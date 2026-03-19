Ιρανικό χτύπημα στη μεγαλύτερη εγκατάσταση LNG στο Κατάρ, απειλές για όλο τον Περσικό – Οι IDF χτύπησαν για πρώτη φορά στόχους στο βόρειο Ιράν – Όλες οι εξελίξεις

Μαίνονται πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, με το Ισραήλ να χτυπά εγκατάσταση φυσικού αερίου στο Ιράν, την ώρα που επιβεβαιώνει πως σκότωσε τον στενό συνεργάτη του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και υπουργό Πληροφοριών, Εσμαήλ Χατίμπ, μια μέρα μετά τη δολοφονία του επικεφαλής ασφαλείας της χώρας, Αλί Λαριτζανί κι ενώ συνεχίζεται το μπαράζ σφοδρών βομβαρδισμών στον Λίβανο.

Εκρήξεις συνεχίζουν να ακούγονται για 19η ημέρα στο Ιράν, το Ισραήλ και σε πολλά κράτη της Μέσης Ανατολής. Η Τεχεράνη απάντησε εκτοξεύοντας κύματα πυραύλων και drones προς το Ισραήλ και προς αρκετές στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή όπου επιχειρούν οι αμερικανικές δυνάμεις.

Για «άμεση απειλή» στην ασφάλειά της έκανε λόγο η Ντόχα μετά από ιρανικό πλήγμα στη μεγαλύτερη εγκατάσταση υγροποιημένου φυσικού αερίου του Κατάρ. Από την ιρανική επίθεση προκλήθηκαν «σημαντικές ζημιές σε αυτές τις εγκαταστάσεις στο Ρας Λαφάν, ανέφερε η δημόσια εταιρεία ενέργειας Qatar Energy.

Το Ιράν απείλησε νωρίτερα ότι θα βάλει στο στόχαστρο ενεργειακές εγκαταστάσεις στον Κόλπο, σε αντίποινα για τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στις δικές του υποδομές.

Funeral procession for Iranian security chief Ali Larijani https://t.co/IO4Fy7JBzB March 18, 2026

