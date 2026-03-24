Ένοχος για βιασμό σερβιτόρας το 1972 ο Μπιλ Κόσμπι, θα πληρώσει αποζημίωση 60 εκατ.

Ένοχο για βιασμό σερβιτόρας το 1972 έκρινε το δικαστήριο της Καλιφόρνια τον ηθοποιό Μπιλ Κόσμπι.

Η 84χρονη σήμερα Ντόνα Μοτσίνγκερ υποστήριξε ότι ο Μπιλ Κόσμπι την παρέλαβε από το σπίτι της για να πάνε στην παράσταση του. Στη συνέχεια της προσέφερε ένα χάπι, που εκείνη πίστευε ότι είναι ασπιρίνη. «Μετά από λίγο άρχισε να χάνει και να ξαναβρίσκει τις αισθήσεις της», δήλωσε η δικηγόρος της.

Η Μότσινγκερ πιστεύει ότι την κακοποίησε σεξουλικά όσο ήταν αναίσθητη, καθώς αργότερα ξύπνησε στο σπίτι της, φορώντας μόνο τα εσώρουχά της.

Η πλευρά του Κόσμπι απέρριψε τους ισχυρισμούς της, υποδεικνύοντας ότι και εκείνη παραδέχεται πως δεν έχει μνήμες από το περιστατικό. Το δικαστήριο εκδίκασε αποζημίωση 60 εκατ. στην 84χρονη.

Ο 88χρονος Μπιλ Κόσμπι υπήρξε ένας από τους πιο αγαπητούς ηθοποιούς της δεκαετίας του 1980 και του 1990. Το 2005 έγιναν οι πρώτες καταγγελίες σε βάρος του για σεξουαλική επίθεση. Εξέτισε ποινή τριών ετών στις φυλακές της Πενσυλβάνια για τον βιασμό της Άντρεα Κονστάντ.

