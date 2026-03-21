Κατώτατος μισθός: Kλειδώνει την Τρίτη η αύξηση με πιθανότερο σενάριο τα 920 ευρώ

Στην τελική ευθεία μπαίνει η υπόθεση του κατώτατου μισθού, με την κυβέρνηση να ετοιμάζεται να «κλειδώσει» τις αποφάσεις της την προσεχή Τρίτη στο υπουργικό συμβούλιο. Το επικρατέστερο σενάριο θέλει την αύξηση να οδηγεί τον κατώτατο μισθό στα 920 ευρώ από τα 880 ευρώ που ισχύουν σήμερα, επιβεβαιώνοντας μια πιο συγκρατημένη προσέγγιση σε σχέση με τις αρχικές προσδοκίες.

Το οικονομικό επιτελείο φαίνεται να κατεβάζει τον πήχη, καθώς οι διεθνείς εξελίξεις και η αυξανόμενη γεωπολιτική ένταση –ιδίως στη Μέση Ανατολή– δημιουργούν ένα περιβάλλον αβεβαιότητας. Ο φόβος νέου κύματος ανατιμήσεων σε ενέργεια και καύσιμα επηρεάζει άμεσα τις τελικές αποφάσεις, οδηγώντας σε πιο προσεκτικές κινήσεις.

Μέχρι πρότινος, στο κυβερνητικό στρατόπεδο υπήρχαν σκέψεις για πιο «γενναία» αύξηση, ακόμη και κατά 50 έως 70 ευρώ, που θα έφερνε τον κατώτατο μισθό κοντά στα 950 ευρώ ήδη από φέτος. Ωστόσο, το σενάριο αυτό φαίνεται να απομακρύνεται, με την κυβέρνηση να επιλέγει τελικά μια πιο ισορροπημένη λύση.

Έτσι, η αύξηση εκτιμάται ότι θα κινηθεί κοντά στο 4,5%, δηλαδή περίπου 40 ευρώ. Το αποτέλεσμα είναι ο κατώτατος μισθός να διαμορφώνεται στα 920 ευρώ από την 1η Απριλίου 2026, με τον στόχο των 950 ευρώ να μετατίθεται ουσιαστικά για το 2027, όπως προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός.

Η απόφαση αυτή επηρεάζει άμεσα περίπου 575.684 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή σχεδόν το 23% των μισθωτών. Παράλληλα, έχει έμμεσες συνέπειες και στο Δημόσιο, καθώς ο κατώτατος μισθός λειτουργεί ως βάση για τον εισαγωγικό μισθό και τα μισθολογικά κλιμάκια.

Συγκεκριμένα, από τον Απρίλιο του 2026 αναμένεται να αυξηθεί αντίστοιχα ο εισαγωγικός μισθός στο Δημόσιο, αλλά και οι βασικές αποδοχές στα επόμενα κλιμάκια, επηρεάζοντας χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους.

Στον ιδιωτικό τομέα, η αύξηση συμπαρασύρει και τις αποδοχές όσων έχουν προϋπηρεσία μέσω των τριετιών. Με βάση το σενάριο των 920 ευρώ, οι εργαζόμενοι με μία τριετία θα δουν τον μισθό τους να φτάνει περίπου στα 1.016 ευρώ. Με δύο τριετίες, οι αποδοχές ανεβαίνουν στα 1.117 ευρώ, ενώ με τρεις τριετίες μπορούν να αγγίξουν έως και τα 1.230 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, στο μέτωπο των συλλογικών συμβάσεων καταγράφεται μια εξέλιξη με ιδιαίτερη σημασία. Υπογράφηκε η πρώτη κλαδική σύμβαση μετά τις αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο, η οποία αφορά τη βιομηχανία ζαχαρωδών.

Η συμφωνία καλύπτει περίπου 2.000 επιχειρήσεις και 23.000 εργαζόμενους σε όλη τη χώρα και έχει τριετή διάρκεια, από το 2026 έως το 2028. Προβλέπει συνολικές αυξήσεις που ξεπερνούν το 20% μέσα στην τριετία, ανοίγοντας τον δρόμο για αντίστοιχες κινήσεις και σε άλλους κλάδους.

Υπογράφηκε από την Ομοσπονδία Εργαζομένων Τουρισμού και Επισιτισμού με τη στήριξη της ΓΣΕΕ, καθώς και από την Ένωση Βιομηχανιών – Βιοτεχνιών Ζαχαρωδών Ελλάδας με τη συνδρομή του ΣΕΒ, γεγονός που την καθιστά δεσμευτική για το σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου.

Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι μπορεί να αποτελέσει την αρχή για την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων σε περισσότερους τομείς της οικονομίας, όπως ο επισιτισμός, η βιομηχανία μετάλλου, οι ασφαλιστικές εταιρείες και οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις.

Παρά ταύτα, το κρίσιμο ερώτημα παραμένει: επαρκεί η αύξηση των 40 ευρώ για να ανακουφίσει τα νοικοκυριά που συνεχίζουν να πιέζονται από το υψηλό κόστος ζωής;

Η απάντηση θα δοθεί, σε μεγάλο βαθμό, την προσεχή Τρίτη. Εκεί, στο υπουργικό συμβούλιο, αναμένεται να «κλειδώσει» όχι μόνο το ύψος της αύξησης, αλλά και το μήνυμα που θέλει να στείλει η κυβέρνηση σε μια περίοδο όπου η οικονομία κινείται σε λεπτές ισορροπίες.

