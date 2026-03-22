Εκλογές Σλοβενία: Ντέρμπι μεταξύ Γκολόμπ και Γιάνσα – Κανείς δεν εξασφαλίζει αυτοδυναμία

Ισορροπία δυνάμεων μεταξύ των δύο βασικών κομμάτων

Το φιλελεύθερο κόμμα του απερχόμενου πρωθυπουργού Ρόμπερτ Γκολόμπ, το Κίνημα για την Ελευθερία (GS), και η παράταξη του πρώην πρωθυπουργού, του τραμπικού Γιάνες Γιάνσα, το Σλοβενικό Δημοκρατικό Κόμμα (SDS), εξασφαλίζουν από περίπου 28% των ψήφων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μετά την καταμέτρηση του 90% των ψηφοδελτίων στις βουλευτικές εκλογές στη Σλοβενία.

Πέντε κόμματα στη Βουλή – Αβέβαιες οι συμμαχίες

Πέντε ακόμη κόμματα αναμένεται να εισέλθουν στο σλοβενικό κοινοβούλιο. Ωστόσο, βάσει των πιθανών συμμαχιών, κανένα από τα δύο βασικά στρατόπεδα δεν φαίνεται σε θέση να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία των 90 εδρών, γεγονός που καθιστά αναγκαίες τις διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

