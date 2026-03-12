Συνεχίζεται για 13η ημέρα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Το Ιράν «κοντά στην ήττα», λέει ο Τραμπ – Επιθέσεις σε πλοία στον Περσικό Κόλπο – Όλες οι εξελίξεις

Το Ιράν βρίσκεται «κοντά στην ήττα», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα μπορούσαν να καταστήσουν «σχεδόν αδύνατη» την ανοικοδόμηση της χώρας.

Την ίδια ώρα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται, με επιθέσεις σε πλοία στον Περσικό Κόλπο, αεροπορικούς βομβαρδισμούς στον Λίβανο και νέες επιθέσεις μεταξύ Ιράν, Ισραήλ και Χεζμπολάχ.

«Το Ιράν βρίσκεται κοντά στην ήττα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι το Ιράν βρίσκεται «κοντά στην ήττα», καθώς ο πόλεμος έχει φθάσει στη 13η ημέρα.

«Μπορεί να πλήξουμε τομείς της Τεχεράνης και άλλες τοποθεσίες (…) Αν το κάνουμε θα είναι σχεδόν αδύνατο να ανοικοδομήσουν τη χώρα τους», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος εξερχόμενος από το προεδρικό αεροσκάφος κοντά στην Ουάσιγκτον, επιστρέφοντας από περιοδεία στις πολιτείες Οχάιο και Κεντάκι.

«Το Ιράν είναι κοντά στην ήττα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουμε αμέσως, αλλά αυτοί θα το κάνουν», πρόσθεσε.

.@POTUS on Iran: "They are pretty much at the end of the line. It doesn't mean we're going to end it immediately, but they've got no navy. They've got no air force… They have no systems of control." pic.twitter.com/vGTf5UL12Q March 12, 2026

Σε άλλη τοποθέτησή του, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις αποδείχθηκαν «ευκολότερες απ’ ό,τι αναμενόταν», επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι ΗΠΑ «πρέπει να τελειώσουν τη δουλειά».

Έρευνα για πιθανό σχέδιο ιρανικής εκδίκησης με drones

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι αρχές εξετάζουν έναν μη επιβεβαιωμένο ισχυρισμό για πιθανό σχέδιο ιρανικής εκδίκησης.

Το σενάριο αφορά πιθανή επίθεση με drones εναντίον στόχων στην Καλιφόρνια, τα οποία θα εκτοξεύονταν από πλοίο ανοικτά των αμερικανικών ακτών.

«Διερευνάται», δήλωσε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε για σχετικό υπόμνημα του FBI. «Υπάρχουν πολλά πράγματα που συμβαίνουν και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τα αντιμετωπίζουμε όπως έρχονται».

Ερωτηθείς αν έχει ενημερωθεί για πιθανό αριθμό ιρανικών «κοιμώμενων πυρήνων» στις Ηνωμένες Πολιτείες, απάντησε: «Έχω ενημερωθεί».

Fox News’ Peter Doocy: “Have you been briefed about how many Iran sleeper cells there could be inside the U.S. right now?”



President Trump: “I have been, and a lot of people came in through Biden with his stupid open border. We know where most of them are. We got our eye on all… pic.twitter.com/9f82VtOG7d March 11, 2026

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ επιβεβαίωσε ότι οι ομοσπονδιακές αρχές ενημέρωσαν την πολιτεία για μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες σχετικά με πιθανές επιθέσεις από άτομα που συνδέονται με το Ιράν, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι δεν υπάρχει «άμεση απειλή».

Επίθεση σε δεξαμενόπλοια ανοικτά του Ιράκ

Την ίδια ώρα, δύο ξένα δεξαμενόπλοια που είχαν φορτώσει ιρακινό πετρέλαιο δέχθηκαν επίθεση στον ιρακινό θαλάσσιο χώρο, ανοικτά του νότιου τμήματος της χώρας.

Σύμφωνα με τον διευθυντή της ιρακινής αρχής λιμένων, Φαρχάν αλ Φαρτούσι, τουλάχιστον ένας ναυτικός σκοτώθηκε, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό αγνοουμένων.

