Ιράν: «Ψέμα οι κατηγορίες για πυρηνικά όπλα» – Ο πόλεμος στοχεύει την Κίνα και τα πετρελαϊκά αποθέματα, λέει η Τεχεράνη

Τις κατηγορίες ότι το Ιράν αναπτύσσει πυρηνικά όπλα διέψευσε κατηγορηματικά ο εκπρόσωπος Τύπου του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, υποστηρίζοντας ότι το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας είναι αποκλειστικά ειρηνικό και κάνοντας λόγο για «μεγάλο ψέμα» εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σε συνέντευξή του στη σερβική δημόσια τηλεόραση (RTS), ο Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ απέρριψε τις κατηγορίες περί ανάπτυξης πυρηνικών όπλων από το Ιράν, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει κάτι τέτοιο.

«Όλα όσα λένε οι ΗΠΑ για το πυρηνικό μας πρόγραμμα και για τις απειλές από το Ιράν είναι ένα μεγάλο ψέμα. Το πυρηνικό μας πρόγραμμα είναι ειρηνικό. Δείξτε μου έστω και ένα στοιχείο από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας που αποδεικνύει ότι δεν είναι ειρηνικό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Ο πόλεμος κατά του Ιράν στοχεύει την Κίνα»

Ο Ιρανός αξιωματούχος υποστήριξε επίσης ότι η σύγκρουση με το Ιράν συνδέεται με γεωπολιτικούς και ενεργειακούς ανταγωνισμούς, εκτιμώντας ότι στο βάθος της βρίσκεται η αντιπαράθεση με την Κίνα.

Όπως είπε, «αυτός ο πόλεμος είναι ένας αγώνας για εξουσία και για πετρέλαιο». Σύμφωνα με τον ίδιο, ο έλεγχος των αποθεμάτων πετρελαίου του Ιράν, σε συνδυασμό με εκείνα της Βενεζουέλας, θα μπορούσε να οδηγήσει στον έλεγχο περίπου του ενός τρίτου των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου.

«Αυτό θα ήταν ένας πραγματικός εφιάλτης για την Κίνα», σημείωσε.

Τα στενά του Ορμούζ και οι αμερικανικές βάσεις

Ο Μπαγκάεϊ χαρακτήρισε στρατηγικής σημασίας για την ασφάλεια του Ιράν τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, επισημαίνοντας ότι η πολεμική κατάσταση στην περιοχή επιβλήθηκε με τη χρήση αμερικανικών βάσεων που βρίσκονται σε γειτονικές χώρες.

Όπως δήλωσε, το Ιράν δεν επιθυμεί ένταση με τα κράτη της περιοχής.

«Δεν υπάρχει εχθρότητα προς καμία χώρα στην περιοχή. Αυτοί είναι οι μουσουλμάνοι αδελφοί και αδελφές μας. Λυπούμαστε που οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν το έδαφός τους για να επιτεθούν στο Ιράν. Οι αμερικανικές βάσεις είναι η αιτία της ανασφάλειας στην περιοχή», ανέφερε.

Παράλληλα τόνισε ότι η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ «έχει επιβληθεί» στο Ιράν.

Αναφορά σε Ρωσία, Ευρώπη και κυρώσεις

Ο Ιρανός διπλωμάτης απέφυγε να απαντήσει αν αναμένει εμπλοκή της Ρωσίας στην πολεμική σύρραξη, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η Τεχεράνη διατηρεί καλές σχέσεις με τη Μόσχα.

«Το Ιράν έχει καλές σχέσεις με τη Ρωσία και άλλες χώρες που είναι υπεύθυνες για την ειρήνη και την ασφάλεια στον κόσμο και καταδικάζουν ξεκάθαρα την επιθετικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν», δήλωσε.

Παράλληλα εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τη στάση ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών, καθώς και της επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, σημειώνοντας ότι δεν καταδίκασαν την επίθεση κατά του Ιράν.

Τέλος, αναφερόμενος στις νέες κυρώσεις που επιβλήθηκαν στην Τεχεράνη, δήλωσε ότι προκαλεί απορία το γεγονός ότι τιμωρείται «η χώρα που έγινε αναίτια το θύμα δύο πυρηνικών καθεστώτων».

