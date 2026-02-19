search
ΠΕΜΠΤΗ 19.02.2026
19.02.2026 09:11

Κιβωτός του Κόσμου: Ένοχος και στο Εφετείο ο πατέρας Αντώνιος για τη σωματική κακοποίηση παιδιών

19.02.2026 09:11
Την ενοχή του πατέρα Αντώνιου και ακόμη τεσσάρων κατηγορουμένων για πλημμελήματα που σχετίζονται με την κακοποίηση τροφίμων της «Κιβωτού του Κόσμου» αποφάσισε ομόφωνα το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων της Αθήνας.

Με όλους τους κατηγορούμενους να είναι απόντες, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο εκφώνησε την ετυμηγορία του λίγο μετά τις 8:30 το πρωί.

Ο πατέρας Αντώνιος κρίθηκε ένοχος όπως πρωτόδικα, αλλά και για επιπλέον σωματικές βλάβες για τις οποίες είχε αθωωθεί στον πρώτο βαθμό. Συγκεκριμένα κρίθηκε ένοχος για εννέα από 19 πράξεις ενώ πρωτοδίκως είχε κριθεί ένοχος για πέντε.

Ειδικότερα, το Εφετείο έκρινε ένοχο τον ιερά κατά περίπτωση για έξι πράξεις βαριάς σωματικής βλάβης ανηλίκων που βρίσκονταν υπό την προστασία του δράστη, ηθική αυτουργία σε επικίνδυνη σωματική βλάβη ανηλίκου, ηθική αυτουργία σε απλή σωματική βλάβη και ηθική αυτουργία σε απειλή.

Ένοχοι ακόμη τέσσερις κατηγορούμενοι

Με την ίδια απόφαση τα μέλη του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου έκριναν ενόχους ακόμη τέσσερις συνεργάτες του πατρός Αντωνίου, μεταξύ αυτών πρώην μέλος του διοίκησης της Κιβωτού του Κόσμου, ο πρώην υπεύθυνος παιδαγωγών Βόλου και η πρώην διευθύντρια της δομής στο Βόλο.

Οι εν λόγω κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για πράξεις βαριάς σωματικής βλάβης, επικίνδυνης σωματικής βλάβης, απλή σωματικής βλάβης, απειλής και έκθεσης.

Αντίθετα, το δικαστήριο απήλλαξε πλήρως από τις κατηγορίες δύο κατηγορούμενους της υπόθεσης.

Πλέον αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου επί των ελαφρυντικών και εν συνεχεία επί των ποινών.

Υπενθυμίζεται ότι σε πρώτο βαθμό ο πατέρας Αντώνιος είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 51 μηνών (4 έτη και τρεις μήνες), ενώ τέσσερις συνεργάτες του είχαν καταδικαστεί σε ποινές φυλάκισης από 17 έως 40 μήνες. Σε τρεις καταδικασθέντες χορηγήθηκε αναστολή ενώ για τον πατέρα Αντώνιο και ένα ακόμα καταδικασθέντα, η ποινή μετατράπηκε προς δέκα ευρώ ημερησίως.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Με αυτή την κυβέρνηση κυριαρχεί καθεστώς διαφθοράς και εξαπάτησης

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το πρώτο Tesla Cybercab βγήκε από τη γραμμή παραγωγής – Η τιμή

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Ζητά παρέμβαση Κακλαμάνη για να συνεχιστεί η Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Στον πρόεδρο της Επιτροπής παραπέμπει το αίτημα ο Πρόεδρος της Βουλής

ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση με ουκρανικά drones: Η Ρωσία κατέρριψε 205, ξέσπασε φωτιά σε διυλιστήριο

ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 42χρονος φυγόποινος στη Θεσσαλονίκη

ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι γείτονες μάς κλέβουν τον πατσά» – Οργή για την πιθανή ένταξη του εδέσματος στην UNESCO ως ελληνικό πιάτο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για την υπεροπλία στο Αιγαίο: Πύραυλος με βεληνεκές 250 χλμ. στα F-35 – Τι σχεδιάζει να αγοράσει από τις ΗΠΑ το Πεντάγωνο

ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Κατόπιν πιέσεων της διοίκησης η συγκέντρωση υπέρ του Τζωρτζιώτη - Τι καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντιδράσεις για το «last dance» του Αλέξανδρου Γκιννή στους Ολυμπιακούς – Διχασμός για την απόφαση συμμετοχής

ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Aνοίγει ο δρόμος για την απόκτηση των φωτογραφιών - «Στο μάτι του κυκλώνα» ο έμπορος

