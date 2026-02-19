Κιβωτός του Κόσμου: Ένοχος και στο Εφετείο ο πατέρας Αντώνιος για τη σωματική κακοποίηση παιδιών

Την ενοχή του πατέρα Αντώνιου και ακόμη τεσσάρων κατηγορουμένων για πλημμελήματα που σχετίζονται με την κακοποίηση τροφίμων της «Κιβωτού του Κόσμου» αποφάσισε ομόφωνα το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων της Αθήνας.

Με όλους τους κατηγορούμενους να είναι απόντες, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο εκφώνησε την ετυμηγορία του λίγο μετά τις 8:30 το πρωί.

Ο πατέρας Αντώνιος κρίθηκε ένοχος όπως πρωτόδικα, αλλά και για επιπλέον σωματικές βλάβες για τις οποίες είχε αθωωθεί στον πρώτο βαθμό. Συγκεκριμένα κρίθηκε ένοχος για εννέα από 19 πράξεις ενώ πρωτοδίκως είχε κριθεί ένοχος για πέντε.

Ειδικότερα, το Εφετείο έκρινε ένοχο τον ιερά κατά περίπτωση για έξι πράξεις βαριάς σωματικής βλάβης ανηλίκων που βρίσκονταν υπό την προστασία του δράστη, ηθική αυτουργία σε επικίνδυνη σωματική βλάβη ανηλίκου, ηθική αυτουργία σε απλή σωματική βλάβη και ηθική αυτουργία σε απειλή.

Ένοχοι ακόμη τέσσερις κατηγορούμενοι

Με την ίδια απόφαση τα μέλη του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου έκριναν ενόχους ακόμη τέσσερις συνεργάτες του πατρός Αντωνίου, μεταξύ αυτών πρώην μέλος του διοίκησης της Κιβωτού του Κόσμου, ο πρώην υπεύθυνος παιδαγωγών Βόλου και η πρώην διευθύντρια της δομής στο Βόλο.

Οι εν λόγω κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για πράξεις βαριάς σωματικής βλάβης, επικίνδυνης σωματικής βλάβης, απλή σωματικής βλάβης, απειλής και έκθεσης.

Αντίθετα, το δικαστήριο απήλλαξε πλήρως από τις κατηγορίες δύο κατηγορούμενους της υπόθεσης.

Πλέον αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου επί των ελαφρυντικών και εν συνεχεία επί των ποινών.

Υπενθυμίζεται ότι σε πρώτο βαθμό ο πατέρας Αντώνιος είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 51 μηνών (4 έτη και τρεις μήνες), ενώ τέσσερις συνεργάτες του είχαν καταδικαστεί σε ποινές φυλάκισης από 17 έως 40 μήνες. Σε τρεις καταδικασθέντες χορηγήθηκε αναστολή ενώ για τον πατέρα Αντώνιο και ένα ακόμα καταδικασθέντα, η ποινή μετατράπηκε προς δέκα ευρώ ημερησίως.

