Νότια Αφρική: Μεγάλη φωτιά σε 11ώροφο κτίριο με δημόσιες υπηρεσίες – Υποψίες εμπρησμού (Videos)

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στο 11ώροφο κτίριο Botha Sigcau στην πόλη Ουμτάτα της Νότιας Αφρικής, προκαλώντας αναστάτωση και διαταράσσοντας βασικές διοικητικές λειτουργίες, ενώ οι αρχές ερευνούν τα αίτια χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στο κτίριο Botha Sigcau, το οποίο στεγάζει πολλαπλά κυβερνητικά τμήματα στο Ανατολικό Ακρωτήριο. Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει σκηνές χάους κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τις φλόγες να τυλίγουν τους ανώτερους ορόφους του κτιρίου.

A fire has engulfed the Botha Sigcau Building in Mthatha, South Africa, a facility that houses several government departments.



— Breaking911 (@Breaking911) March 24, 2026

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επιχειρούν στο σημείο και δίνουν μάχη για να περιορίσουν την πυρκαγιά. Μέχρι στιγμής, η αιτία της φωτιάς παραμένει άγνωστη, ενώ δεν υπάρχουν άμεσες πληροφορίες για τραυματισμούς ή θύματα.

[BREAKING NEWS] Eleven-storey Botha Sigcau government building, Mthatha, Eastern Cape, on fire. The building houses at least nine provincial departments and critical land records.



Το περιστατικό, ωστόσο, έχει ήδη επηρεάσει τη λειτουργία βασικών διοικητικών υπηρεσιών στην περιοχή.

Υποψίες για εμπρησμό και προηγούμενα περιστατικά

Την ίδια ώρα, καταγράφονται αντιδράσεις που συνδέουν το περιστατικό με πιθανό εμπρησμό, στο πλαίσιο υποψιών για συγκάλυψη υποθέσεων διαφθοράς. Πρόκειται για μοτίβο που έχει εμφανιστεί και στο παρελθόν στη Νότια Αφρική.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πυρκαγιά στο Κοινοβούλιο το 2022, η οποία είχε προηγηθεί μεγάλης έρευνας για δωροδοκία, αναδεικνύοντας τις διαχρονικές αδυναμίες στη διακυβέρνηση της χώρας.

