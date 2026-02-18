Βιολάντα: Νέες αποκαλύψεις για εγκληματικές παραλείψεις – «Δεν είχε γίνει πυροσβεστικός έλεγχος για 12 χρόνια»

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο «φως» για την μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα», αποκαλύπτοντας παραλείψεις και παρατυπίες, στη σκιά της τραγωδίας της 26ης Ιανουαρίου, όπου πέντε εργαζόμενες έχασαν τη ζωή τους από τη φονική έκρηξη που σημειώθηκε στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα.

Σήμερα, 18/2, ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» βρέθηκε ενώπιον του ανακριτή Τρικάλων προκειμένου να δώσει εξηγήσεις σχετικά με τις παραλείψεις ή παρατυπίες που οδήγησαν στη διαρροή προπανίου και στη συνέχεια στην έκρηξη.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει έχουν αναβαθμιστεί σε κακουργηματικού χαρακτήρα και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την πρόκληση έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο και την ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή.

Πυροσβεστικοί έλεγχοι που δεν πραγματοποιήθηκαν

Μιλώντας στο Live News, πρώην ηλεκτρολόγος του εργοστασίου που εργαζόταν για λογαριασμό της επιχείρησης επί 12 χρόνια αποκάλυψε ότι δεν είχαν γίνει ποτέ οι απαραίτητοι πυροσβεστικοί έλεγχοι.

«Δεν έχω δει ποτέ την Πυροσβεστική να έρθει. Ποτέ. Όταν έρθει η Πυροσβεστική πρέπει να κάνουμε και τσεκάρισμα να πούμε “έχουμε έλεγχο”. Η Πυροσβεστική πρέπει να πει “ελάτε εδώ, κοιτάξτε να δούμε”, “ενεργοποιήστε το κεφάλαιο σειρήνα ή το φωτιστικό ασφαλείας”. Πρέπει να είμαστε κι εμείς παρόντες. Δεν υπήρχαμε ποτέ πουθενά. Δεν μου αρέσει να λέω ψέματα. Εγώ δεν λέω ποτέ ψέματα. Είναι απίστευτο, αλλά να σας πω κάτι; Ο καθένας ξέρει ότι έχει γνωριμίες. Εντάξει, όταν είσαι ένας μεγάλος άνθρωπος πιστεύω ότι “τα τελειώνεις αυτά”, λες “θα κάνουμε αυτά”. Τώρα αν δεν τα κάνανε, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Πάντως, αν είχαν γίνει (έλεγχοι) δεν θα κοιτούσαν και τις δεξαμενές που λένε; Αφού όταν πήγα εγώ στο εγκληματολογικό, μου λέει “οι δεξαμενές είναι εδώ, εσύ ξέρεις κάτι;”. “Όχι, δεν ξέρω κάτι για τις δεξαμενές”. “Δεν τις είχαν κάνει έλεγχο;”. Δεν υπήρχε κανένας, ποιος τα έκανε αυτά, εγώ δεν είχα δει ποτέ, τι να σας πω;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αποκαλυπτικές μαρτυρίες

Την ίδια ώρα, αποκαλυπτικές είναι οι μαρτυρίες εργαζομένων, που αναφέρουν ότι η μυρωδιά υγραερίου είχε αρχίσει να γίνεται αισθητή αρκετά πριν την έκρηξη.

«Όσο περνούσαν οι μέρες η οσμή ήταν πιο έντονη. Έφτασα στο σημείο την τελευταία εβδομάδα να μπαίνω στον χώρο της τουαλέτας βάζοντας την μπλούζα μου μπροστά στη μύτη μου ώστε να μην το εισπνέω. Επειδή είχα φοβηθεί πολύ μήπως γίνει κάποια έκρηξη ενημέρωσα τον προϊστάμενο. Μου είπε να μην φοβάμαι», ανέφερε εργαζόμενη.

