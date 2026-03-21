ΣΑΒΒΑΤΟ 21.03.2026 02:01
21.03.2026 00:12

Γιγαντιαία επιχείρηση διάσωσης στο Λος Άντζελες: 700 σκύλοι και γάτες απομακρύνθηκαν από χώρο στο Λέικ Χιουζ (Video)

Μια πρωτοφανούς κλίμακας επιχείρηση διάσωσης ζώων συντροφιάς πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 20/3, στο Λος Άντζελες, με τις Αρχές να απομακρύνουν περίπου 700 σκύλους και γάτες από χώρο στην περιοχή του Λέικ Χιουζ.

Πρόκειται, σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες, για τη μεγαλύτερη τέτοιου είδους επιχείρηση που έχει καταγραφεί στην πόλη και πιθανότατα σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως μεταδίδουν οι LA Times, η Υπηρεσία Φροντίδας Ζώων και Ελέγχου της κομητείας του Λος Άντζελες (Los Angeles County Department of Animal Care and Control) προχώρησε σε εκτεταμένη επιχείρηση διάσωσης, κατά την οποία εντοπίστηκαν περισσότερα από 700 ζώα, κυρίως γάτες και σκύλοι, τα οποία ζούσαν κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες και ανθυγιεινές συνθήκες.

Καταγγελίες για κακοποίηση

Η κινητοποίηση των Αρχών συνδέεται με έρευνα που είχε προηγηθεί σχετικά με καταγγελίες για κακοποίηση ζώων, μεταξύ των οποίων αναφέρονται η παραμέληση και ο υπερπληθυσμός, σύμφωνα με εκπρόσωπο του γραφείου του εισαγγελέα της κομητείας του Λος Άντζελες.

Παρότι μέχρι στιγμής δεν έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις, ούτε έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, η υπόθεση έχει πάρει έντονη δημοσιότητα.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν πάνω από 70 εργαζόμενοι της Υπηρεσίας Φροντίδας Ζώων του Λος Άντζελες, ενώ σημαντική ήταν και η συνδρομή διαφόρων φιλοζωικών οργανώσεων.

Μεταφορά ζώων και επιχειρησιακή επιβάρυνση των υπηρεσιών

Τα ζώα μεταφέρθηκαν άμεσα για κτηνιατρικό έλεγχο, ενώ όσα κρίθηκε απαραίτητο να λάβουν επιπλέον περίθαλψη οδηγήθηκαν σε κοντινές κτηνιατρικές κλινικές.

Η μεγάλη αυτή επιχείρηση προκάλεσε σημαντική πίεση στις υπηρεσίες φροντίδας ζώων της κομητείας, με τις αρμόδιες Αρχές να προειδοποιούν ότι ενδέχεται να υπάρξουν αυξημένοι χρόνοι αναμονής στα κέντρα εξυπηρέτησης λόγω της έκτακτης κατάστασης.

Παράλληλα, με στόχο την αποσυμφόρηση των δομών και την άμεση φροντίδα των ζώων, ανακοινώθηκε ότι τα κέντρα θα παραμείνουν ανοιχτά και την Κυριακή από τις 11:00 το πρωί έως τις 17:00 το απόγευμα, ώστε να διευκολυνθούν οι διαδικασίες υιοθεσίας και προσωρινής φιλοξενίας των ζώων.

«Εξετάζουμε αποκλιμάκωση», λέει ο Τραμπ – «Ναι» από Βρετανία στη χρήση βάσεων από ΗΠΑ για χτυπήματα στο Ιράν – Όλες οι εξελίξεις

Βέροια: Διασωληνωμένος 7χρονος μετά από ατύχημα σε παιδική χαρά

Κυπελλούχος Ελλάδος στο βόλεϊ ανδρών ο Παναθηναϊκός – Σήκωσε το τρόπαιο μετά από έναν ονειρεμένο τελικό με τον Φλοίσβο

