Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ (ξανα)σκέφτεται να καταλάβει το νησί Χαργκ

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξετάζει σχέδια για την κατάληψη ή τον αποκλεισμό του νησιού Χαργκ, προκειμένου να πιέσει το Ιράν να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με τέσσερις πηγές με γνώση του θέματος που μίλησαν στο Axios.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο, τουλάχιστον με τους δικούς του όρους, αν δεν σπάσει τον έλεγχο που ασκεί το Ιράν στη ναυσιπλοΐα μέσω του στενού. Στο μεταξύ, οι παγκόσμιες τιμές ενέργειας αυξάνονται ραγδαία. Ωστόσο, μια επιχείρηση για την κατάληψη του νησιού Χαργκ, το οποίο βρίσκεται περίπου 15 μίλια από τις ακτές και διαχειρίζεται το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου του Ιράν, θα μπορούσε να φέρει τα αμερικανικά στρατεύματα σε επικίνδυνες καταστάσεις. Έτσι, μια τέτοια επιχείρηση θα ξεκινούσε μόνο αφού ο αμερικανικός στρατός αποδυναμώσει περαιτέρω τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν γύρω από το στενό του Ορμούζ.

«Χρειαζόμαστε περίπου έναν μήνα για να αποδυναμώσουμε περισσότερο τους Ιρανούς με επιθέσεις, να καταλάβουμε το νησί και μετά να τους πιέσουμε ασφυκτικά και να το χρησιμοποιήσουμε για διαπραγματεύσεις», δήλωσε πηγή με γνώση της σκέψης του Λευκού Οίκου. Μια τέτοια επιχείρηση, αν εγκριθεί, θα απαιτούσε επίσης περισσότερα στρατεύματα. Τρεις διαφορετικές μονάδες Πεζοναυτών βρίσκονται καθ’ οδόν προς την περιοχή. Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο εξετάζουν το ενδεχόμενο αποστολής ακόμη περισσότερων δυνάμεων σύντομα, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

«Θέλει να ανοίξει το Ορμούζ. Αν χρειαστεί να καταλάβει το νησί Χαργκ για να το πετύχει, θα το κάνει. Αν αποφασίσει να προχωρήσει σε αποβατική επιχείρηση, θα το κάνει. Αλλά αυτή η απόφαση δεν έχει ληφθεί ακόμη», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης στο Axios. «Πάντα υπήρχαν χερσαίες δυνάμεις σε συγκρούσεις επί κάθε προέδρου, συμπεριλαμβανομένου του Τραμπ. Ξέρω ότι αυτό αποτελεί εμμονή στα ΜΜΕ και κατανοώ την πολιτική διάσταση, αλλά ο πρόεδρος θα κάνει ό,τι είναι σωστό», ανέφερε δεύτερος ανώτερος αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση.

Ο γερουσιαστής Τομ Κότον, πρόεδρος της Επιτροπής Πληροφοριών της Γερουσίας, δήλωσε ότι ο Τραμπ ήταν «συνετός» που δεν απέκλεισε μια χερσαία εισβολή, αν και δεν διευκρίνισε αν τη στηρίζει. Ο Κότον υποστήριξε ότι το κλείσιμο του στενού ήταν μια απελπισμένη ενέργεια από το Ιράν, αλλά δήλωσε ότι ο Τραμπ είχε «βουνά από σχέδια» για ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Από την άλλη, πάντως, αν και το Χαργκ είναι κρίσιμο για τη βιομηχανία πετρελαίου του Ιράν, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η κατάληψή του θα πείσει την Τεχεράνη να συνάψει ειρήνη με τους όρους του Τραμπ.

