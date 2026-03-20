CBS: Στο Πεντάγωνο προετοιμάζονται για την ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν

Για την ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν ετοιμάζονται οι ΗΠΑ, με στρατιωτικούς του Πενταγώνου να έχουν ήδη ετοιμάσει λεπτομερή σχέδια.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει αν θα αναπτύξει χερσαίες δυνάμεις στην περιοχή, ωστόσο παραμένει ασαφές υπό ποιες συνθήκες θα έδινε το πράσινο φως. Στρατιωτικοί του Πενταγώνου έχουν πάντως υποβάλλει σχετικά αιτήματα, ώστε να είναι όλα έτοιμα.

«Όχι, δεν πρόκειται να στείλω στρατεύματα πουθενά», δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο την Πέμπτη, όταν ρωτήθηκε σχετικά, προσθέτοντας ωστόσο: «Αν το έκανα, σίγουρα δεν θα σας το έλεγα».

Επιβεβαιώνει η Λέβιτ

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ επιβεβαίωσε ότι στο Πεντάγωνο γίνονται προετοιμασίες για την ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έχει ληφθεί κάποια απόφαση προς το παρόν. «Είναι καθήκον του Πενταγώνου να προετοιμάζει επιλογές, ώστε να παρέχει στον Αμερικανό πρόεδρο τη μέγιστη δυνατή ευελιξία. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο πρόεδρος έχει λάβει απόφαση. Όπως δήλωσε και ο ίδιος χθες στο Οβάλ Γραφείο, δεν σχεδιάζει προς το παρόν να αναπτύξει χερσαίες δυνάμεις».

Μετακινήσεις δυνάμεων

Ο στρατός έχει επίσης πραγματοποιήσει συσκέψεις για να συζητήσουν πώς θα διαχειριστούν τυχόν συλλήψεις Ιρανών στρατιωτών και παραστρατιωτικών.

Εντωμεταξύ, το Πεντάγωνο επιχειρεί να μεγιστοποιήσει τις επιλογές του Πρόεδρου, μετακινώντας χιλιάδες πεζοναύτες στη Μέση Ανατολή. Αναμένεται να αναπτύξουν στοιχεία της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας στη Μέση Ανατολή.

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τη Δύναμη Άμεσης Αντίδρασης του Στρατού και τη Μονάδα Εκστρατευτικών Πεζοναυτών του Σώματος Πεζοναυτών.

Επίσης, τρία πολεμικά πλοία και περίπου 2.200 πεζοναύτες από μία εκστρατευτική μονάδα αναχώρησαν από την Καλιφόρνια νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους. Πρόκειται για τη δεύτερη αποστολή πεζοναυτών από την έναρξη του πολέμου, ενώ ενδέχεται να χρειαστούν μερικές εβδομάδες μέχρι να φτάσουν στην περιοχή.

