Πάτρα: Πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας στην 55η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ

Με έντονη συμμετοχή από τον επιχειρηματικό κόσμο και αυξανόμενο αριθμό διαθέσιμων θέσεων εργασίας, η 55η «Ημέρα Καριέρας» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στην Πάτρα αναδεικνύεται σε μια σημαντική ευκαιρία επαγγελματικής δικτύωσης και απασχόλησης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 Απριλίου στο ξενοδοχείο MY WAY (Λεωφ. Όθωνος-Αμαλίας 16), συγκεντρώνοντας 30 επιχειρήσεις, που προσφέρουν πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών πεδίων.

Οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε κλάδους όπως:

χονδρικό και λιανικό εμπόριο

δομικά υλικά

τσιμέντα

τηλεπικοινωνίες και τουρισμός

εκπαίδευση

βιομηχανία πλαστικών

ανάπτυξη τεχνικών έργων και υποδομών

συστήματα ασφαλείας και υπηρεσίες φύλαξης

φαρμακοβιομηχανίες

εμπόριο παιχνιδιών

επεξεργασία και εμπορία καφέ

παραγωγή και εμπορία ζαχαρωδών ειδών

Οι ειδικότητες που αναζητούνται περιλαμβάνουν:

ηλεκτρολόγους μηχανικούς

μηχανολόγους μηχανικούς

τεχνολόγους τροφίμων

ηλεκτρολόγους

υδραυλικούς

εργατοτεχνίτες

χειριστές μηχανημάτων

εκπαιδευτικούς

στελέχη χρηματοοικονομικών τμημάτων

συμβούλους τηλεφωνικής εξυπηρέτησης και τεχνικής υποστήριξης

υπεύθυνους καταστημάτων

υπαλλήλους γραφείου

λογιστές

γραφίστες

πωλητές

υπαλλήλους αποθήκης

οδηγούς

αρτοποιούς

ζαχαροπλάστες

κρεοπώλες

καμαριέρες

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και όποιος επιθυμεί μπορεί να εγγραφεί στην παρακάτω πλατφόρμα:

https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-patra-2026.

Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να διερευνήσουν πολλαπλές επιλογές απασχόλησης και να πραγματοποιήσουν επί τόπου συνεντεύξεις.

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις της ΔΥΠΑ: www.dypa.gov.gr

Πληροφορίες για τη ΜΕΜΜΕ: https://www.dypa.gov.gr/memme.

Διαβάστε επίσης:

Η Ελλάδα στην «ουρά» της Ευρώπης στις αυξήσεις ωρομισθίων

Market Pass: Σενάρια για πληρωμές νωρίτερα από το φθινόπωρο – Ποιοι παίρνουν έως 1.200 ευρώ

Wall Street: Χαμόγελα έφερε η εκεχειρία Ισραήλ και Λιβάνου – Διπλό ρεκόρ για S&P500 και Nasdaq