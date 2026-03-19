ΠΕΜΠΤΗ 19.03.2026 14:36
19.03.2026 13:05

Αυτές είναι οι 20 πιο ευτυχισμένες χώρες και οι 5 πιο δυστυχισμένες για το 2026 – Η θέση της Ελλάδας

Για ένατη συνεχόμενη χρονιά η Φινλανδία είναι η πιο ευτυχισμένη χώρα στον κόσμο. Την ακολουθούν η Ισλανδία και η Δανία.

Οποιος έχει επισκεφθεί κάποια ή και τις τρεις χώρες αντιλαμβάνεται εύκολα γιατί οι Σκανδιναβοί κατέχουν τα πρωτεία στην ευτυχία.

Η Φινλανδία ανακηρύχθηκε η πιο ευτυχισμένη χώρα στον κόσμο για 9η συνεχόμενη φορά, με την Ισλανδία να βρίσκεται στη 2η θέση και τη Δανία στην τρίτη θέση της κατάταξης, η οποία καταρτίζεται από το Κέντρο Έρευνας Ευεξίας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και περιλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση για την παγκόσμια ευτυχία

Η Κόστα Ρίκα κατέκτησε την 4η θέση – την υψηλότερη κατάταξη που έχει καταγραφεί ποτέ για χώρα της Λατινικής Αμερικής – αλλά στη συνέχεια επιστρέφουμε στις σκανδιναβικές χώρες, με τη Σουηδία και τη Νορβηγία να καταλαμβάνουν την 5η και 6η θέση αντίστοιχα.

Τρεις άλλες χώρες της Ευρώπης εμφανίζονται στην πρώτη δεκάδα: η Ολλανδία στην 7η θέση, το Λουξεμβούργο στην 9η και η Ελβετία στην 10η.

Το Ισραήλ, η μόνη χώρα στη Μέση Ανατολή στην πρώτη 20άδα, κατέλαβε την 8η θέση.

Οι ΗΠΑ βρίσκονται στην 23η θέση φέτος, ενώ ο Καναδάς κατέλαβε την 25η θέση και το Ηνωμένο Βασίλειο κατέλαβε την 29η θέση. Αυτή είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που καμία από τις αγγλόφωνες χώρες – οι ΗΠΑ, η Νέα Ζηλανδία, η Ιρλανδία, η Αυστραλία, ο Καναδάς ή το Ηνωμένο Βασίλειο – δεν εμφανίζεται στην πρώτη δεκάδα.

Τι εξετάζει η έρευνα για την ευτυχία

Οι ερευνητές εξετάζουν έξι παράγοντες, όπως το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, το προσδόκιμο ζωής, τη γενναιοδωρία και τις αντιλήψεις για την ελευθερία και τη διαφθορά, για να βοηθήσουν στην κατανόηση των διακυμάνσεων μεταξύ των χωρών.

Η βαθιά δέσμευση της Φινλανδίας στη συνεργασία εξηγεί την παραμονή της στην κορυφή της κατάταξης, δήλωσε σε συνέντευξή του ο John F. Helliwell, ομότιμος καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Βρετανικής Κολομβίας και ιδρυτικός συντάκτης της Παγκόσμιας Έκθεσης Ευτυχίας.

«Οι επιτυχημένες κοινωνίες συνεργάζονται απέναντι στις αντιξοότητες», είπε. «Οι Φινλανδοί το γνωρίζουν αυτό. Και μόλις έχεις την αίσθηση ότι είσαι μαζί με τον άλλον σε κάτι δύσκολο, δεν υπάρχει τέλος σε αυτά που μπορείς να κάνεις».

Οι 10 πιο ευτυχισμένες χώρες στον κόσμο το 2026

Φινλανδία
Ισλανδία
Δανία
Κόστα Ρίκα
Σουηδία
Νορβηγία
Ολλανδία
Ισραήλ
Λουξεμβούργο
Ελβετία

Τελευταίες στη λίστα της ευτυχίας βρίσκονται οι εξής 5 χώρες:

Το Αφγανιστάν στη θέση 147,
Η Σιέρα Λεόνε στη θέση 146
Το Μαλάουι στη θέση 145
Η Ζιμπάμπουε στη θέση 144
Η Μποτσουάνα στη θέση 143

Ολόκληρη η λίστα

1 🇫🇮 Finland 7.8
2 🇮🇸 Iceland 7.5
3 🇩🇰 Denmark 7.5
4 🇨🇷 Costa Rica 7.4
5 🇸🇪 Sweden 7.3
6 🇳🇴 Norway 7.2
7 🇳🇱 Netherlands 7.2
8 🇮🇱 Israel 7.2
9 🇱🇺 Luxembourg 7.1
10 🇨🇭 Switzerland 7.0
11 🇳🇿 New Zealand 7.0
12 🇲🇽 Mexico 7.0
13 🇮🇪 Ireland 6.9
14 🇧🇪 Belgium 6.9
15 🇦🇺 Australia

16 🇽🇰 Kosovo 6.9
17 🇩🇪 Germany 6.9
18 🇸🇮 Slovenia 6.9
19 🇦🇹 Austria 6.8
20 🇨🇿 Czechia 6.8
21 🇦🇪 United Arab Emirates 6.8
22 🇸🇦 Saudi Arabia 6.8
23 🇺🇸 United States 6.8
24 🇵🇱 Poland 6.8
25 🇨🇦 Canada 6.7
26 🇹🇼 Taiwan 6.7
27 🇧🇿 Belize 6.7
28 🇱🇹 Lithuania 6.7
29 🇬🇧 United Kingdom 6.7
30 🇷🇸 Serbia

