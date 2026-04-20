Θεσσαλονίκη: Τραυματίας με εγκαύματα σε εργατικό ατύχημα στη ΒΙΠΕ Σίνδου

Με εγκαύματα στο πρόσωπο νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπανικολάου» 50χρονος,μετά από εργατικό ατύχημα, γύρω στη 1 το μεσημέρι σε εταιρεία, στη Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου, στη Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο μετέβησαν ένα συμβατικό ασθενοφόρο και μία Κινητή Ιατρική Μονάδα, με συνολικά 4 Διασώστες και ένας γιατρός του ΕΚΑΒ.

Ο εγκαυματίας αντιμετωπίστηκε επιτόπου σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα προνοσοκομειακής επείγουσας φροντίδας και σταθεροποιήθηκε. Στη συνέχεια διακομίσθηκε αιμοδυναμικά σταθερός στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπανικολάου» για περαιτέρω φροντίδα.

Φωτιά σε πευκοδάσος στο Πήλιο

«Γλίστρησε σε κλάσματα δευτερολέπτων» – Εκτός κινδύνου η 13χρονη που έπεσε από μπαλκόνι σχολείου στο Χαϊδάρι

Ασλανίδης για εκταφές: Με διαβεβαίωσε η Εισαγγελέας ότι η διαδικασία θα κινηθεί ταχύτατα