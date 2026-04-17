ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.04.2026 13:52
17.04.2026 12:17

Πάτρα: Πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας στην 55η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ

Με έντονη συμμετοχή από τον επιχειρηματικό κόσμο και αυξανόμενο αριθμό διαθέσιμων θέσεων εργασίας, η 55η «Ημέρα Καριέρας» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στην Πάτρα αναδεικνύεται σε μια σημαντική ευκαιρία επαγγελματικής δικτύωσης και απασχόλησης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 Απριλίου στο ξενοδοχείο MY WAY (Λεωφ. Όθωνος-Αμαλίας 16), συγκεντρώνοντας 30 επιχειρήσεις, που προσφέρουν πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών πεδίων.

Οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε κλάδους όπως:

  • χονδρικό και λιανικό εμπόριο
  • δομικά υλικά
  • τσιμέντα
  • τηλεπικοινωνίες και τουρισμός
  • εκπαίδευση
  • βιομηχανία πλαστικών
  • ανάπτυξη τεχνικών έργων και υποδομών
  • συστήματα ασφαλείας και υπηρεσίες φύλαξης
  • φαρμακοβιομηχανίες
  • εμπόριο παιχνιδιών
  • επεξεργασία και εμπορία καφέ
  • παραγωγή και εμπορία ζαχαρωδών ειδών

Οι ειδικότητες που αναζητούνται περιλαμβάνουν:

  • ηλεκτρολόγους μηχανικούς
  • μηχανολόγους μηχανικούς
  • τεχνολόγους τροφίμων
  • ηλεκτρολόγους
  • υδραυλικούς
  • εργατοτεχνίτες
  • χειριστές μηχανημάτων
  • εκπαιδευτικούς
  • στελέχη χρηματοοικονομικών τμημάτων
  • συμβούλους τηλεφωνικής εξυπηρέτησης και τεχνικής υποστήριξης
  • υπεύθυνους καταστημάτων
  • υπαλλήλους γραφείου
  • λογιστές
  • γραφίστες
  • πωλητές
  • υπαλλήλους αποθήκης
  • οδηγούς
  • αρτοποιούς
  • ζαχαροπλάστες
  • κρεοπώλες
  • καμαριέρες

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και όποιος επιθυμεί μπορεί να εγγραφεί στην παρακάτω πλατφόρμα:

https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-patra-2026.

Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να διερευνήσουν πολλαπλές επιλογές απασχόλησης και να πραγματοποιήσουν επί τόπου συνεντεύξεις.

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις της ΔΥΠΑ: www.dypa.gov.gr

Πληροφορίες για τη ΜΕΜΜΕ: https://www.dypa.gov.gr/memme.

