρινίσεις, γίνεται ανάκληση της άδειας».

Είχαν πραγματοποιηθεί έλεγχοι στο εργοστάσιο «Βιολάντα»

Ο Δημήτρης Κουρέτας επεσήμανε ότι είχαν πραγματοποιηθεί έλεγχοι στο εργοστάσιο της «Βιολάντα». «αυτό είναι σε ανακριτική διαδικασία, το έχει αναλάβει ο εισαγγελέας κι εγώ δεσμεύομαι».

Σχετικά με το εργοστάσιο Vitafree, που ανήκει στον ίδιο επιχειρηματία είπε «Έγινε η ίδια διαδικασία -μετά την τραγωδία- κι επειδή διαπιστώθηκαν κάποιες παραλήψεις, ζητήθηκαν διευκρινίσεις κι επειδή δεν δόθηκαν έγινε ανάκληση της άδειας, το μεσημέρι της Δευτέρας».

Έγιναν έλεγχοι σε όλα τα εργοστάσια της περιοχής που λειτουργού με υγραέριο

Παράλληλα ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας επεσήμανε ότι διενεργήθηκαν έλεγχοι σε όλα τα εργοστάσιο της περιοχής που λειτουργούν με υγραέριο. «Στο συγκεκριμένο εργοστάσιο και σε άλλα 60 που λειτουργούν με υγραέριο, οι έλεγχοι έγιναν με δική μου πρωτοβουλία. Από την ώρα που έγινε αυτό το δυστύχημα, έδωσα εντολή στους υπαλλήλους να πάνε και να ελέγξουν όλες αυτές τις εταιρείες οι οποίες είχαν υγραέριο. Τους έδωσα την εντολή να πάνε να ελέγξουν κανονικά και στο πλαίσιο αυτής της εντολής βρέθηκε το δεύτερο εργοστάσιο και ενδεχομένως να προκύψουν και άλλα στην πορεία. Διότι κάθε μέρα ελέγχονται δεκάδες τέτοια εργοστάσια, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι παραπάνω από αυτό που μου δίνει τη δυνατότητα ο νόμος.

Στο τρίτο εργοστάσιο (το οποίο είναι ηλεκτρικό), σύμφωνα με την αναφορά που έχω, δεν υπάρχει καμία παράβαση και θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά».

Είχε πάρει επιδότηση η «Βιολάντα»

Ο Δημήτρης Κουρέτας, διευκρίνισε επίσης, ότι τον Ιανουάριο η εταιρεία είχε λάβει 66.700 ευρώ μέσω ενός επενδυτικού προγράμματος, ύψους περίπου 900.000 ευρώ, το οποίο είχε εγκριθεί από την Περιφέρεια Θεσσαλίας τον Νοέμβριο του 2020.

«Πρόκειται για ένα επενδυτικό πρόγραμμα, για το οποίο η συγκεκριμένη εταιρεία πληρωνόταν ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών του προγράμματος. Η τελευταία δόση ήταν τώρα και το πρόγραμμα αποπληρώθηκε». Το πρόγραμμα αφορούσε μια επέκταση του εργοστασίου με μηχανολογικό εξοπλισμό, με περίπου 50% επιδότηση. Η εν λόγω εταιρεία, από τον αναπτυξιακό νόμο που είχε υπογραφεί το 2020, είχε επιδοτηθεί και έπαιρνε χρήματα ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών. Δεν είχε καμία σχέση με το επίδικο θέμα».

Σοβαρά θέματα και σε άλλες εταιρείες

Παράλληλα, επεσήμανε ότι εντοπίστηκαν κενά και σε άλλες εταιρείες. «υπάρχει μια βουβαμάρα σε όλη την κοινωνία της Θεσσαλίας και όλης της Ελλάδος, γιατί γίνεται αντιληπτό ότι υπάρχουν σοβαρά θέματα τα οποία εκκρεμούν σε διάφορες εταιρείες και αυτό είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ μεγάλο».

Ο Δημήτρης Κουρέτας υπενθύμισε ότι εκατοντάδες εργαζόμενοι έχουν μείνει αυτή τη στιγμή χωρίς δουλειά. «Το κομμάτι των εργατών που δουλεύουν είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο πιστεύω ότι θα πρέπει να απασχολήσει την κυβέρνηση σε κεντρικό επίπεδο. Οι άνθρωποι αυτοί πώς θα ζήσουν; Διότι είναι εκατοντάδες άνθρωποι οι οποίοι έχασαν τη δουλειά τους μέσα σε μια νύχτα.Ενδεχομένως θα μπορούσε να εξεταστεί από τον υπουργό να βγει ένα ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι έχασαν τη δουλειά τους σε ένα τόσο τραγικό τρόπο».

Διαβάστε επίσης

Βιολάντα: Νέες αποκαλύψεις για εγκληματικές παραλείψεις – «Δεν είχε γίνει πυροσβεστικός έλεγχος για 12 χρόνια»

«Βιολάντα»: Πόρισμα κόλαφος της Πυροσβεστικής για την τραγωδία – Σοβαρές παραβάσεις, εκτός λειτουργίας οι ανιχνευτές διαρροής

Οργή για το χειροκρότημα στον ιδιοκτήτη της Βιολάντα μπροστά σε νωπούς τάφους – «Μπορούσε να είναι ο δικός τους», ξέσπασε ο γιος εργάτριας που σκοτώθηκε