Κούβα: Ρωσικό πετρελαιοφόρο κατευθύνεται στην Αβάνα εν μέσω οικονομικού αποκλεισμού από τις ΗΠΑ

Εκατοντάδες χιλιάδες βαρέλια ρωσικού πετρελαίου κατευθύνονται προς την Κούβα, σύμφωνα με δεδομένα ναυτιλιακού εντοπισμού, καθώς το νησί της Επανάστασης υποφέρει από διακοπές ρεύματος υπό το καθεστώς οικονομικού αποκλεισμού των ΗΠΑ.

Παράλληλα δε, οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για κατάληψη της χώρας συνεχίζονται.

Το ρωσικό δεξαμενόπλοιο Anatoly Kolodkin, στο οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις, φόρτωσε 730.000 βαρέλια αργού πετρελαίου στο ρωσικό λιμάνι Πριμόρσκ στις 8 Μαρτίου. Την Τετάρτη βρισκόταν στον ανατολικό Ατλαντικό με προορισμό την Κούβα, σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακών αναλύσεων Kpler.

Τα στοιχεία έδειξαν ότι το υπό ρωσική σημαία σκάφος, ιδιοκτησίας της ρωσικής κρατικής ναυτιλιακής εταιρείας Sovcomflot, είναι προγραμματισμένο να ξεφορτώσει στον τερματικό σταθμό πετρελαίου Matanzas στο βόρειο τμήμα του νησιού περίπου στις 23 Μαρτίου.

Διαβάστε επίσης:

Καβάλα: 7χρονος εγκλωβίστηκε σε θυρίδα παραλαβής δεμάτων!

Τραμ: Σε λειτουργία από σήμερα οι στάσεις «Λεωφόρος Βουλιαγμένης», «Ζάππειο» και «Σύνταγμα»

Ταξί: Συνέχιση της απεργίας και αυτοκινητοπορεία στις 10:30 στην Αθήνα