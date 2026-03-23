ΗΠΑ: Νεκροί ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους της Air Canada μετά τη σύγκρουση με όχημα

Ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης του επιβατικού αεροπλάνου της Air Canada Express που συγκρούστηκε με όχημα εδάφους κατά την προσγείωσή του αργά χθες είναι νεκροί.
Η σύγκρουση έγινε στο αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης.
Σύμφωνα με το NBC News, η σύγκρουση έγινε με όχημα πυροσβεστικής, από το οποίο τέσσερις πυροσβέστες είναι σε κρίσιμη κατάσταση.
Το περιστατικό σημειώθηκε αμέσως μετά την προσγείωση του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης. Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) έδωσε εντολή να ανασταλούν όλες οι κινήσεις αεροσκαφών στο αεροδρόμιο, σύμφωνα με ειδοποίησή της.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