31 🇺🇾 Uruguay 6.6
32 🇧🇷 Brazil 6.6
33 🇰🇿 Kazakhstan 6.6
34 🇷🇴 Romania 6.6
35 🇫🇷 France 6.6
36 🇸🇬 Singapore 6.6
37 🇸🇻 El Salvador 6.6
38 🇮🇹 Italy 6.6
39 🇵🇦 Panama 6.5
40 🇰🇼 Kuwait 6.5
41 🇪🇸 Spain 6.5
42 🇬🇹 Guatemala 6.5
43 🇲🇹 Malta 6.4
44 🇦🇷 Argentina 6.4
45 🇻🇳 Viet Nam

46 🇪🇪 Estonia 6.4
47 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina 6.4
48 🇱🇻 Latvia 6.4
49 🇯🇲 Jamaica 6.3
50 🇨🇱 Chile 6.3
51 🇳🇮 Nicaragua 6.3
52 🇹🇭 Thailand 6.3
53 🇺🇿 Uzbekistan 6.3
54 🇸🇰 Slovakia 6.3
55 🇧🇭 Bahrain 6.3
56 🇵🇭 Philippines 6.2
57 🇵🇾 Paraguay 6.2
58 🇴🇲 Oman 6.2
59 🇪🇨 Ecuador 6.1
60 🇲🇪 Montenegro

61 🇯🇵 Japan 6.1
62 🇨🇾 Cyprus 6.1
63 🇭🇳 Honduras 6.1
64 🇩🇴 Dominican Republic 6.1
65 🇨🇳 China 6.1
66 🇰🇬 Kyrgyzstan 6.0
67 🇰🇷 Republic of Korea 6.0
68 🇨🇴 Colombia 6.0
69 🇵🇹 Portugal 6.0
70 🇭🇷 Croatia 6.0
71 🇲🇾 Malaysia 6.0
72 🇵🇪 Peru 6.0
73 🇲🇺 Mauritius 5.9
74 🇭🇺 Hungary 5.9
75 🇲🇳 Mongolia

76 🇹🇹 Trinidad and Tobago 5.9
77 🇲🇩 Republic of Moldova 5.9
78 🇧🇴 Bolivia 5.8
79 🇷🇺 Russian Federation 5.8
80 🇻🇪 Venezuela 5.8
81 🇱🇾 Libya 5.7
82 🇲🇰 North Macedonia 5.7
83 🇩🇿 Algeria 5.7
84 🇧🇬 Bulgaria 5.7
85 🇬🇷 Greece 5.7
86 🇦🇱 Albania 5.7
87 🇮🇩 Indonesia 5.6
88 🇹🇯 Tajikistan 5.6
89 🇦🇲 Armenia 5.6
90 🇭🇰 Hong Kong SAR 5.6

91 🇬🇪 Georgia 5.5
92 🇱🇦 Lao PDR 5.5
93 🇲🇿 Mozambique 5.3
94 🇹🇷 Türkiye 5.3
95 🇮🇶 Iraq 5.2
96 🇬🇦 Gabon 5.2
97 🇮🇷 Iran 5.2
98 🇨🇮 Côte d’Ivoire 5.1
99 🇳🇵 Nepal 5.1
100 🇨🇲 Cameroon 5.1
101 🇿🇦 South Africa 5.0
102 🇦🇿 Azerbaijan 5.0
103 🇳🇪 Niger 4.9
104 🇵🇰 Pakistan 4.9
105 🇹🇳 Tunisia 4.8

106 🇳🇬 Nigeria 4.8
107 🇸🇳 Senegal 4.8
108 🇳🇦 Namibia 4.8
109 🇵🇸 State of Palestine 4.7
110 🇰🇪 Kenya 4.7
111 🇺🇦 Ukraine 4.7
112 🇲🇦 Morocco 4.6
113 🇬🇳 Guinea 4.6
114 🇲🇱 Mali 4.6
115 🇬🇭 Ghana 4.6
116 🇮🇳 India 4.5
117 🇸🇴 Somalia 4.5
118 🇺🇬 Uganda 4.5
119 🇯🇴 Jordan 4.5
120 🇲🇷 Mauritania 4.5

121 🇰🇭 Cambodia 4.5
122 🇨🇬 Congo 4.5
123 🇧🇫 Burkina Faso 4.5
124 🇧🇯 Benin 4.4
125 🇹🇩 Chad 4.4
126 🇱🇸 Lesotho 4.4
127 🇧🇩 Bangladesh 4.3
128 🇬🇲 Gambia 4.3
129 🇲🇲 Myanmar 4.3
130 🇱🇷 Liberia 4.3
131 🇹🇬 Togo 4.3
132 🇲🇬 Madagascar 4.2
133 🇿🇲 Zambia 4.1
134 🇱🇰 Sri Lanka 4.0
135 🇪🇹 Ethiopia 4.0

136 🇰🇲 Comoros 3.9
137 🇸🇿 Eswatini 3.9
138 🇹🇿 Tanzania 3.9
139 🇪🇬 Egypt 3.9
140 🇨🇩 DR Congo 3.8
141 🇱🇧 Lebanon 3.7
142 🇾🇪 Yemen 3.5
143 🇧🇼 Botswana 3.5
144 🇿🇼 Zimbabwe 3.3
145 🇲🇼 Malawi 3.3
146 🇸🇱 Sierra Leone 3.3
147 🇦🇫 Afghanistan 1.4