Παράλληλα, αυτόπτης μάρτυρας της έκρηξης είπε: «Εκείνη την ώρα ήμασταν 4 νοσηλευτές στο εντευκτήριο ακριβώς απέναντι από την “Βιολάντα”. Είδαμε μία μεγάλη λάμψη και ακούσαμε πολύ δυνατό θόρυβο με αποτέλεσμα να τρέμει το κτίριο, να ανοίξουν μερικά παράθυρα και από το ωστικό κύμα ήρθε σκόνη μέσα. Τώρα που το σκέφτομαι καλύτερα, ήταν τουλάχιστον δύο οι εκρήξεις, με την πρώτη να είναι η ισχυρότερη. Είδα ότι υπήρχε φωτιά και τους εργαζόμενους να τρέχουν πανικόβλητοι και να ουρλιάζουν».

Την ίδια ώρα, ο τεχνικός διευθυντής ανέφερε ότι πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε πέντε δεξαμενές στις 23/09/2024: «Ήταν ο πρώτος έλεγχος που έγινε από εμάς και αφορούσε 5 οριζόντιες κυλινδρικές δεξαμενές. Οι δύο ήταν υπόγειες και οι δύο υπέργειες. Επιφυλάσσομαι για την τοποθεσία της 5ης δεξαμενής».

Ο προμηθευτής υγραερίου, αντίθετα, υποστηρίζει ότι γέμισε έξι δεξαμενές και δεν αντιλήφθηκε διαρροές: «Το 2023 αρχίσαμε περιστασιακά την τροφοδότηση με υγραέριο. Τελευταία φορά πήγαμε το 2025. Πραγματοποιούσαμε πλήρωση και στις 6 δεξαμενές, δηλαδή στις 4 υπόγειες και στις 2 υπέργειες, πέντε με επτά τόνους σε όλες. Δεν είχαμε αντιληφθεί κάποια διαρροή. Τεχνικός ασφαλείας δεν υπήρχε όταν γεμίζαμε τις δεξαμενές».

Μια εργαζόμενη συμπλήρωσε: «Η μυρωδιά υγραερίου άρχισε να μου γίνεται αντιληπτή στις αρχές του 2025. Τότε μας έλεγαν ότι είναι μυρωδιά υγραερίου κατά τον ανεφοδιασμό των δεξαμενών. Στις αρχές του 2026 άρχισε να μυρίζει έντονα υγραέριο από τις τουαλέτες. Την τελευταία εβδομάδα ήταν τόσο έντονη που ήταν αδύνατο να πάμε. Δεν πηγαίναμε καθόλου».

Σωληνώσεις προπανίου και εργασίες χωρίς πτυχίο

Όπως έγινε γνωστό, στο εργοστάσιο βρέθηκε υπόγειο δίκτυο σωληνώσεων που συνέδεε δύο υπέργειες δεξαμενές προπανίου με το ισόγειο κτίριο που καταστράφηκε από την έκρηξη.

«Στις δεξαμενές είχα πάει αρκετές φορές τον τελευταίο 1,5 μήνα και με τον διευθυντή παραγωγής και με τον υδραυλικό, γιατί έπεφτε η πίεση αερίου στους φούρνους και κατά συνέπεια η θερμοκρασία. Έτσι πηγαίναμε για να ελέγξουμε τις πιέσεις και την πληρότητα των δεξαμενών, που παρείχαν αέριο στην πτέρυγα Β», περιέγραψε εργαζόμενος.

Από την πλευρά του, ο υδραυλικός που τοποθέτησε χωρίς πτυχίο τις σωληνώσεις προπανίου ανέφερε: «Πριν από περίπου 6 χρόνια είχα κάνει ένα τμήμα της σωληνώσεως του προπανίου εσωτερικά του κτιρίου. Πριν ξεκινήσω τις εργασίες είχα κλείσει τις βάνες και από τις δύο δεξαμενές. Είχα αντιληφθεί την ηλεκτροβάνα, αλλά δεν θυμάμαι αν ήταν συνδεδεμένη. Ο ιδιοκτήτης μού έδωσε εντολή να φτιάξω αυτήν την γραμμή. Είχε έρθει με ένα σχέδιο που δεν πρόσεξα αν είχε υπογραφές και με αυτό το σχέδιο έφτιαξα την γραμμή απόστασης περίπου 5 μέτρων, η οποία εσωτερικά στο κτίριο διερχόταν και τροφοδοτούσε 6 ή 7 καυστήρες. Εγώ προσωπικά δεν έβαλα κανέναν ανιχνευτή πάνω στην γραμμή, γιατί δεν είμαι αρμόδιος».

