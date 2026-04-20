search
ΔΕΥΤΕΡΑ 20.04.2026 19:02
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.04.2026 18:34

Παράσυρση στη Λιοσίων: «Η κόλαση είναι τίποτα μπροστά σε αυτή που αντιμετωπίζουμε», λέει ο πατέρας της 16χρονης

20.04.2026 18:34
Μάχη για τη ζωή της εξακολουθεί να δίνει στη ΜΕΘ η 16χρονη κοπέλα που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα όταν επιχείρησε να διασχίσει την οδό Λιοσίων.

Ο πατέρας της 16χρονης μίλησε στο «Live News» και περιέγραψε την κατάσταση της υγείας της.

«Διασωληνωμένη είναι μέσα. Ακόμα δεν έχουμε αποσωληνωθεί. Αν δεν περάσουν 48 ώρες και βλέπουμε. Είναι πολυτραυματίας. Έχει χτυπήσει εγκέφαλο, γνάθο, κλείδα δεξιού χεριού. Έχει χτυπήσει τον έναν νεφρό. Της έχουν αφαιρέσει την σπλήνα στο χειρουργείο. Περνάμε άσχημα. Προσπαθούμε να το διαχειριστούμε όσο μπορούμε. Μιλάμε για έναν 16χρονο που δεν είχε δίπλωμα. Η παραβατικότητα, της παραβατικότητας. Η κόλαση που λέει η χριστιανοσύνη μας, είναι τίποτα μπροστά στην κόλαση που αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα έξω», είπε.

Από την άλλη, η μητέρα του συνεπιβάτη του 16χρονου σημειώνει:

«Το δικό μου το παιδί ήταν συνοδηγός, δεν ξέρω τον άλλον. Εγώ σκέφτομαι σαν μάνα. Δεν ξέρω. Αλλά σε τέτοια κατάσταση πανικοβλήθηκαν. Γιατί σαν μάνα δεν νομίζω να αφήνανε τη μικρή εκεί. Το ξέρω το παιδί μου αλλά σε αυτήν την κατάσταση νομίζω γι’ αυτό το πράγμα έφυγε. Αλλιώς… Μόνος του πήγε στην Αστυνομία. Ελπίζω να γίνει καλά η μικρή. Εύχομαι σαν μάνα».

Υπενθυμίζεται ότι η νεαρή κοπέλα προσπαθούσε να περάσει τον δρόμο στην οδό Λιοσίων το περασμένο Σάββατο (18/4/2026), προκειμένου να παραλάβει ένα δέμα από θυρίδα αποστολής που είχε παραγγείλει. Τότε, μια μηχανή διέσχισε τον δρόμο με αποτέλεσμα να υπάρξει παράσυρση και σοβαρός τραυματισμός της 16χρονης, ενώ οι επιβαίνοντες τράπηκαν σε φυγή.

Ο 16χρονος που συνελήφθη ως οδηγός της μηχανής δεν είχε δίπλωμα οδήγησης και παρά το νεαρό της ηλικίας του ήταν ήδη παλιός γνώριμος των αρχών για υποθέσεις ναρκωτικών και ασέλγειας.

Σε βάρος του κατηγορούμενου για το τροχαίο στη Λιοσίων ασκήθηκε ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα: επικίνδυνη οδήγηση που είχε ως αποτέλεσμα βαριά σωματική βλάβη, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, καθώς και εγκατάλειψη του τόπου του ατυχήματος, από την οποία προέκυψε κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή.

Μαζί με τον 16χρονο οδηγό, ενώπιον της ανακρίτριας ανηλίκων καλούνται να απολογηθούν και οι άλλοι τρεις συλληφθέντες, οι οποίοι εμφανίστηκαν την Κυριακή στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Ανάμεσά τους είναι και ο συνεπιβάτης της μηχανής, που κατηγορείται σε βαθμό κακουργήματος για εγκατάλειψη μετά το τροχαίο και σε βαθμό πλημμελήματος για πρόκληση σωματικής βλάβης.

Η απολογία του 16χρονου και του συνεπιβάτη έχει οριστεί για την Πέμπτη (23/4/2026), ενώ οι υπόλοιποι δύο κατηγορούμενοι θα απολογηθούν μία ημέρα νωρίτερα, την Τετάρτη.

Οι άλλοι δύο εμπλεκόμενοι είναι μια 20χρονη, ιδιοκτήτρια του σκούτερ, και ένας συνομήλικός της που δήλωσε ως διαχειριστής του οχήματος. Οι δύο αυτοί κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία, ψευδή κατάθεση και ψευδή καταγγελία στις αρχές.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ

MEDIA

LIFESTYLE

ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

LIFESTYLE

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 20.04.2026 19:00
MEDIA

Νταμπλ πρωτιάς στην τηλεθέαση από εκπομπές του ΑΝΤ1 το σαββατοκύριακο (18,19/4)

ΕΛΛΑΔΑ

Ο «καλός χριστιανός» Αμβρόσιος… ξαναχτύπησε στην… κυριολεξία: Σήκωσε την ποιμαντορική του ράβδο κατά σκυλιού

MEDIA

Mega και ΑΝΤ1 εναλλάχτηκαν στην πρώτη θέση τηλεθέασης το σαββατοκύριακο (18,19/4)

1 / 3