«Ζώνη ασφαλείας» στον νότιο Λίβανο ανακοίνωσε το Ισραήλ, σκληρά χτυπήματα από Ιράν ενώ ο Τραμπ «καρφώνει» Χέγκσεθ – Live οι εξελίξεις

Δίχως τέλος συνεχίζονται τα εκατέρωθεν χτυπήματα την 25η μέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή με την Τεχεράνη να πραγματοποιεί συνεχείς επιθέσεις με drones και βαλλιστικούς πυραύλους στο Τελ Αβιβ και τη Χάιφα, ενώ καταγγέλλει επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, παρά τις διαβεβαιώσεις Τραμπ ότι δεν θα γίνουν στόχοι εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Κάνοντας νέα θεαματική αναστροφή, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε χθες Δευτέρα σε «διαπραγματεύσεις» με ιρανό αξιωματούχο, τον οποίο δεν κατονόμασε, κι ανέβαλε για πέντε ημέρες τα πλήγματα που απειλούσε να διατάξει να εξαπολυθούν εναντίον υποδομών καίριας σημασίας στην Ισλαμική Δημοκρατία, που από την πλευρά της ανακοίνωσε νέες εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων εναντίον του Ισραήλ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται αποφασισμένος να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, δήλωσαν τρεις υψηλόβαθμοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι, ενώ σήμερα φάνηκε να επιχειρεί να μεταθέσει την ευθύνη του πολεμικού αδιεξόδου στον υπουργό Πολέμου του, τον Πιτ Χέγκσεθ. Παράλληλα, μέσω αμερικανών αξιωματούχων που επικαλούνται οι NYT, μαθαίνουμε πως ο de facto ηγέτης της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, πίεζε τον Τραμπ να συνεχίσει τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτική εκστρατεία ΗΠΑ-Ισραήλ παρουσιάζει μια «ιστορική ευκαιρία» για την αναμόρφωση της Μέσης Ανατολής.

Οι αξιωματούχοι, που μιλούσαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσαν ότι θεωρούν απίθανο το ενδεχόμενο το Ιράν να συμφωνήσει στις απαιτήσεις των ΗΠΑ σε οποιονδήποτε νέο γύρο διαπραγματεύσεων, που κατέρρευσαν στις 28 Φεβρουαρίου με τον πόλεμο που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Από την πλευρά του το Ισραήλ που σφυροκοπάει τη Βηρυτό, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα ελέγχει μια «ζώνη ασφαλείας» στον νότιο Λίβανο, μέχρι τον ποταμό Λιτάνι, μέχρι να εξαλειφθεί η απειλή της Χεζμπολάχ, παρά τις ιρανικές απειλές, ενώ γνωστοποίησαν ότι ολοκλήρωσαν και ένα ευρείας κλίμακας κύμα επιθέσεων σε εγκαταστάσεις παραγωγής που ανήκουν στο ιρανικό καθεστώς σε διάφορες περιοχές του Ιράν.

Οι Φρουροί της Επανάστασης κατηγόρησαν το Ισραήλ ότι εκμεταλλεύεται τις τρέχουσες «συνθήκες πολέμου» για να διαπράξει «εκτεταμένα εγκλήματα πολέμου εναντίον αμάχων» στον Λίβανο και την Παλαιστίνη.

