search
ΔΕΥΤΕΡΑ 23.03.2026 00:34
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.03.2026 23:38

Εκλογές Σλοβενία: Ντέρμπι μεταξύ Γκολόμπ και Γιάνσα – Κανείς δεν εξασφαλίζει αυτοδυναμία

slovenia ekloges golob

Το φιλελεύθερο Κίνημα για την Ελευθερία (GS) του απερχόμενου πρωθυπουργού Ρόμπερτ Γκολόμπ και το Σλοβενικό Δημοκρατικό Κόμμα (SDS) του πρώην πρωθυπουργού Γιάνες Γιάνσα συγκεντρώνουν περίπου από 28% των ψήφων, μετά την καταμέτρηση του 90% στις βουλευτικές εκλογές της Σλοβενίας, με κανένα στρατόπεδο να μην διαφαίνεται ότι εξασφαλίζει αυτοδυναμία.

Ισορροπία δυνάμεων μεταξύ των δύο βασικών κομμάτων

Το φιλελεύθερο κόμμα του απερχόμενου πρωθυπουργού Ρόμπερτ Γκολόμπ, το Κίνημα για την Ελευθερία (GS), και η παράταξη του πρώην πρωθυπουργού, του τραμπικού Γιάνες Γιάνσα, το Σλοβενικό Δημοκρατικό Κόμμα (SDS), εξασφαλίζουν από περίπου 28% των ψήφων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μετά την καταμέτρηση του 90% των ψηφοδελτίων στις βουλευτικές εκλογές στη Σλοβενία.

Πέντε κόμματα στη Βουλή – Αβέβαιες οι συμμαχίες

Πέντε ακόμη κόμματα αναμένεται να εισέλθουν στο σλοβενικό κοινοβούλιο. Ωστόσο, βάσει των πιθανών συμμαχιών, κανένα από τα δύο βασικά στρατόπεδα δεν φαίνεται σε θέση να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία των 90 εδρών, γεγονός που καθιστά αναγκαίες τις διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
cuba
kaja kallas 65- new
ΚΟΣΜΟΣ

slovenia ekloges golob
gregoire
ΚΟΣΜΟΣ

deepfake
ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mathites_scholeio_1803_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

bakaliaros_afalatosi2
CUCINA POVERA

tsagkarakis
ΕΛΛΑΔΑ

lee-norris
LIFESTYLE

tentoglou-volos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

cuba
ΚΟΣΜΟΣ

kaja kallas 65- new
ΚΟΣΜΟΣ

slovenia ekloges golob
1 / 3