ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.03.2026 17:52
20.03.2026 16:16

Απασφάλισε ο Τραμπ: «Το ΝΑΤΟ χωρίς τις ΗΠΑ είναι χάρτινη τίγρη – Είστε δειλοί… θα το θυμόμαστε»

trump 8876- new

Ρουκέτες κατά των συμμάχων στο ΝΑΤΟ εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τους μάλιστα «δειλούς» για την άρνησή τους να συμμετάσχουν στον πόλεμο κατά του Ιράν.

«Χωρίς τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ είναι μια χάρτινη τίγρη!» έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social. «Δεν ήθελαν να συμμετάσχουν στον αγώνα για να σταματήσουν ένα πυρηνικό Ιράν».

Πρόσθεσε: «Τώρα που η μάχη κερδίθηκε στρατιωτικά, με πολύ μικρό κίνδυνο για αυτούς, παραπονιούνται για τις υψηλές τιμές του πετρελαίου που αναγκάζονται να πληρώσουν, αλλά δεν θέλουν να βοηθήσουν στο άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, έναν απλό στρατιωτικό ελιγμό που είναι ο μοναδικός λόγος για τις υψηλές τιμές του πετρελαίου».

«Τόσο εύκολο για αυτούς να το κάνουν, με τόσο μικρό κίνδυνο. ΔΕΙΛΟΙ, και θα το ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ!», είπε ο Τραμπ.

google_news_icon

social media 88- new
xaritsis sakellaridis axtsioglou
ekav_asthenoforo_2407_1920-1080_new
stallone – noris – new
655380407_122155507412958583_6306568179719280386_n (1)
Missles
stegastika daneia 77- new
naini_khamenei_new
karystianou- tsipras- polakis- androylakis- new
Charles De Gaulle Faliro
social media 88- new
xaritsis sakellaridis axtsioglou
ekav_asthenoforo_2407_1920-1080_new