According to an Iraqi port official, two foreign tankers carrying Iraqi fuel oil were attacked within the territorial waters of Iraq within the last hour, causing both to catch fire in the Persian Gulf. A total of 25 crewmembers onboard the vessels have been evacuated so far by… pic.twitter.com/xBCHI09Txs — OSINTdefender (@sentdefender) March 11, 2026

Η ιρακινή κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι 38 μέλη πληρώματος έχουν διασωθεί, ενώ εικόνες από την περιοχή δείχνουν πλοίο να καίγεται στη θάλασσα.

Βομβαρδισμοί στον Λίβανο και νέες απώλειες

Στο μεταξύ, αεροπορικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ στον Λίβανο στοίχισαν τη ζωή σε οκτώ ανθρώπους στην περιφέρεια της Μπααλμπέκ, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Άλλοι τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην κοινότητα Μπουρτζ ας Σεμάλι, κοντά στην Τύρο, ενώ 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επιδρομές στη νότια συνοικία της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολά.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις στοχεύουν το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, το οποίο θεωρείται σύμμαχος του Ιράν.

Κοινή επιχείρηση Ιράν και Χεζμπολάχ

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν κοινή στρατιωτική επιχείρηση με τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου.

Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η επιχείρηση περιλάμβανε πέντε ώρες συνεχών επιθέσεων με πυραύλους που εκτόξευσαν οι Φρουροί της Επανάστασης και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εξαπέλυσε η Χεζμπολάχ.

Οι επιθέσεις είχαν στόχο περισσότερες από 50 τοποθεσίες στο ισραηλινό έδαφος.

Το στενό του Ορμούζ μετατρέπεται σε πεδίο μάχης

Το στρατηγικής σημασίας στενό του Ορμούζ, βασική θαλάσσια οδός για τη μεταφορά πετρελαίου παγκοσμίως, έχει μετατραπεί σε πεδίο έντονων συγκρούσεων.

Τρεις εμπορικά πλοία επλήγησαν από βλήματα στην περιοχή, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι το Ιράν τοποθετεί θαλάσσιες νάρκες.

Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 16 ιρανικά σκάφη που φέρονται να χρησιμοποιούνταν για πόντιση ναρκών κοντά στο στενό.

Διεθνείς ανησυχίες και κινήσεις για την ενέργεια

Η κλιμάκωση της σύγκρουσης έχει ήδη επηρεάσει τις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Οι 32 χώρες μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας συμφώνησαν να αποδεσμεύσουν 400 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά τους αποθέματα, τη μεγαλύτερη τέτοια κίνηση στην ιστορία, σε μια προσπάθεια να σταθεροποιηθούν οι αγορές.

Παράλληλα, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενέκρινε ομόφωνα ψήφισμα που ζητεί τον τερματισμό των επιθέσεων του Ιράν εναντίον χωρών του Κόλπου.

Οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται ξανά, καθώς η ανακοίνωση για την αποδέσμευση μέρους των στρατηγικών αποθεμάτων των ΗΠΑ, στο πλαίσιο συντονισμένης διεθνούς παρέμβασης για να αποφευχθεί παγκόσμια έλλειψη, δεν φάνηκε να αρκεί για να καθησυχάσει τους επενδυτές.

Περί τις 03:00 (ώρα Ελλάδας), η τιμή βαρελιού του Brent Βόρειας Θάλασσας σημείωνε άνοδο 7,2%, στα 98,60 δολάρια. Αυτή του West Texas Intermediate (WTI), αμερικανική ποικιλία αναφοράς, σημείωνε άνοδο 6,5%, στα 92,96 δολάρια.

Όσο για τους χρηματιστηριακούς δείκτες, στο Τόκιο ο Nikkei σημείωνε πτώση πάνω από 1%, ενώ στη Σεούλ ο Kospi ήταν πρακτικά αμετάβλητος.

