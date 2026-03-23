ΗΠΑ: Νεκροί ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους της Air Canada μετά τη σύγκρουση με όχημα

Ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης του επιβατικού αεροπλάνου της Air Canada Express που συγκρούστηκε με όχημα εδάφους κατά την προσγείωσή του αργά χθες είναι νεκροί.

Η σύγκρουση έγινε στο αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης.

Σύμφωνα με το NBC News, η σύγκρουση έγινε με όχημα πυροσβεστικής, από το οποίο τέσσερις πυροσβέστες είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Το περιστατικό σημειώθηκε αμέσως μετά την προσγείωση του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης. Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) έδωσε εντολή να ανασταλούν όλες οι κινήσεις αεροσκαφών στο αεροδρόμιο, σύμφωνα με ειδοποίησή της.

Λήγει το τελεσίγραφο Τραμπ για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ – «Καμπανάκι» ΔΟΕ για πρωτοφανή ενεργειακή κρίση, εκρήξεις στην Τεχεράνη – Όλες οι εξελίξεις

Επικοινωνία Κάλας με τον Ιρανό ΥΠΕΞ – Ανησυχία για επέκταση των συνεπειών του πολέμου σε «εκατομμύρια ανθρώπους»

Εκλογές Σλοβενία: Ντέρμπι μεταξύ Γκολόμπ και Γιάνσα – Κανείς δεν εξασφαλίζει αυτοδυναμία

