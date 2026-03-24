ΤΕΤΑΡΤΗ 25.03.2026 00:19
24.03.2026 23:26

Νότια Αφρική: Μεγάλη φωτιά σε 11ώροφο κτίριο με δημόσιες υπηρεσίες – Υποψίες εμπρησμού (Videos)

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στο 11ώροφο κτίριο Botha Sigcau στην πόλη Ουμτάτα της Νότιας Αφρικής, προκαλώντας αναστάτωση και διαταράσσοντας βασικές διοικητικές λειτουργίες, ενώ οι αρχές ερευνούν τα αίτια χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στο κτίριο Botha Sigcau, το οποίο στεγάζει πολλαπλά κυβερνητικά τμήματα στο Ανατολικό Ακρωτήριο. Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει σκηνές χάους κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τις φλόγες να τυλίγουν τους ανώτερους ορόφους του κτιρίου.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επιχειρούν στο σημείο και δίνουν μάχη για να περιορίσουν την πυρκαγιά. Μέχρι στιγμής, η αιτία της φωτιάς παραμένει άγνωστη, ενώ δεν υπάρχουν άμεσες πληροφορίες για τραυματισμούς ή θύματα.

Το περιστατικό, ωστόσο, έχει ήδη επηρεάσει τη λειτουργία βασικών διοικητικών υπηρεσιών στην περιοχή.

Υποψίες για εμπρησμό και προηγούμενα περιστατικά

Την ίδια ώρα, καταγράφονται αντιδράσεις που συνδέουν το περιστατικό με πιθανό εμπρησμό, στο πλαίσιο υποψιών για συγκάλυψη υποθέσεων διαφθοράς. Πρόκειται για μοτίβο που έχει εμφανιστεί και στο παρελθόν στη Νότια Αφρική.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πυρκαγιά στο Κοινοβούλιο το 2022, η οποία είχε προηγηθεί μεγάλης έρευνας για δωροδοκία, αναδεικνύοντας τις διαχρονικές αδυναμίες στη διακυβέρνηση της χώρας.

