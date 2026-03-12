Τραμπ για Ιράν: Κάνουμε μια εκδρομή για να ξεφορτωθούμε μερικούς πολύ κακούς ανθρώπους

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στον πόλεμο κατά του Ιράν αναφέρθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο ομιλίας του στο Κεντάκι, και εξήγησε πώς οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν σε ελάχιστες ώρες τα στρατιωτικά μέσα της χώρας, ενώ τόνισε ότι η επιχείρηση πρέπει να εξαλείψει πλήρως την απειλή από το Ιράν.
«Δεν θέλουμε να επιστρέφουμε κάθε δύο χρόνια. Γιατί κάποια μέρα θα έρθει η στιγμή που δεν θα με έχετε ως πρόεδρο. Και ίσως να έχετε έναν αδύναμο, αξιολύπητο άνθρωπο, όπως είχαμε στο παρελθόν», τόνισε ο Τραμπ, εννοώντας πιθανότατα τον Τζο Μπάιντεν.
Οι αμερικανικές δυνάμεις, όπως ανέφερε, «κατέστρεψαν 54 πλοία σε δύο ημέρες – πραγματικά πλοία. Θύμωσα με τους ανθρώπους μου. Είπα: “Γιατί στο διάολο τα καταστρέψαμε; Γιατί δεν τα αιχμαλωτίσαμε και δεν τα χρησιμοποιήσαμε στο Ναυτικό μας;”». Αν και του εξήγησαν ότι «δεν θα ήταν κατάλληλα για αυτό», ο ίδιος παραδέχθηκε: «Εκνευρίστηκα λίγο».
Το θέμα, όπως πρόσθεσε, έκλεισε με την παρατήρηση ενός στρατηγού που είπε: «Κύριε, είναι πολύ πιο διασκεδαστικό να το κάνουμε έτσι».
Στην ομιλία του, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ο περσινός βομβαρδισμός «εξάλειψε τη δυνατότητα του Ιράν για πυρηνικά», χωρίς όμως να εξηγήσει γιατί τώρα πραγματοποιείται νέα επίθεση για τον ίδιο λόγο.
Στη συνέχεια περιέγραψε την αποστολή με τον δικό του, χαρακτηριστικό τρόπο: «Περιμένετε να δείτε τα νούμερα στο τέλος του έτους. Κάνουμε μια εκδρομή. Ξέρετε τι είναι εκδρομή; Πρέπει να κάνουμε ένα μικρό ταξίδι για να ξεφορτωθούμε μερικούς κακούς, πολύ κακούς ανθρώπους».
Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι «καταστρέψαμε 58 πολεμικά πλοία, το ναυτικό τους. Και καταστρέψαμε επίσης τα ναρκοθετικά, τα πλοία που τοποθετούν νάρκες. Τοποθετούν νάρκες στο νερό τη νύχτα. Υπέροχη δουλειά, έτσι; Ανατινάζουν πλοία. Καταστρέψαμε 31 από αυτά».
Ο Τραμπ μοιράστηκε, επίσης, το παρασκήνιο για την επιλογή του ονόματος της στρατιωτικής επιχείρησης, «Επική Οργή» (Epic Fury): «Μου έδωσαν μια λίστα με ονόματα. “Κύριε, μπορείτε να διαλέξετε το όνομα που θέλετε”. Είπα, “ποιο όνομα;”, “Το όνομα της επίθεσης στο Ιράν, κύριε”. Μου έδωσαν περίπου 20 ονόματα. Και εγώ σχεδόν αποκοιμιόμουν, δεν μου άρεσε κανένα από αυτά. Τότε είδα το “Epic Fury”».
Στην ίδια ομιλία, αναφέρθηκε και στην απόφαση για την αποδέσμευση 400 εκατ. βαρελιών από τα στρατηγικά αποθέματα των πετρελαιοπαραγωγών χωρών, «κάτι που θα μειώσει σημαντικά τις τιμές του πετρελαίου, καθώς τερματίζουμε αυτή την απειλή για την Αμερική και τον κόσμο».
Ολοκληρώνοντας, υποσχέθηκε ότι «οι τιμές του πετρελαίου έχουν ήδη αρχίσει να πέφτουν και θα συνεχίσουν να πέφτουν. Ωστόσο, δεν θα φύγουμε από το Ιράν μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η αποστολή. Θα γίνει πολύ γρήγορα – πολύ γρήγορα. Αλλά δεν θα βασιστούμε στο να έχουμε ικανούς προέδρους στο μέλλον».
