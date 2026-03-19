ΠΕΜΠΤΗ 19.03.2026 10:48
19.03.2026 08:33

Κούβα: Ρωσικό πετρελαιοφόρο κατευθύνεται στην Αβάνα εν μέσω οικονομικού αποκλεισμού από τις ΗΠΑ

19.03.2026 08:33
Εκατοντάδες χιλιάδες βαρέλια ρωσικού πετρελαίου κατευθύνονται προς την Κούβα, σύμφωνα με δεδομένα ναυτιλιακού εντοπισμού, καθώς το νησί της Επανάστασης υποφέρει από διακοπές ρεύματος υπό το καθεστώς οικονομικού αποκλεισμού των ΗΠΑ.

Παράλληλα δε, οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για κατάληψη της χώρας συνεχίζονται.

Το ρωσικό δεξαμενόπλοιο Anatoly Kolodkin, στο οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις, φόρτωσε 730.000 βαρέλια αργού πετρελαίου στο ρωσικό λιμάνι Πριμόρσκ στις 8 Μαρτίου. Την Τετάρτη βρισκόταν στον ανατολικό Ατλαντικό με προορισμό την Κούβα, σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακών αναλύσεων Kpler.

Τα στοιχεία έδειξαν ότι το υπό ρωσική σημαία σκάφος, ιδιοκτησίας της ρωσικής κρατικής ναυτιλιακής εταιρείας Sovcomflot, είναι προγραμματισμένο να ξεφορτώσει στον τερματικό σταθμό πετρελαίου Matanzas στο βόρειο τμήμα του νησιού περίπου στις 23 Μαρτίου.

ΠΕΜΠΤΗ 19.03.2026 10:47
Ζαχαριάδης για την παραπομπή του στην επιτροπή Δεοντολογίας: «Μειοψηφική τοποθέτηση, επιμένω στην άποψή μου»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Εκρηκτική άνοδος σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο – Πάνω από τα 113 δολάρια το μπρεντ, στο +35% το αέριο

ΕΛΛΑΔΑ

Αποσυμφόρηση ή μετατόπιση του προβλήματος; Τα ερωτήματα γύρω από τις αποφυλακίσεις αλλοδαπών κρατουμένων

