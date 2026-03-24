ΤΡΙΤΗ 24.03.2026 22:19
24.03.2026 21:52

Ένοχος για βιασμό σερβιτόρας το 1972 ο Μπιλ Κόσμπι, θα πληρώσει αποζημίωση 60 εκατ.

24.03.2026 21:52
Bill-Cosby

Ένοχο για βιασμό σερβιτόρας το 1972 έκρινε το δικαστήριο της Καλιφόρνια τον ηθοποιό Μπιλ Κόσμπι. 

Η 84χρονη σήμερα Ντόνα Μοτσίνγκερ υποστήριξε ότι ο Μπιλ Κόσμπι την παρέλαβε από το σπίτι της για να πάνε στην παράσταση του. Στη συνέχεια της προσέφερε ένα χάπι, που εκείνη πίστευε ότι είναι ασπιρίνη.  «Μετά από λίγο άρχισε να χάνει και να ξαναβρίσκει τις αισθήσεις της», δήλωσε η δικηγόρος της. 

Η Μότσινγκερ πιστεύει ότι την κακοποίησε σεξουλικά όσο ήταν αναίσθητη, καθώς αργότερα ξύπνησε στο σπίτι της, φορώντας μόνο τα εσώρουχά της.

Η πλευρά του Κόσμπι απέρριψε τους ισχυρισμούς της, υποδεικνύοντας ότι και εκείνη παραδέχεται πως δεν έχει μνήμες από το περιστατικό. Το δικαστήριο εκδίκασε αποζημίωση 60 εκατ. στην 84χρονη

Ο 88χρονος Μπιλ Κόσμπι υπήρξε ένας από τους πιο αγαπητούς ηθοποιούς της δεκαετίας του 1980 και του 1990. Το 2005 έγιναν οι πρώτες καταγγελίες σε βάρος του για σεξουαλική επίθεση. Εξέτισε ποινή τριών ετών στις φυλακές της Πενσυλβάνια για τον βιασμό της Άντρεα Κονστάντ.

Διαβάστε επίσης

Κοβέσι: «Ένας εισαγγελέας χωρίς εχθρούς δεν είναι πραγματικός εισαγγελέας» – Τι είπε για τα Τέμπη και τo άρθρο 86

Η μεγάλη απόδραση: Πώς επτά σκυλιά κατάφεραν να επιστρέψουν στα σπίτια τους αφού εκπλάπησαν για το κρέας τους (Video)

Ευθείες βολές από τον Ταλ Ντίλιαν της Intellexa: Δεν θα γίνω αποδιοπομπαίος τράγος, συνεργαζόμαστε μόνο με κυβερνητικές αρχές 

google_news_icon

dina
mo salax liverpool – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τίτλοι τέλους στη συνεργασία του Σαλάχ με τη Λίβερπουλ: Στο φινάλε της σεζόν αποχαιρετά το Άνφιλντ

androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Δεν αξίζει στον ελληνικό λαό αυτό το διεφθαρμένο σύστημα εξουσίας του Μαξίμου

Bill-Cosby
antarctica
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η Ανταρκτική σε τροχιά ταχείας υπερθέρμανσης: Σενάρια-σοκ για τη στάθμη της θάλασσας και τα πολικά οικοσυστήματα

venzini 77- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληρωμή για το FuelPass πριν το Πάσχα, την άλλη εβδομάδα οι αιτήσεις διπλό όφελος για οχήματα με diesel

oura_trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Απριλίου 2026: Το απόγευμα στα ATM οι πρώτοι δικαιούχοι - Μετά την 25η Μαρτίου το δεύτερο «κύμα» πληρωμών (video)

kalxas 2 new
ΚΑΛΧΑΣ

Το μπέρδεμα της αίθουσας και ο Φλωρίδης, η οργή Πλακιά και η τύχη του Καραμανλή, ο Γιαννίτσης προετοιμάζει συνεργασία με ΝΔ και το δίδυμο του Αλέξη   

pezeskian
ΚΟΣΜΟΣ

«Το Ισραήλ επωφελείται από τις διαφορές μας»: Μήνυμα Πεζεσκιάν στα μουσουλμανικά κράτη

israel_new
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Σφοδρές αεροπορικές επιθέσεις με πυραύλους 4 κεφαλών στο Τελ Αβίβ - Φονικοί βομβαρδισμοί στη Βηρυτό, δεκάδες νεκροί στο Ιράκ - Όλες οι εξελίξεις

dina
Δίκη για τα Τέμπη: «Αναγκάστηκα να καθίσω στις θέσεις των κατηγορούμενων» – Η μαρτυρία της Ντίνας Μαγδαλιανίδη

mo salax liverpool – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τίτλοι τέλους στη συνεργασία του Σαλάχ με τη Λίβερπουλ: Στο φινάλε της σεζόν αποχαιρετά το Άνφιλντ

androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Δεν αξίζει στον ελληνικό λαό αυτό το διεφθαρμένο σύστημα εξουσίας του Μαξίμου

