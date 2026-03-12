Τραμπ για Ιράν: Κάνουμε μια εκδρομή για να ξεφορτωθούμε μερικούς πολύ κακούς ανθρώπους

Στον πόλεμο κατά του Ιράν αναφέρθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο ομιλίας του στο Κεντάκι, και εξήγησε πώς οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν σε ελάχιστες ώρες τα στρατιωτικά μέσα της χώρας, ενώ τόνισε ότι η επιχείρηση πρέπει να εξαλείψει πλήρως την απειλή από το Ιράν.

«Δεν θέλουμε να επιστρέφουμε κάθε δύο χρόνια. Γιατί κάποια μέρα θα έρθει η στιγμή που δεν θα με έχετε ως πρόεδρο. Και ίσως να έχετε έναν αδύναμο, αξιολύπητο άνθρωπο, όπως είχαμε στο παρελθόν», τόνισε ο Τραμπ, εννοώντας πιθανότατα τον Τζο Μπάιντεν.

Οι αμερικανικές δυνάμεις, όπως ανέφερε, «κατέστρεψαν 54 πλοία σε δύο ημέρες – πραγματικά πλοία. Θύμωσα με τους ανθρώπους μου. Είπα: “Γιατί στο διάολο τα καταστρέψαμε; Γιατί δεν τα αιχμαλωτίσαμε και δεν τα χρησιμοποιήσαμε στο Ναυτικό μας;”». Αν και του εξήγησαν ότι «δεν θα ήταν κατάλληλα για αυτό», ο ίδιος παραδέχθηκε: «Εκνευρίστηκα λίγο».

Το θέμα, όπως πρόσθεσε, έκλεισε με την παρατήρηση ενός στρατηγού που είπε: «Κύριε, είναι πολύ πιο διασκεδαστικό να το κάνουμε έτσι».

Το παρασκήνιο της επιλογής του ονόματος της στρατιωτικής επιχείρησης στο Ιράν και οι υποσχέσεις για το πετρέλαιο

Στην ομιλία του, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ο περσινός βομβαρδισμός «εξάλειψε τη δυνατότητα του Ιράν για πυρηνικά», χωρίς όμως να εξηγήσει γιατί τώρα πραγματοποιείται νέα επίθεση για τον ίδιο λόγο.

Στη συνέχεια περιέγραψε την αποστολή με τον δικό του, χαρακτηριστικό τρόπο: «Περιμένετε να δείτε τα νούμερα στο τέλος του έτους. Κάνουμε μια εκδρομή. Ξέρετε τι είναι εκδρομή; Πρέπει να κάνουμε ένα μικρό ταξίδι για να ξεφορτωθούμε μερικούς κακούς, πολύ κακούς ανθρώπους».

Trump: "Wait until you see the numbers by the end of the year. We did an excursion. Do you know what an excursion is? We had to take a little trip to get rid of some evil, very evil people." pic.twitter.com/naARmHTUCk — Aaron Rupar (@atrupar) March 11, 2026

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι «καταστρέψαμε 58 πολεμικά πλοία, το ναυτικό τους. Και καταστρέψαμε επίσης τα ναρκοθετικά, τα πλοία που τοποθετούν νάρκες. Τοποθετούν νάρκες στο νερό τη νύχτα. Υπέροχη δουλειά, έτσι; Ανατινάζουν πλοία. Καταστρέψαμε 31 από αυτά».

Trump on Iran:



We knocked out 58 naval ships. Their navy — let’s put it that way. And we also knocked out the mine-layers — the ships that lay mines. They put mines in the water at night. Lovely job, right? Blow up ships.



And we knocked out 31 of them. pic.twitter.com/R6qyTQvBjY March 11, 2026

Ο Τραμπ μοιράστηκε, επίσης, το παρασκήνιο για την επιλογή του ονόματος της στρατιωτικής επιχείρησης, «Επική Οργή» (Epic Fury): «Μου έδωσαν μια λίστα με ονόματα. “Κύριε, μπορείτε να διαλέξετε το όνομα που θέλετε”. Είπα, “ποιο όνομα;”, “Το όνομα της επίθεσης στο Ιράν, κύριε”. Μου έδωσαν περίπου 20 ονόματα. Και εγώ σχεδόν αποκοιμιόμουν, δεν μου άρεσε κανένα από αυτά. Τότε είδα το “Epic Fury”».

Trump on Iran:



Operation Epic Fury — is that a great name? Well, it’s only good if you win.



You know, you can only do it if you win — and we’ve won. Let me say: we’ve won. You never like to say it too early, but we won the bet in the first hour. It was over.



They gave me a… pic.twitter.com/AJOEGY08Eq — Clash Report (@clashreport) March 11, 2026

Στην ίδια ομιλία, αναφέρθηκε και στην απόφαση για την αποδέσμευση 400 εκατ. βαρελιών από τα στρατηγικά αποθέματα των πετρελαιοπαραγωγών χωρών, «κάτι που θα μειώσει σημαντικά τις τιμές του πετρελαίου, καθώς τερματίζουμε αυτή την απειλή για την Αμερική και τον κόσμο».

Ολοκληρώνοντας, υποσχέθηκε ότι «οι τιμές του πετρελαίου έχουν ήδη αρχίσει να πέφτουν και θα συνεχίσουν να πέφτουν. Ωστόσο, δεν θα φύγουμε από το Ιράν μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η αποστολή. Θα γίνει πολύ γρήγορα – πολύ γρήγορα. Αλλά δεν θα βασιστούμε στο να έχουμε ικανούς προέδρους στο μέλλον».

