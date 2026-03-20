Ελληνόκτητο το πρώτο φορτηγό πλοίο που πέρασε τα Στενά του Ορμούζ με ενεργό σήμα εντοπισμού από τις 2 Μαρτίου

Ένα ελληνικής ιδιοκτησίας φορτηγό πλοίο κατέγραψε την πρώτη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ με ενεργοποιημένο το AIS (Σύστημα Αυτόματης Αναγνώρισης) έπειτα από διάστημα που ξεπερνά τις δύο εβδομάδες.

Το πλοίο «Giacometti» ακολουθεί πορεία παρόμοια με τον «ασφαλή διάδρομο» που έχει ορίσει το Ιράν, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία.

Η διέλευση του φορτηγού πλοίου από τα Στενά του Ορμούζ βρίσκεται σε εξέλιξη (21:30, Παρασκευή 20.03.2026), με το AIS του να εμφανίζει ως δηλωμένο προορισμό την ένδειξη «Φορτίο τροφίμων για το Ιράν».

Σύμφωνα με το lloydslist.com, πρόκειται για το πρώτο φορτηγό χύδην φορτίου που διέρχεται από τις 2 Μαρτίου την περιοχή του Ορμούζ έχοντας ενεργοποιημένο το AIS. (Σημ.: τα φορτηγά χύδην φορτίου μεταφέρουν ασυσκεύαστα εμπορεύματα σε μεγάλες ποσότητες απευθείας στα αμπάρια του πλοίου, όπως σιτηρά, μεταλλεύματα, άνθρακα, ή υγρά φορτία, όπως πετρέλαιο και χημικά).

A Greece-owned panamax has become the first bulk carrier to transit the Strait of Hormuz with its Automatic Identification System turned on since March 2. pic.twitter.com/gfNjJsz517 — Lloyd's List (@LloydsList) March 20, 2026

Το πλοίο «Giacometti» (IMO: 9615377), υπό σημαία Λιβερίας και με χωρητικότητα 81.713 dwt, ανήκει στην ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία Oceanbulk Shipping.

Άλλα πλοία στην ίδια θαλάσσια διαδρομή

Παράλληλα, δύο ακόμη φορτηγά χύδην φορτίου είχαν καταγραφεί να κινούνται με ενεργοποιημένο AIS και πορεία προς τα δυτικά μέσα από το ίδιο στενό στις αρχές Μαρτίου. Πρόκειται για το «Bunun Miracle» (IMO: 9867372), υπό σημαία Παναμά και χωρητικότητας 37.655 dwt, καθώς και για το «Victoria» (IMO: 9336828), υπό σημαία Λιβερίας και χωρητικότητας 50.233 dwt, τα οποία διέσχισαν την περιοχή την 1η και 2η Μαρτίου αντίστοιχα.

Σε ό,τι αφορά το «Giacometti», αρχικά είχε δηλώσει ως προορισμό το Bandar Imam Khomeini, κοντά στα σύνορα Ιράν–Ιράκ, ωστόσο στις 10:33 π.μ. της 20ής Μαρτίου τροποποίησε τα δεδομένα του AIS, εμφανίζοντας ως προορισμό την ένδειξη «φορτίο τροφίμων για το Ιράν».

Λίγα λεπτά αργότερα, στις 10:54 της ίδιας ημέρας, το πλοίο πέρασε από το νησί Λαράκ, ακολουθώντας διαδρομή που, σύμφωνα με το Lloyd’s List, μοιάζει με τον «ασφαλή διάδρομο» που έχει θεσπίσει το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει καταστεί δυνατή η επικοινωνία με την πλοιοκτήτρια εταιρεία Oceanbulk για κάποιο επίσημο σχόλιο.

Την ίδια περίοδο, τουλάχιστον εννέα ακόμη πλοία έχουν κινηθεί μέσω των Στενών του Ορμούζ ακολουθώντας παρόμοια πορεία κοντά στις ιρανικές ακτές, πραγματοποιώντας μάλιστα κύκλο γύρω από το νησί Λαράκ, το οποίο χρησιμοποιείται από τους Φρουρούς της Επανάστασης για οπτική επιβεβαίωση των διερχόμενων σκαφών.

Σε αυτό το πλαίσιο, το «Giacometti» καταγράφεται ως το πρώτο φορτηγό πλοίο που καταφέρνει να εισέλθει στον Περσικό Κόλπο μέσω των Στενών του Ορμούζ έπειτα από διάστημα μεγαλύτερο των δύο εβδομάδων.