Και συμπλήρωσε: «Βάσει μελέτης που είχε κάνει ο μηχανικός, είχα κατασκευάσει πρόσφατα μετά το καλοκαίρι μία γραμμή η οποία ήταν εσωτερικά του μπροστινού κτιρίου, που δεν έπαθε ζημιά και ξεκινούσε εσωτερικά από τους φούρνους και κατέληγε μέχρι το έξω μέρος του κτιρίου πριν από τις υπόγειες δεξαμενές, στα πλαίσια της αναβάθμισης, αλλά δεν είχε συνδεθεί και δεν είχε δοθεί σε λειτουργία. Σε εκείνη την γραμμή είχε έρθει συνεργείο και είχε τοποθετήσει ανιχνευτές σε κάθε φούρνο. Είχα αλλάξει και μία βαλβίδα επάνω στην μικρή δεξαμενή επειδή είχε χαλάσει από τον “Ντάνιελ”».

Η ανακοίνωση των εργαζομένων της «Βιολάντα»

Την ίδια ώρα, οι εργαζόμενοι της Βιολάντα εξέδωσαν ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης «επένδυσε στην επιχείρηση και στους ανθρώπους της με πίστη και προσωπικό ενδιαφέρον».

«Οι τελευταίες ημέρες είναι εξαιρετικά βαριές για όλους μας. Πάνω απ’ όλα στεκόμαστε με σεβασμό απέναντι στους ανθρώπους που επλήγησαν και στις οικογένειές τους. Ως εργαζόμενοι που συνεργαζόμαστε καθημερινά επί χρόνια με τον κύριο Κώστα, αισθανόμαστε την ανάγκη να μιλήσουμε για αυτό που εμείς γνωρίζουμε.

Γνωρίζουμε έναν άνθρωπο που στάθηκε δίπλα μας όχι μόνο ως εργοδότης, αλλά ως συνοδοιπόρος στις δύσκολες και απαιτητικές στιγμές. Έναν άνθρωπο που επένδυσε στην επιχείρηση και στους ανθρώπους της με πίστη και προσωπικό ενδιαφέρον. Η πόρτα του γραφείου του δεν ήταν απλώς ανοιχτή για εμάς, ήταν ένας χώρος στον οποίο μπορούσαμε να μπούμε χωρίς φόβο, να μιλήσουμε ελεύθερα, να ακουστούμε.

Πολλοί από εμάς εργαζόμαστε εδώ επί δεκαετίες και γνωρίζουμε από κοντά τον χαρακτήρα και τις αξίες του. Δεν μας ανήκει η κρίση των νομικών ζητημάτων, αυτή ανήκει αποκλειστικά στη Δικαιοσύνη. Όμως θεωρούμε καθήκον μας να πούμε ότι η δημόσια εικόνα που παρουσιάζεται δεν ταυτίζεται με την καθημερινή μας εμπειρία. Παραμένουμε ενωμένοι και συνεχίζουμε με υπευθυνότητα και αξιοπρέπεια. Την ανακοίνωση αυτή προσυπογράφουμε 256 εργαζόμενοι της ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ. Τρίκαλα 17.02.2026», ανέφεραν στην ανακοίνωσή τους οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο.

Έρευνες σε άλλες εγκαταστάσεις

Υπενθυμίζεται ότι η θυγατρική Vitafree έχει ήδη κλείσει, ενώ υπό διερεύνηση βρίσκεται η τρίτη εγκατάσταση της εταιρείας στη Λάρισα. Η αρχειοθετημένη μελέτη πυρασφάλειας φαίνεται να παραλείπει μία κρυφή αποθήκη 300-400 τ.μ., η οποία φέρεται να μη διαθέτει μέτρα πυρασφάλειας.

