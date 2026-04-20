Ο «καλός χριστιανός» Αμβρόσιος… ξαναχτύπησε στην… κυριολεξία: Σήκωσε την ποιμαντορική του ράβδο κατά σκυλιού

Πράξη έκανε την… χριστιανική αγάπη ο τέως μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβρόσιος Λενής.

Ο ιερωμένος, γνωστός και μη εξαιρετέος για τις επιθέσεις του σε ΛΟΑΤΚΙ άτομα, στα θύματα των Τεμπών και όσους είχαν εμβολιαστεί επί Covid-19, τώρα τα έβαλε και με τα ζώα.

Συγκεκριμένα όπως μετέδωσε το zoosos.gr, ο ιερωμένος στη διάρκεια λιτάνευσης εικόνας στο Αίγιο σήκωσε την ποιμαντορική του ράβδο και χτύπησε έναν αδέσποτο σκύλο σα να μη συνέβαινε τίποτα.

Ο Φιλοζωικός Σύλλογος Αιγιαλείας «Τα φιλαράκια», σε ανάρτησή του ανέφερε ότι «καταδικάζει αυτές τις τακτικές που δίνουν το κακό παράδειγμα σε θέματα προσέγγισης ή απομάκρυνσης ζώων ιδιαίτερα από εκπροσώπους της εκκλησίας. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν έγινε με κακοποιητικη διάθεση καθότι όλα τα ζώα είναι δημιουργίες του Θεού και πρέπει να αντιμετωπίζονται με αγάπη και σεβασμό»!

