Η μεγάλη απόδραση: Πώς επτά σκυλιά κατάφεραν να επιστρέψουν στα σπίτια τους αφού εκπλάπησαν για το κρέας τους (Video)

Viral έχει γίνει ένα βίντεο που απεικονίζει επτά πανέξυπνα σκυλιά που ένωσαν τις δυνάμεις τους και δραπέτευσαν από ένα εργοστάσιο κρέατος στην Κίνα, διανύοντας δεκάδες χιλιόμετρα για την επιστροφή τους στις οικογένειές τους ως μια τετράποδη «συμμορία».

Η μεγάλη τους απόδραση καταγράφηκε σε ένα συγκινητικό βίντεο με πάνω από 230 εκατομμύρια προβολές στην κινεζική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Douyin, ανέφερε η South China Morning Post.

«Μοιάζουν με μια ομάδα αδελφών που κινδυνεύουν, που κινούνται ομόφωνα και καθόλου σαν αδέσποτα σκυλιά», αναφέρει ο Λου ο οποίος βιντεοσκόπησε τα επτά σκυλιά να περπατούν κατά μήκος ενός πολυσύχναστου αυτοκινητόδρομου στην Τσανγκτσούν, στην επαρχία Τζιλίν, μετά την επική απόδρασή τους από τη φυλακή.

Ήταν μια δύσκολη αποστολή για τα σκυλιά, τα οποία φέρεται να είχαν απαχθεί από άτομα που διατηρούσαν κατάστημα με κρέας σκύλου, σύμφωνα με λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, φέρεται να διέφυγαν από ένα φορτηγό δημιουργώντας ένα άνοιγμα στο κλουβί μέσα στο όχημα στις 16 Μαρτίου, αν και κανείς δεν ήταν μάρτυρας της διαφυγής τους.

Στη συνέχεια, ξεκίνησαν ένα επικό ταξίδι 17 χιλιομέτρων μέσα από δρόμους και χωράφια, ανέφερε το Newsweek.

Στο βίντεο, τα επτά ζώα φαίνονται να περπατούν σε σχηματισμό κατά μήκος ενός προστατευτικού κιγκλιδώματος στο πλάι του αυτοκινητόδρομου.

Σε κάποιο σημείο, τα σκυλιά περικύκλωσαν έναν τραυματισμένο Γερμανικό Ποιμενικό καθώς ένα Κόργκι που φέρεται να οδηγεί την ομάδα κοιτάζει γύρω του για να δει ότι δεν είχε μείνει κανένα σκυλί πίσω. Ένα ξεχωριστό βίντεο δείχνει την ομάδα να περπατάει μέσα από ένα χωράφι.

Η τοπική ομάδα διάσωσης Bitter Coffee Stray Dog Base απέδωσε τον συντονισμό και τη συνεργασία της αγέλης στην εξοικείωση των ζώων μεταξύ τους, που απορρέει από το γεγονός ότι κατάγονταν από το ίδιο χωριό και αλληλεπιδρούσαν τακτικά πριν τα πάρουν.

Ο Λου προσπάθησε επανειλημμένα να οδηγήσει την ομάδα — η οποία αποτελούνταν επίσης από Γκόλντεν Ριτρίβερ, Λαμπραντόρ και Πεκινουά — σε ασφαλές μέρος, αλλά μάταια, καθώς συνέχισαν το επικό τους ταξίδι. Έτσι, μοιράστηκε το βίντεο στα social media με την ελπίδα ότι οι αρχές θα βοηθούσαν στη διάσωσή τους.

Σε απάντηση, η προαναφερθείσα ομάδα διάσωσης έστειλε εθελοντές — ακόμη και ένα drone — για να διασφαλίσει την ασφαλή επιστροφή των σκυλιών.

Και τα επτά σκυλιά φέρεται να επέστρεψαν με ασφάλεια στις 18 Μαρτίου, όπου και επανενώθηκαν με τους ιδιοκτήτες τους, δήλωσε ένας εθελοντής σε ένα τοπικό μέσο.

Η ταυτότητα των κλεφτών δεν έχει ακόμη γίνει γνωστή. Η κλοπή σκύλων θεωρείται ποινικό αδίκημα στην Κίνα, με ποινές που κυμαίνονται από πρόστιμα έως φυλάκιση ανάλογα με την αξία του ζώου.

Πόλεις όπως η Τσανγκτσούν, η Χαρμπίν και η Νταλιάν έχουν αναφέρει πολλά περιστατικά αρπαγής κατοικίδιων ζώων από τους δρόμους.

Υπερασπιστές των ζώων έχουν επανειλημμένα καταδικάσει την πρακτική.

