Έφτασε στην Κύπρο μετά από δύο εβδομάδες το HMS Dragon

Το βρετανικό αντιτορπιλικό «HMS Dragon» που απέπλευσε από το Πόρτσμουθ της νότιας Αγγλίας στις 10 Μαρτίου έφτασε τελικά σήμερα πριν από λίγη ώρα στην Κύπρο.

Χρειάστηκαν δηλαδή σχεδόν δύο εβδομάδες μέχρι να φτάσει στον προορισμό του για να ενισχύσει την αεράμυνα των βρετανικών βάσεων στο νησί. Αν σε αυτές τις ημέρες συνυπολογιστούν και οι εφτά από τότε που αποφασίστηκε η εμπλοκή του μέχρι τον απόπλου του, πέρασαν συνολικά 21 ημέρες.

«Μπορώ να σας επιβεβαιώσω ότι το “HMS Dragon” έφτασε στην ανατολική Μεσόγειο και απόψε ξεκινά η επιχειρησιακή ενσωμάτωση στην άμυνα της Κύπρου μαζί με τους συμμάχους», δήλωσε στο βρετανικό κοινοβούλιο ο Βρετανός υπουργός Αμυνας Τζον Χίλι.

Πέρα από την πρωτοφανή καθυστέρηση να ανταποκριθεί στην αποστολή του καθώς πέρασαν πάνω από τρεις εβδομάδες από τότε που ιρανικό ντρόουν χτύπησε τη βρετανική βάση της RAF στο Ακρωτήρι της Κύπρου, το «Dragon» θεωρείται ένα από τα πλέον προηγμένα πλοία αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας στην Ευρώπη. Κύρια αποστολή του είναι η προστασία από εναέριες απειλές όπως από μαχητικά αεροσκάφη, μη επανδρωμένα αεροσκάφη, βαλλιστικούς πυραύλους, κ.τ.λ.

Διαθέτει το αντιαεροπορικό σύστημα Sea Viper με πυραύλους Aster 15 και Aster 30, καθώς και το προηγμένο ραντάρ Sampson, που επιτρέπει ταυτόχρονη παρακολούθηση και εμπλοκή πολλαπλών στόχων. Είναι επίσης εξοπλισμένο με πυροβόλο 114 χιλιοστών, συστήματα εγγύς άμυνας και δυνατότητα μεταφοράς ελικοπτέρου (Wildcat) για αποστολές επιτήρησης και ανθυποβρυχιακού πολέμου.

Επανειλημμένα έχει αναπτυχθεί στη Μεσόγειο, τη Μαύρη Θάλασσα και τον Περσικό Κόλπο, συμμετέχοντας σε επιχειρήσεις τόσο βρετανικές όσο και νατοϊκές. Συχνά δε, χρησιμοποιείται για συνοδεία αεροπλανοφόρων.

