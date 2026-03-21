Ευελιξία ζητά η Κομισιόν για την πλήρωση των αποθεμάτων φυσικού αερίου, εν μέσω της σύρραξης στη Μέση Ανατολή

Οι ευρωπαϊκές χώρες καλούνται να μειώσουν τους στόχους αναπλήρωσης των αποθεμάτων φυσικού αερίου και να ξεκινήσουν νωρίς την αναπλήρωση των αποθεμάτων φυσικού αερίου, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αυξάνει τις παγκόσμιες τιμές ενέργειας, επισημαίνει το Politico σε δημοσίευμά του.



Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας, Νταν Γιούργκενσεν, σε επιστολή του προς τους εθνικούς υπουργούς ενέργειας, την οποία είδε το POLITICO, προέτρεψε τις χώρες να είναι ευέλικτες στον τρόπο με τον οποίο αναπληρώνουν τα αποθέματα φυσικού αερίου, ώστε «να βοηθήσουν στη μείωση της ζήτησης φυσικού αερίου σε περιόδους όπου η προσφορά είναι τεταμένη και να μετριάσουν την πίεση στις τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη».

Από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις στην Τεχεράνη στα τέλη Φεβρουαρίου, η επακόλουθη σύγκρουση έχει προκαλέσει απότομη αύξηση των παγκόσμιων τιμών ενέργειας, εν μέρει λόγω των ισραηλινών επιθέσεων στο τεράστιο υπεράκτιο κοίτασμα φυσικού αερίου του Ιράν και του αποτελεσματικού κλεισίματος του Στενού του Ορμούζ από την Τεχεράνη, ενός κρίσιμου περάσματος που διευκολύνει ένα σημαντικό μερίδιο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και φυσικού αερίου.



Στην επιστολή, ο Γιούργκενσεν ζήτησε από τις χώρες της ΕΕ να μειώσουν τους στόχους αναπλήρωσης των αποθεμάτων φυσικού αερίου στο 80%, 10 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τους κανονικούς στόχους.



Πρότεινε επίσης ότι οι χώρες θα μπορούσαν να ξεκινήσουν νωρίς τις ενέσεις αποθήκευσης για να αποφύγουν μια «βιασύνη για την αναπλήρωση των αποθεμάτων στο τέλος του καλοκαιριού», η οποία θα ασκούσε ανοδική πίεση στις τιμές. Πρότεινε επίσης στις κυβερνήσεις να παρατείνουν την προθεσμία για την επίτευξη των στόχων αναπλήρωσης έως και τον Δεκέμβριο, δύο μήνες αργότερα από το συνηθισμένο.



Είπε ότι οι χώρες μπορούν να λάβουν αυτά τα μέτρα στο πλαίσιο του Κανονισμού της ΕΕ για την Αποθήκευση Φυσικού Αερίου, ο οποίος προβλέπει ευελιξία σε δύσκολες συνθήκες αγοράς.



Η ΕΕ απαιτεί από τις χώρες μέλη να διατηρούν τα αποθέματα φυσικού αερίου στο 90% της χωρητικότητας μέχρι τον χειμώνα – ένα μέτρο που εισήχθη μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022. Αλλά ο φετινός, ψυχρότερος από τον μέσο όρο, χειμώνας εξάντλησε τα αποθέματα σε κατά μέσο όρο κάτω από 30% από τον Μάρτιο, το χαμηλότερο από το 2022.



Η ανησυχία αυξάνεται στις Βρυξέλλες σχετικά με το εάν η σύγκρουση στο Ιράν, σε συνδυασμό με τα ήδη χαμηλά αποθέματα φυσικού αερίου, θα μπορούσε να προκαλέσει μια διαμάχη μεταξύ των χωρών για τη μείωση των παγκόσμιων ενεργειακών αποθεμάτων.



Ο Jørgensen δήλωσε ότι τα αποθέματα φυσικού αερίου της ΕΕ παραμένουν «σχετικά προστατευμένα», καθώς το μπλοκ έχει μόνο «περιορισμένη εξάρτηση» από τις εισαγωγές φυσικού αερίου από την περιοχή. Ωστόσο, ως «καθαρός εισαγωγέας» φυσικού αερίου παγκοσμίως, «οι υψηλές και ασταθείς παγκόσμιες τιμές ενδέχεται επίσης να επηρεάσουν τις ενέσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου στην ΕΕ», είπε.



Καθώς οι εξελίξεις στο Ιράν και την ευρύτερη περιοχή «επηρεάζουν σημαντικά τις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου», υπάρχουν ενδείξεις ότι θα μπορούσε να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να επιστρέψει η παραγωγή φυσικού αερίου του Κατάρ στα επίπεδα πριν από την κρίση, δήλωσε ο Jørgensen.



Ο επίτροπος δήλωσε ότι θα υποστηρίξει τις χώρες να αξιοποιήσουν την ευελιξία που επιτρέπει πλέον η Κομισιόν, η οποία όμως θα πρέπει να συζητηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλα κράτη μέλη πριν εφαρμοστούν.



Ένας εκπρόσωπος της Επιτροπής επιβεβαίωσε ότι η επιστολή εστάλη στους υπουργούς ενέργειας.

Διαβάστε επίσης:

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 27 Μαρτίου

Τάκης Θεοδωρικάκος: «Η κυβέρνηση θα πάρει και πρόσθετα μέτρα»

Κατώτατος μισθός: Kλειδώνει την Τρίτη η αύξηση με πιθανότερο σενάριο τα 920 ευρώ













