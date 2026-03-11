search
11.03.2026 21:14

ABC News: Συναγερμός στην Καλιφόρνια – Προειδοποίηση FBI για ενδεχόμενη ιρανική επίθεση με drones στη Δυτική Ακτή

11.03.2026 21:14
FBI

Το FBI προειδοποίησε τις αστυνομικές Αρχές στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ για τον κίνδυνο το Ιράν να απαντήσει στις αμερικανικές επιθέσεις στέλνοντας drones κατά της Δυτικής Ακτής, αναφέρει δημοσίευμα του ABC News.

Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο, η προειδοποίηση εκδόθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου και ανέφερε: «Πρόσφατα λάβαμε πληροφορίες ότι, από τις αρχές Φεβρουαρίου 2026, το Ιράν φέρεται να επιδίωκε να πραγματοποιήσει αιφνιδιαστική επίθεση χρησιμοποιώντας μη επανδρωμένα αεροσκάφη από ένα μη αναγνωρισμένο σκάφος ανοικτά των ακτών των Ηνωμένων Πολιτειών, συγκεκριμένα εναντίον μη προσδιορισμένων στόχων στην Καλιφόρνια, σε περίπτωση που οι ΗΠΑ πραγματοποιούσαν επιθέσεις εναντίον του Ιράν».

Στην ίδια ανακοίνωση, το FBI διευκρίνισε: «Δεν έχουμε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, τη μέθοδο, τον στόχο ή τους δράστες αυτής της φερόμενης επίθεσης».

Η προειδοποίηση ήρθε ακριβώς τη στιγμή που η κυβέρνηση Τραμπ ξεκινούσε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Κατά το ίδιο δημοσίευμα, ο εκπρόσωπος του γραφείου του FBI στο Λος Άντζελες αρνήθηκε να σχολιάσει την εν λόγω είδηση, ενώ ο Λευκός Οίκος δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα του ABC News για δήλωση.

Την ίδια ώρα, αξιωματούχοι των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών έχουν εκφράσει τους τελευταίους μήνες ανησυχία για την εντεινόμενη χρήση drones από μεξικάνικα καρτέλ, προειδοποιώντας ότι η ίδια τεχνολογία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε επιθέσεις κατά αμερικανικών δυνάμεων κοντά στα σύνορα με το Μεξικό, σύμφωνα με το ABC News.

