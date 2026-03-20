Απασφάλισε ο Τραμπ: «Το ΝΑΤΟ χωρίς τις ΗΠΑ είναι χάρτινη τίγρη – Είστε δειλοί… θα το θυμόμαστε»

Ρουκέτες κατά των συμμάχων στο ΝΑΤΟ εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τους μάλιστα «δειλούς» για την άρνησή τους να συμμετάσχουν στον πόλεμο κατά του Ιράν.

«Χωρίς τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ είναι μια χάρτινη τίγρη!» έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social. «Δεν ήθελαν να συμμετάσχουν στον αγώνα για να σταματήσουν ένα πυρηνικό Ιράν».

Πρόσθεσε: «Τώρα που η μάχη κερδίθηκε στρατιωτικά, με πολύ μικρό κίνδυνο για αυτούς, παραπονιούνται για τις υψηλές τιμές του πετρελαίου που αναγκάζονται να πληρώσουν, αλλά δεν θέλουν να βοηθήσουν στο άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, έναν απλό στρατιωτικό ελιγμό που είναι ο μοναδικός λόγος για τις υψηλές τιμές του πετρελαίου».

«Τόσο εύκολο για αυτούς να το κάνουν, με τόσο μικρό κίνδυνο. ΔΕΙΛΟΙ, και θα το ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ!», είπε ο Τραμπ.

Πέθανε ο Τσακ Νόρις σε ηλικία 86 ετών

Το Ιράν απειλεί ΗΠΑ-Ισραήλ, «δεν θα είστε ασφαλείς ούτε σε χώρους αναψυχής» – Προσωρινή αποχώρηση του ΝΑΤΟ από το Ιράκ – Live οι εξελίξεις

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ (ξανα)σκέφτεται να καταλάβει το νησί Χαργκ