Ο υποναύαρχος (ε.α.) Μαρκ Μοντγκόμερι δήλωσε στο Axios ότι μια τέτοια αποστολή θα μπορούσε να εκθέσει τα αμερικανικά στρατεύματα σε περιττό κίνδυνο, δεδομένου του αβέβαιου οφέλους. «Αν καταλάβουμε το νησί Χαργκ, θα κλείσουν τη στρόφιγγα από την άλλη πλευρά. Δεν είναι σαν να ελέγχουμε την παραγωγή πετρελαίου τους», είπε. Ο Μοντγκόμερι εκτίμησε ότι είναι πιο πιθανό, μετά από περίπου δύο ακόμη εβδομάδες επιθέσεων για την αποδυνάμωση των ιρανικών δυνατοτήτων, οι ΗΠΑ να στείλουν αντιτορπιλικά και αεροσκάφη στο στενό για να συνοδεύουν δεξαμενόπλοια, εξαλείφοντας την ανάγκη για εισβολή.

Ο Τραμπ αρχικά ήθελε να τερματίσει τον πόλεμο πριν από το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Κίνα στα τέλη Μαρτίου. Η κρίση στο στενό τον ανάγκασε να αναβάλει το ταξίδι και να παρατείνει τον πόλεμο πέρα από ό,τι είχε σχεδιάσει, σύμφωνα με δύο πηγές με γνώση του θέματος. Την περασμένη Παρασκευή, ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε μαζικές αεροπορικές επιδρομές σε δεκάδες στρατιωτικούς στόχους στο νησί Χαργκ.

Η επίθεση ήταν ένα «προειδοποιητικό μήνυμα» προς το Ιράν για να ανοίξει ξανά το στενό, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι. Παράλληλα, αποτέλεσε προπαρασκευαστικό βήμα για την αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν στο νησί και τη δημιουργία βάσης για πιθανή χερσαία επιχείρηση. «Μπορούμε να καταστρέψουμε το νησί όποτε θέλουμε. Το αποκαλώ το μικρό νησί που κάθεται εκεί εντελώς απροστάτευτο. Έχουμε καταστρέψει τα πάντα εκτός από τους αγωγούς. Αφήσαμε τους αγωγούς, γιατί η ανακατασκευή τους θα τους πάρει χρόνια», δήλωσε ο Τραμπ την Πέμπτη.

Ο Τραμπ είπε επίσης στους δημοσιογράφους ότι «δεν τοποθετεί στρατεύματα πουθενά», αν και πρόσθεσε: «Αν το έκανα, σίγουρα δεν θα σας το έλεγα». Τρεις πηγές δήλωσαν ότι η κατάληψη του νησιού με χερσαίες δυνάμεις εξετάζεται σοβαρά. Μια άλλη επιλογή είναι η επιβολή ναυτικού αποκλεισμού και η αποτροπή δεξαμενόπλοιων από το να προσεγγίσουν το νησί. Μία πηγή ανέφερε ότι νομικοί του Πενταγώνου έχουν ήδη συμβουλευτεί για να γνωμοδοτήσουν σχετικά με τη νομιμότητα τέτοιων κινήσεων.

Προς το παρόν, εκτός από τη δύναμη εκστρατείας Πεζοναυτών των 2.500 ανδρών που θα φτάσει εντός ημερών, δύο ακόμη παρόμοιες μονάδες κατευθύνονται προς την περιοχή. Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο συζητούν επιπλέον ενισχύσεις, αλλά δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση. Μία πηγή σημείωσε, πάντως, ότι υπάρχουν πολλές πιθανές αποστολές για τους Πεζοναύτες πέρα από το νησί Χαργκ, όπως η εκκένωση προσωπικού από πρεσβείες στην περιοχή εάν χρειαστεί.

Χριστοδουλίδης στο Bloomberg: Πρέπει να συζητηθεί το ζήτημα των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ στέλνει κι άλλες δυνάμεις – Καθ’ οδόν η ομάδα του USS Boxer με 4.000 πεζοναύτες

Η Ισπανία μειώνει κατά 10% τον φόρο στην ενέργεια λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή